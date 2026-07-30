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‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo del 29 de julio de 2026: la carranga y el rock se toman el concurso

Los participantes llegarán con nuevas propuestas que terminarán por descrestar a los jurados y las presentadoras

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Los jurados analizarán con lupa a cada participante - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Los jurados analizarán con lupa a cada participante - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El capítulo número siete de Yo me llamo emitido durante la noche del 29 de julio de 2026 causó ciertos desacuerdos entre los jurados, que evaluaron a varias voces de distintos géneros.

Los participantes intentaron convencerlos de que son el doble perfecto de sus artistas favoritos. Sin embargo, pese a los esfuerzos en el vestuario y la entonación, algunos no lograron avanzar en el concurso de talento.

En la emisión del jueves los nuevos géneros que se presentaron sorprendieron a los jurados y algunos de los imitadores hasta hicieron erizar a Amparo Grisales.

01:39 hsHoy

Ozuna tenía un parecido al original, pero la voz no era parecida, de acuerdo con la opinión de los cuatro jueces.

El participante fue rechazado - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El participante fue rechazado - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:37 hsHoy

A Rocío Dúrcal no le alcanzó la pinta para pasar a la siguiente ronda y pese a que César Escola y Aurelio Cheveroni le dieron una oportunidad para cantar a capela no los convenció.

Los jurados tuvieron desacuerdos - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Los jurados tuvieron desacuerdos - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:31 hsHoy

A Bon Jovi, los jurados le dieron su voto de confianza al artista por su actitud y así le dieron la bienvenida al rock en el concurso de imitación.

El imitador se mostró comprometido con el personaje - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El imitador se mostró comprometido con el personaje - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:22 hsHoy

Karol G sorprendió con su outfit, aunque los nervios la traicionaron y la voz no convenció inicialmente. A pesar de esto, los jurados le permitieron avanzar y su historia de superación inspiró a Amparo Grisales a celebrar a las mujeres que se atreven.

La audición sirvió para recordar el empoderamiento - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La audición sirvió para recordar el empoderamiento - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:16 hsHoy

Diomedes Díaz no convenció a Elder Dayán como imitador de su padre, por lo que inicialmente le puso estrella roja, al igual que los otros jurados. Aunque a capela cantó un poco mejor y logró que el artista vallenato le diera su voto y le agradeciera el homenaje, no pudo avanzar en la competencia.

El artista le hizo un homenaje al fallecido cantante vallenato - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El artista le hizo un homenaje al fallecido cantante vallenato - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:12 hsHoy

Aria Vega llegó cantando muy afinado, aunque Amparo Grisales le hizo la recomendación de que la artista original es más delgada, por lo que tiene un gran reto. El único jurado que no le dio el voto fue César Escola, que le pidió trabajar más en el personaje.

La participante emocionó al público - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
La participante emocionó al público - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:08 hsHoy

Eddie Santiago emocionó a los jueces con su parecido físico, pero el color de la voz, la afinación y la actitud no se vieron por ningún lado. Incluso, el imitador olvidó la letra.

El participante prometió volver - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El participante prometió volver - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:00 hsHoy

Darío Gómez salió a interpretar Nadie es eterno, la canción insignia del fallecido artista, aunque Aurelio Cheveroni consideró que se desafinó. Sin embargo, Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán le dieron estrella verde para que continuara en el programa.

El artista causó muchas emociones - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El artista causó muchas emociones - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

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