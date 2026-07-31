Carolina Corcho protagonizó el primer rechazo contra la ministra de Salud designada por Abelardo de la Espriella: “Miente”

Carolia Corcho señaló a la ministra de salud designada por Abelardo de la Espriella, Ana María Vesga, como una amenaza para la salud pública - crédito Acemi - Mariano Vimos/Colprensa

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La senadora por el Pacto Histórico y exministra de Salud Carolina Corcho rechazó la designación de Ana María Vesga como nueva ministra de Salud para el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

La nombrada funcionaria asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026, una vez se concrete el empalme y la posesión de la nueva administración ejecutiva, que se desarrollará en Cali (Valle del Cauca), por primera vez lejos de la capital.

El pronunciamiento de la exministra se produjo tras confirmarse la llegada de la actual presidenta ejecutiva de la Asociación de Empresas de Medicina Integral (Acemi) a la cabeza de la cartera ministerial, que deberá dejar dicho cargo para empezar en el Ejecutivo.

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Ana María Vesga dejará la presidencia de Acemi para asumir el Ministerio de Salud en el gobierno de Abelardo de la Espriella-crédito Acemi

Corcho cuestionó el nombramiento al señalar la existencia de incompatibilidades por el rol gremial que ha desempeñado la nueva jefa del ministerio en el sector de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

“Designar a Ana María Vesga, vocera de Acemi, gremio de las EPS denunciadas por corrupción en salud, como ministra de Salud es un insalvable conflicto de interés y una afrenta a la salud del pueblo colombiano, de los pacientes, de los trabajadores y trabajadoras de la salud”, sostuvo Corcho en su cuenta en X.

La exfuncionaria de la administración saliente de Gustavo Petro defendió las asignaciones presupuestales realizadas durante el periodo anterior y criticó los planteamientos del gremio sobre la insuficiencia de los recursos estatales para la atención de los afiliados.

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Carolina Corcho aseguró que la llegada de Ana María Vesga a la cartera de Salud representa un retroceso en la defensa del sistema público - crédito @carolinacorcho/X

“Miente al decir que ‘la UPC no alcanza’: ocultando que el Gobierno del Cambio aumentó el presupuesto del sector en 51,4% (+25 billones reales) y elevó la UPC del régimen subsidiado en 24,7% por encima de la inflación”, afirmó la senadora del Pacto Histórico.

Asimismo, Corcho señaló que la prioridad del sector debe centrarse en el saneamiento de los pasivos financieros que mantienen las aseguradoras con la red prestadora de servicios, así como en la revisión de los hallazgos reportados por los organismos de control judicial y fiscal.

“Antes de pedir más dinero y proponer medidas regresivas como duplicar aportes de los ciudadanos por su atención, o recortar los servicios médicos que se les deben prestar, las EPS deben responder por sus deudas con clínicas y hospitales y por las graves irregularidades de corrupción señaladas por la sociedad civil, la Fiscalía y la Contraloría“.

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Carolina Corcho defendió las inversiones realizadas durante la administración saliente y rechazó los cuestionamientos sobre la insuficiencia de recursos para el sector - credito Colprensa

“¡La salud es un derecho humano fundamental, no el negocio privado de las EPS!”, puntualizó la médica psiquiatra en su post.

¿Quién es Ana María Vesga, la nueva ministra de Salud?

La designación de Ana María Vesga era una de las decisiones más esperadas por los sectores políticos e institucionales tras la controversia generada por el manejo del sistema sanitario en el cuatrienio de Gustavo Petro y las intervenciones administrativas aplicadas a varias aseguradoras.

Vesga es abogada egresada de la Universidad de los Andes, con formación en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico. Antes de asumir la dirección de Acemi en 2023, la profesional ejerció cargos directivos en la industria farmacéutica y de insumos médicos desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), donde lideró la Cámara de la Industria Farmacéutica y la Vicepresidencia de Salud.

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La nueva ministra tiene un papel destacado en las discusiones sobre la reforma a la salud, las EPS y la financiación del sistema sanitario colombiano-crédito Acemi

Su trayectoria profesional incluye además un periodo de 15 años en el sector petrolero y minero. Durante ese tiempo se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de Integral de Servicios Técnicos, gerente general de Latco Drilling y abogada sénior en la firma Cárdenas & Cárdenas, previa su transición hacia la representación gremial en la atención médica.

El nombramiento marca el inicio de la transición en el Ministerio de Salud, cartera que deberá definir la política pública presupuestal, la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el relacionamiento con las redes hospitalarias públicas y privadas durante el periodo 2026-2030.