‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo del 29 de julio de 2026: la carranga y el rock se toman el concurso

El capítulo número siete de Yo me llamo emitido durante la noche del 29 de julio de 2026 causó ciertos desacuerdos entre los jurados, que evaluaron a varias voces de distintos géneros.
Los participantes intentaron convencerlos de que son el doble perfecto de sus artistas favoritos. Sin embargo, pese a los esfuerzos en el vestuario y la entonación, algunos no lograron avanzar en el concurso de talento.
En la emisión del jueves los nuevos géneros que se presentaron sorprendieron a los jurados y algunos de los imitadores hasta hicieron erizar a Amparo Grisales.
Ozuna tenía un parecido al original, pero la voz no era parecida, de acuerdo con la opinión de los cuatro jueces.
A Rocío Dúrcal no le alcanzó la pinta para pasar a la siguiente ronda y pese a que César Escola y Aurelio Cheveroni le dieron una oportunidad para cantar a capela no los convenció.
A Bon Jovi, los jurados le dieron su voto de confianza al artista por su actitud y así le dieron la bienvenida al rock en el concurso de imitación.
Karol G sorprendió con su outfit, aunque los nervios la traicionaron y la voz no convenció inicialmente. A pesar de esto, los jurados le permitieron avanzar y su historia de superación inspiró a Amparo Grisales a celebrar a las mujeres que se atreven.
Diomedes Díaz no convenció a Elder Dayán como imitador de su padre, por lo que inicialmente le puso estrella roja, al igual que los otros jurados. Aunque a capela cantó un poco mejor y logró que el artista vallenato le diera su voto y le agradeciera el homenaje, no pudo avanzar en la competencia.
Aria Vega llegó cantando muy afinado, aunque Amparo Grisales le hizo la recomendación de que la artista original es más delgada, por lo que tiene un gran reto. El único jurado que no le dio el voto fue César Escola, que le pidió trabajar más en el personaje.
Eddie Santiago emocionó a los jueces con su parecido físico, pero el color de la voz, la afinación y la actitud no se vieron por ningún lado. Incluso, el imitador olvidó la letra.
Darío Gómez salió a interpretar Nadie es eterno, la canción insignia del fallecido artista, aunque Aurelio Cheveroni consideró que se desafinó. Sin embargo, Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán le dieron estrella verde para que continuara en el programa.