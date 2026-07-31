La SIC sigue sin recibir respuesta de Autos Italianos en investigación por presunta estafa con Ferrari

La SIC sigue en espera de una respuesta formal de Autos Italianos de Colombia en la investigación por presunta estafa en la venta de vehículos Ferrari - crédito Visuales IA

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) continúa a la espera de una respuesta formal de Autos Italianos de Colombia en el desarrollo de la investigación por presunta estafa relacionada con la venta y entrega de vehículos Ferrari en el país.

La autoridad de protección al consumidor otorgó un plazo de diez días hábiles a la empresa para suministrar la documentación requerida, después de recibir denuncias públicas sobre millonarios incumplimientos con clientes.

Cielo Rusinque, superintendente de la SIC, explicó en rueda de prensa que la entidad envió solicitudes de información a la compañía, con el objetivo de determinar posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores por publicidad engañosa y por incumplimiento en la entrega de automóviles.

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“Nosotros enviamos requerimientos a la matriz que estaba funcionando en Colombia para poder establecer las eventuales responsabilidades en cuanto a la protección de los derechos del consumidor”, afirmó Rusinque.

La superintendente Cielo Rusinque advierte que la SIC puede actuar de oficio pese a que no hay demanda - crédito @sicsuper/X

La funcionaria precisó que el plazo para responder a estos requerimientos vencía tras diez días hábiles desde el 21 de julio, y hasta el 30 de julio la SIC no ha recibido respuesta de Autos Italianos de Colombia.

La entidad investiga la situación de al menos seis compradores que habrían entregado sumas millonarias como anticipo para la compra de vehículos Ferrari, sin recibir los automóviles comprometidos tras el retiro de la concesión de la marca.

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Sin denuncias formales, pero con actuaciones de oficio

A pesar de las denuncias públicas y la amplia repercusión en redes sociales, la SIC no ha recibido hasta el momento denuncias ni demandas formales por parte de los afectados. Rusinque señaló que, aunque la falta de denuncias individuales limita el alcance procesal, la autoridad puede actuar de oficio cuando detecta posibles vulneraciones de derechos.

“Formalmente no tenemos hasta el presente ninguna demanda o denuncia por parte de estas personas que pudieron verse afectadas, que, valga decir, tenemos entendido, son aproximadamente seis personas en todo el país”, precisó la superintendente.

La Superintendencia de Industria y Comercio dio 10 días hábiles a Autos Italianos de Colombia para entregar documentación sobre incumplimientos con clientes - crédito Colprensa

La funcionaria subrayó que el deber de la entidad es garantizar la protección de los consumidores, independientemente del monto de la transacción o del perfil socioeconómico de los clientes.

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“Nuestro deber, incluso en este caso de oficio, es velar porque los derechos de los consumidores, más allá del sector poblacional que corresponda, sean respetados y que los diferentes agentes del comercio, independientemente de que sean transnacionales o de la importancia que tengan, cumplan estrictamente el régimen legal que existe en Colombia en materia de protección a los derechos del consumidor”, destacó Rusinque.

El testimonio de los afectados y la postura de Autos Italianos

El caso salió a la luz luego de que compradores como Antonio Mendivil narraran públicamente su experiencia. Mendivil relató a Noticias Caracol que abonó 30.000 dólares como anticipo por un Ferrari modelo 849 Testa Rosa, cuyo valor supera los 825.000 dólares (alrededor de 3.000 millones de pesos colombianos).

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“Hicimos el anticipo de 30.000 dólares... Nos quedamos con que los 30.000 dólares míos nunca llegaron a Ferrari, se quedaron en Colombia, en esta empresa que se llama Autos Italianos”, denunció Mendivil.

Además, el empresario señaló que el contrato exigía dejar el dinero en manos del concesionario local durante meses, sin garantías efectivas, y cuestionó la ausencia de apoyo de la casa matriz italiana a los clientes colombianos. “Si Ferrari entrega la concesión a un agente en Colombia, el responsable debería ser directamente la fábrica porque ellos los están representando”, afirmó.

Hasta el 30 de julio, la SIC no había recibido respuesta de Autos Italianos de Colombia a los requerimientos enviados desde el 21 de julio - crédito Ferrari

El caso también afecta a actuales propietarios de vehículos de la marca, que pierden acceso al servicio de posventa y garantías tras el cierre del concesionario.

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“Estos carros son muy costosos y el mantenimiento de estos carros es costoso y en este momento estamos sin la postventa, sin la garantía... parar un carro de eso, el solo seguro contra terceros vale 80 o 90 millones de pesos. Entonces, un carro parado sin poderlo usar”, advirtió Mendivil al medio citado.

En respuesta a la controversia, Sergio de la Vega, empresario mexicano y exdueño de Autos Italianos de Colombia, declaró a Caracol Radio que su empresa Italian Motors Holding ya no es accionista ni controla la compañía en cuestión. De la Vega aseguró que, pese a no tener vínculos actuales, busca que los reclamos pendientes sean atendidos “de manera seria y ordenada”.

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“Cada caso tiene circunstancias distintas y hay acuerdos de confidencialidad que debemos respetar. Por eso, un foro público no es el lugar adecuado para discutir o resolver expedientes individuales”, expresó.