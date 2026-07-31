Colombia
Agregar Infobae enGoogle

La SIC sigue sin recibir respuesta de Autos Italianos en investigación por presunta estafa con Ferrari

La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó un plazo de diez días hábiles a la empresa, pero aún no obtiene información sobre los millonarios incumplimientos denunciados en la entrega de vehículos de lujo

Ferrari - SIC
La SIC sigue en espera de una respuesta formal de Autos Italianos de Colombia en la investigación por presunta estafa en la venta de vehículos Ferrari - crédito Visuales IA
Guardar

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) continúa a la espera de una respuesta formal de Autos Italianos de Colombia en el desarrollo de la investigación por presunta estafa relacionada con la venta y entrega de vehículos Ferrari en el país.

La autoridad de protección al consumidor otorgó un plazo de diez días hábiles a la empresa para suministrar la documentación requerida, después de recibir denuncias públicas sobre millonarios incumplimientos con clientes.

Cielo Rusinque, superintendente de la SIC, explicó en rueda de prensa que la entidad envió solicitudes de información a la compañía, con el objetivo de determinar posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores por publicidad engañosa y por incumplimiento en la entrega de automóviles.

PUBLICIDAD

“Nosotros enviamos requerimientos a la matriz que estaba funcionando en Colombia para poder establecer las eventuales responsabilidades en cuanto a la protección de los derechos del consumidor”, afirmó Rusinque.

Cielo Rusinque cuestiona la nulidad de su nombramiento como superintendente de Industria y Comercio por decisión del Consejo de Estado - crédito @sicsuper/X
La superintendente Cielo Rusinque advierte que la SIC puede actuar de oficio pese a que no hay demanda - crédito @sicsuper/X

La funcionaria precisó que el plazo para responder a estos requerimientos vencía tras diez días hábiles desde el 21 de julio, y hasta el 30 de julio la SIC no ha recibido respuesta de Autos Italianos de Colombia.

La entidad investiga la situación de al menos seis compradores que habrían entregado sumas millonarias como anticipo para la compra de vehículos Ferrari, sin recibir los automóviles comprometidos tras el retiro de la concesión de la marca.

PUBLICIDAD

Sin denuncias formales, pero con actuaciones de oficio

A pesar de las denuncias públicas y la amplia repercusión en redes sociales, la SIC no ha recibido hasta el momento denuncias ni demandas formales por parte de los afectados. Rusinque señaló que, aunque la falta de denuncias individuales limita el alcance procesal, la autoridad puede actuar de oficio cuando detecta posibles vulneraciones de derechos.

“Formalmente no tenemos hasta el presente ninguna demanda o denuncia por parte de estas personas que pudieron verse afectadas, que, valga decir, tenemos entendido, son aproximadamente seis personas en todo el país”, precisó la superintendente.

La Superintendencia de Industria y Comercio solicita información detallada sobre costos y descuentos a 50 grandes empresas en Colombia - crédito Colprensa
La Superintendencia de Industria y Comercio dio 10 días hábiles a Autos Italianos de Colombia para entregar documentación sobre incumplimientos con clientes - crédito Colprensa

La funcionaria subrayó que el deber de la entidad es garantizar la protección de los consumidores, independientemente del monto de la transacción o del perfil socioeconómico de los clientes.

“Nuestro deber, incluso en este caso de oficio, es velar porque los derechos de los consumidores, más allá del sector poblacional que corresponda, sean respetados y que los diferentes agentes del comercio, independientemente de que sean transnacionales o de la importancia que tengan, cumplan estrictamente el régimen legal que existe en Colombia en materia de protección a los derechos del consumidor”, destacó Rusinque.

El testimonio de los afectados y la postura de Autos Italianos

El caso salió a la luz luego de que compradores como Antonio Mendivil narraran públicamente su experiencia. Mendivil relató a Noticias Caracol que abonó 30.000 dólares como anticipo por un Ferrari modelo 849 Testa Rosa, cuyo valor supera los 825.000 dólares (alrededor de 3.000 millones de pesos colombianos).

“Hicimos el anticipo de 30.000 dólares... Nos quedamos con que los 30.000 dólares míos nunca llegaron a Ferrari, se quedaron en Colombia, en esta empresa que se llama Autos Italianos”, denunció Mendivil.

Además, el empresario señaló que el contrato exigía dejar el dinero en manos del concesionario local durante meses, sin garantías efectivas, y cuestionó la ausencia de apoyo de la casa matriz italiana a los clientes colombianos. “Si Ferrari entrega la concesión a un agente en Colombia, el responsable debería ser directamente la fábrica porque ellos los están representando”, afirmó.

SIC - Ferrari
Hasta el 30 de julio, la SIC no había recibido respuesta de Autos Italianos de Colombia a los requerimientos enviados desde el 21 de julio - crédito Ferrari

El caso también afecta a actuales propietarios de vehículos de la marca, que pierden acceso al servicio de posventa y garantías tras el cierre del concesionario.

“Estos carros son muy costosos y el mantenimiento de estos carros es costoso y en este momento estamos sin la postventa, sin la garantía... parar un carro de eso, el solo seguro contra terceros vale 80 o 90 millones de pesos. Entonces, un carro parado sin poderlo usar”, advirtió Mendivil al medio citado.

En respuesta a la controversia, Sergio de la Vega, empresario mexicano y exdueño de Autos Italianos de Colombia, declaró a Caracol Radio que su empresa Italian Motors Holding ya no es accionista ni controla la compañía en cuestión. De la Vega aseguró que, pese a no tener vínculos actuales, busca que los reclamos pendientes sean atendidos “de manera seria y ordenada”.

“Cada caso tiene circunstancias distintas y hay acuerdos de confidencialidad que debemos respetar. Por eso, un foro público no es el lugar adecuado para discutir o resolver expedientes individuales”, expresó.

Temas Relacionados

SICFerrariEstafaProtección al consumidorColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo hoy 30 de julio de 2026: la noche comenzó con erizadas y mucho talento

La nueva temporada demuestra la exigencia de los jueces, que no dejan pasar ni el más mínimo error en los participantes durante la primera etapa

‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo hoy 30 de julio de 2026: la noche comenzó con erizadas y mucho talento

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO online - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana en directo: siga el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO online - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana en directo: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Abelardo de la Espriella puso fin a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, de qué se trata

La medida hace parte de los primeros lineamientos del Gobierno entrante para el sector rural y busca eliminar las restricciones que, según la nueva administración, han afectado la inversión, la producción agropecuaria y el aprovechamiento de la tierra

Abelardo de la Espriella puso fin a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, de qué se trata

“Voy a enamorar a Soacha”: la apuesta de Abelardo de la Espriella con su nuevo plan de seguridad urbana

Durante un encuentro con autoridades de Cundinamarca, el mandatario electo aseguró que el municipio será una de las prioridades de su política de seguridad desde el inicio del nuevo Gobierno

“Voy a enamorar a Soacha”: la apuesta de Abelardo de la Espriella con su nuevo plan de seguridad urbana

Video | Gol de Dairon Asprilla generó que lo extrañaran los hinchas de Atlético Nacional: “Tiene que ser recocha”

Bolívar dio la sorpresa al clasificar a los octavos de final de Copa Sudamericana 2026, eliminando a Gremio de Brasil, que era el favorito

Video | Gol de Dairon Asprilla generó que lo extrañaran los hinchas de Atlético Nacional: “Tiene que ser recocha”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo hoy 30 de julio de 2026: la noche comenzó con erizadas y mucho talento

‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo hoy 30 de julio de 2026: la noche comenzó con erizadas y mucho talento

Esperanza Gómez relató cómo fue la última vez que vió a su mamá: “No la odiaba, pero tampoco la amaba”

Aida Victoria Merlano celebró el primer cumpleaños de su hijo fuera del país: así reaccionó ‘El Agropecuario’

Sofía Vergara se dejó llevar por la nostalgia y se subió a un carrusel para niños: sus acompañantes no podían creerlo

Cara Rodríguez, ex de Beéle, confirmó que quiere tener otro bebé y emocionó a sus fans

Deportes

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO online - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana en directo: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO online - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana en directo: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Kevin Castaño despertó el interés del Vasco da Gama: estos son los detalles

Uli Hoeneß se refirió a la posibilidad de que Luis Díaz salga del Bayern Múnich en este mercado de pases

Carlos Antonio Vélez bajó de la nube a Juan Carlos Osorio como asistente de la selección Colombia: “No es para él”

La Dimayor cambió la programación de varios partidos en la Liga BetPlay: Nacional ya conoce cuándo enfrentará a América