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Recuerdan cuando la directora designada del Icbf afirmó que los menores de 18 que cometen delitos no son niños

Tras la sanción contra el joven que le disparó a Miguel Uribe Turbay, María Carolina Restrepo Cañavera afirmó que ese tipo de menores “deben ser tratados como adultos”

Carolina Restrepo - Menores de edad
La jurista no está de acuerdo con que en Colombia los menores de edad sean sancionado y no condenados - crédito Visuales IA
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El 29 de julio, María Carolina Restrepo fue designada como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Restrepo, abogada bogotana con experiencia en derecho empresarial, fiscal y tributario, formó parte del equipo de empalme del nuevo gobierno y fue jefa de debate en la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo. Aunque su nombre sonó para el Ministerio de Hacienda, De la Espriella indicó que tendrá que asumir el reto de transformar el Icbf.

Entre los objetivos de su gestión están garantizar una contratación transparente, establecer controles rigurosos, fortalecer el trabajo de las madres comunitarias, agilizar los procesos de adopción y asegurar la protección integral de la infancia.

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Tras el anuncio, Restrepo expresó su compromiso de trabajar sin descanso por la niñez de Colombia y señaló que asume la misión con el corazón, convencida de que en cada niño reside la esperanza del país.

Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del Icbf - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del Icbf - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Recuerdan cuando Restrepo indicó que los menores que delinquen deben ser tratados como adultos

Debido a que en su nuevo cargo la abogada deberá trabajar por la recuperación de menores que han sido entregados al Icbf para que se les restablezcan sus derechos, incluyendo aquellos que han cometido delitos, en redes sociales recordaron una publicación que realizó la jurista en X en la que afirmó que este tipo de población debe ser castigada como si se tratara de adultos.

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Para entender el contexto, cabe mencionar que la publicación fue hecha el 27 de agosto de 2025, después de que se confirmó la sanción que recibió el menor que asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Sé que me van a caer rayos y centellas, pero lo digo y me reafirmo: esto tiene que cambiar. Yo no estoy aquí para agradar. Estoy para decir lo que es. Los adolescentes de hoy no son los de hace 30 años. Con 14 o 15 años, muchos ya han probado drogas, armas, violencia. Algunos incluso ya se sienten hastiados de la vida porque lo han probado todo. No son niños. No son preadolescentes. Son jóvenes con plena conciencia de sus actos“, es parte de la publicación.

La abogada indicó que el menor que le disparó al precandidato presidencial tuvo que haber recibido una condena como si se tratara de un adulto - crédito Europa Press
La abogada indicó que el menor que le disparó al precandidato presidencial tuvo que haber recibido una condena como si se tratara de un adulto - crédito Europa Press

En esa ocasión, Restrepo indicó que los jóvenes que reclaman ser tratados como adultos también deben ser castigados como mayores de edad cuando cometan delitos.

“Hoy los grupos criminales saben que el sistema los protege y por eso usan menores como carne de cañón. El mensaje es devastador: matar a un senador y precandidato presidencial cuesta apenas 84 meses. Ni la vida de Miguel Uribe Turbay ni el dolor de su familia se equiparan con semejante sanción simbólica“.

Por último, la directora del Icbf designada indicó que un cambio drástico debería incluir condenas severas para jóvenes después de los 14 años.

“El mundo cambió, la sociedad cambió. Nuestra ley de menores se quedó en el siglo pasado. Entre los 14 y los 18 años no estamos hablando de niños: estamos hablando de jóvenes que deben responder como adultos porque lo son. Es más: ellos quieren serlo y quieren ser tratados como tales. Entonces, que asuman las consecuencias”.

Carolina Restrepo en X
La publicación de la abogada está siendo recordada luego de que fue designada como directora del Icbf - crédito @carorestrepocan/X

Esta publicación ha cobrado relevancia en la actualidad debido a que podría marcar el camino de cómo será la administración de Restrepo en el Icfb, aunque no podrá concretar lo afirmado en agosto de 2025.

Cabe recordar que en Colombia los menores de 18 años no son condenados penalmente porque la ley los considera sujetos en desarrollo y prioriza su protección y reintegración social. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes establece sanciones socioeducativas, no penas de prisión como en los adultos.

Estas medidas buscan responsabilizar al adolescente por sus actos, pero con un enfoque restaurativo, educativo y de prevención, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución. La finalidad es promover la rehabilitación y evitar la estigmatización o reincidencia, facilitando su reintegración a la sociedad y garantizando sus derechos fundamentales.

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