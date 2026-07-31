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Gustavo Petro desató críticas por entregarle la Orden de Boyacá al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo: en qué consiste la importante condecoración

Asociaciones de pacientes y opositores a su mandato afirmaron que el ministro de Salud es uno de los responsables de la crisis del sistema

El jefe de Estado sostuvo que Guillermo Alfonso Jaramillo fue un funcionario brillante durante su administración - crédito @petrogustavo/X
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El 30 de julio de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, entregó la Orden de Boyacá al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su “vida dedicada a la salud pública”. Esta decisión reavivó las críticas contra el funcionario en medio de los cuestionamientos por la crisis del sistema de salud, las deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con hospitales y clínicas, además de las denuncias por desabastecimiento de medicamentos en Colombia.

A la par, en sus redes sociales, afirmó que entregó la distinción a 29 organizaciones sociales, campesinas, obreras, de desaparecidos y de derechos humanos a un hospital: el San Juan de Dios de Bogotá.

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“Puse la orden de Boyacá, la máxima condecoración del país, a la representación de 29 organizaciones sociales, campesinas, obreras de desaparecidos y de derechos humanos a un hospital: el San Juan de Dios de Bogotá, y a tres personas: Al ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo por su vida dedicada al a salud pública y a los pintores David Ortiz y Carlos Jacanamijoy (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

Petro entregó la Cruz de Boyacá al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Presidencia
Petro entregó la Orden de Boyacá al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Presidencia

La respuesta más directa a la decisión del Gobierno Petro fue el rechazo de dirigentes políticos, organizaciones y ciudadanos, que interpretaron la condecoración como un premio a una gestión que consideran responsable del deterioro del sistema de salud colombiano. El eje de esas críticas fue el contraste entre el homenaje oficial y la situación que atraviesan usuarios, hospitales y clínicas.

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La organización Pacientes Colombia reaccionó en su cuenta de X con un mensaje en el que vinculó la distinción con el daño causado a los enfermos: “Primero le pusieron la cruz del cementerio a miles de pacientes, tremendo mérito. La Orden de Boyacá, es por llevar a la Dra. Angie al ministerio y el Dapre”.

El gobernador encargado de Cundinamarca, Alberto Garzón, afirmó que la medalla no modifica la evaluación pública sobre el ministro. “Una medalla impuesta entre cómplices no limpia una gestión destructiva. @petrogustavo premia con la Cruz de Boyacá a uno de los principales responsable de quebrar la salud de millones de ciudadanos. Podrán evadir la autocrítica hoy, pero la condena histórica por el dolor causado no se la quita nadie”, sostuvo.

El representante a la Cámara del Centro Democrático Daniel Briceño también rechazó la condecoración y la conectó con los problemas de acceso que denuncian los pacientes. “Lo único que debe recibir Guillermo Alfonso Jaramillo es el REPUDIO NACIONAL. Miles de pacientes sin medicamentos, sin citas, un sistema entregado en manos de Ospina y Quintero, quebrado, mal planeado, un ministro que juega con la salud de millones, mientras hacen politiquería. Jaramillo, Corcho y Leal pasarán a la historia como los cabecillas de un entramado que jugó con la vida de los colombianos de forma ruin. Solo merecen rechazo”.

En desarrollo…

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