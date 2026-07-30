‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo del 29 de julio de 2026: la carranga y el rock se toman el concurso

Los jurados analizarán con lupa a cada participante - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El capítulo número siete de Yo me llamo emitido durante la noche del 29 de julio de 2026 causó ciertos desacuerdos entre los jurados, que evaluaron a varias voces de distintos géneros.

Los participantes intentaron convencerlos de que son el doble perfecto de sus artistas favoritos. Sin embargo, pese a los esfuerzos en el vestuario y la entonación, algunos no lograron avanzar en el concurso de talento.

En la emisión del jueves los nuevos géneros que se presentaron sorprendieron a los jurados y algunos de los imitadores hasta hicieron erizar a Amparo Grisales.