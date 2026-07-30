Clásico América de Cali vs. Atlético Nacional sería reprogramado: así quedaría el nuevo horario

El partido América de Cali vs. Atlético Nacional tendría nuevo horario en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

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Durante la cuarta jornada de la Liga BetPlay 2026-II se disputará uno de los clásicos del fútbol colombiano entre el América y Atlético Nacional en Cali, donde los rojos quieren demostrar que están en condiciones de pelear el título y la prueba del verde es ideal para ese objetivo.

Sin embargo, habría un cambio de horario en el partido, el cual está pactado para el sábado 8 de agosto a las 8:30 p. m., pero la Policía Nacional habría solicitado el cambio por un tema de seguridad que no permite la logística para un compromiso de ese tipo, considerado de alto riesgo.

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Prueba de ello fue la final de la Copa Colombia 2024, cuando los aficionados de América causaron disturbios sobre el final del partido y provocaron una sanción de cinco jornadas en el escenario deportivo, sin el ingreso de aficionados a inicios de 2025, además de mejoras en las medidas.

Posible cambio de horario para América vs. Nacional

El partido entre América de Cali y Atlético Nacional ya no se jugará el sábado 8 de agosto en el estadio Pascual Guerrero como estaba previsto para la fecha cuatro de la Liga BetPlay II-2026, y pasaría al domingo por razones de seguridad ligadas a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, según informó El País.

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El encuentro fue movido porque las autoridades no cuentan con el pie de fuerza para cubrir el operativo de la posesión presidencial en Cali. El partido estaba programado para las 8:30 p. m. del sábado 8 de agosto y la Dimayor aún no ha informado el nuevo horario.

América de Cali viene de vencer al Internacional de Bogotá en la primera fecha por 2-0 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Una fuente policial confirmó al medio que las autoridades solicitaron al América de Cali y a la Dimayor modificar la fecha del compromiso. Según el periódico, las autoridades estarán dedicadas a la seguridad antes, durante y después del acto de posesión en la capital del Valle del Cauca. Por esa razón, no habría personal suficiente para atender el dispositivo del encuentro.

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El periodista Harold Caicedo, de Zona Libre de Humo, informó el miércoles 29 de julio que “la Policía Nacional le ha pedido a la Dimayor que no se jueguen los partidos de la semana de la posesión presidencial en Cali por temas de seguridad, tanto para América de Cali vs. Atlético Nacional y Deportivo Cali vs. Águilas Doradas”.

Los partidos del América y Deportivo Cali, de la fecha 3 de la Liga BetPlay, serían aplazados por falta de seguridad por la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @ZonaLibreDeHumo/X

En el caso del compromiso de los Azucareros, aunque se disputará en Palmaseca, que es jurisdicción de Palmira, el pie de fuerza en ese municipio también estaría enfocado en la posesión presidencial.

El operativo de seguridad por la posesión presidencial

En ese marco, la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro detalló medidas de control en declaraciones citadas por El Tiempo: “Realizamos el primer consejo de seguridad para poder tener toda la tranquilidad de los vallecaucanos y, por supuesto, del señor presidente electo y toda su comitiva por la posesión que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cali”.

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La mandataria también anunció restricciones al uso de drones y corredores de seguridad en Cali y municipios cercanos. “No se puede volar ningún dron ni en Cali ni en los municipios vecinos, ni en Palmira, ni en Florida, ni en Pradera, ni en Candelaria, ni en Jamundí”.

La ceremonia de investidura de Abelardo De La Espriella se realizará en la Arena USC ante el Congreso de la República - crédito Francisco Cuartas/Google Maps

“Queremos dar una recompensa entre el municipio de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca de hasta 500 millones de pesos a quien nos dé información anticipada de cualquier duda sobre algún carro, sobre armas, algún dron que ustedes vean que está en cualquiera de estos lugares, tanto en Cali como cualquiera de estos municipios. Así que esas decisiones que hemos tomado en el día de hoy van precisamente orientadas a preservar la seguridad".

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