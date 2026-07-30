Comandante de Policía de Norte de Santander narró el atentado que sufrió: “Nos emboscaron con explosivos y ametralladoras”

El ataque ocurrió el 29 de julio a las 9:40 a. m. en el sector de El Banano, cuando el convoy se dirigía de Cúcuta a Sardinata, en Norte de Santander - crédito Policía Nacional

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El coronel Jorge Andrés Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, describió cómo fue blanco de una emboscada con explosivos y ráfagas de fusil mientras se desplazaba en caravana hacia Sardinata, en el noreste colombiano.

El oficial, que resultó ileso, relató los momentos de tensión y destacó la reacción de su equipo, que permitió evacuar la zona y asistir a los policías heridos. El hecho, atribuido preliminarmente a estructuras del ELN, ocurrió en un corredor donde han aumentado los ataques contra la fuerza pública en las últimas semanas.

“Nos emboscaron con explosivos y ametralladoras”

El coronel Bernal detalló que la emboscada sucedió el 29 de julio a las 9:40 a. m., cuando la caravana policial avanzaba desde Cúcuta hacia Sardinata. “Durante el desplazamiento fuimos objeto de un ataque con artefactos explosivos y ráfagas de ametralladora por parte de un grupo al margen de la ley”, explicó el oficial en declaraciones públicas.

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El ataque ocurrió en el sector de El Banano, zona rural del municipio de El Zulia, sobre una vía que ha sido escenario de hechos violentos debido a la presencia de organizaciones armadas.

Ataque con explosivos y fusil contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander dejó dos uniformados heridos en la vía hacia Sardinata - crédito Oro Noticias/X

La reacción de los Comandos Jungla resultó determinante, según el comandante. Los uniformados sostuvieron un enfrentamiento con los agresores durante cerca de diez minutos, lo que permitió asegurar el área y proceder con la evacuación de los heridos y el resto del dispositivo policial.

Dos policías heridos, atención médica y parte de normalidad

Producto del ataque, dos policías resultaron lesionados: el subintendente Edison Domingo, de 43 años, y el patrullero Freimar Ureña. Ambos presentaron heridas causadas por esquirlas, principalmente en extremidades y rostro, de acuerdo con el parte médico preliminar.

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“Recibieron atención médica especializada y están fuera de peligro”, informó el coronel Bernal. Las autoridades precisaron que los heridos permanecen bajo observación, pero sus lesiones no comprometen su vida.

El coronel destacó la preparación del personal a su cargo. “La capacitación de nuestro equipo fue clave en la respuesta. Están entrenados para operaciones especiales contra organizaciones criminales como la que nos atacó”, señaló. Además, reiteró el rechazo de la Policía Nacional a este tipo de actos y subrayó el compromiso institucional con la seguridad ciudadana.

El coronel Jorge Andrés Bernal fue blanco de una emboscada con explosivos y ráfagas de fusil mientras se desplazaba en caravana hacia Sardinata, en Norte de Santander - crédito Policía Nacional

Contexto: ola de ataques y presencia armada en la región

El atentado contra el comandante Bernal se produjo menos de 24 horas después de que otro alto oficial de la Policía, el mayor José Luis Vargas, resultara herido en un ataque similar entre Cúcuta y Puerto Santander. Ese hecho también involucró explosivos y disparos de fusil, y se atribuye a la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc en el área.

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Esta secuencia de hechos violentos elevó el nivel de alerta en Norte de Santander. En los últimos cinco días, se han registrado al menos cuatro ataques contra integrantes de la fuerza pública, incluido el asesinato del patrullero Andrés Camilo Gómez en el municipio de El Carmen y un ataque con francotirador contra un soldado del Ejército en Ocaña.

El secretario de Seguridad departamental, coronel retirado George Quintero, confirmó que los grupos armados ilegales intensificaron sus acciones y recurren a nuevas modalidades de ataque, como el uso de drones con explosivos y emboscadas en rutas rurales. La disputa territorial por corredores estratégicos y la proximidad de la posesión presidencial han sido señaladas como factores que motivan el incremento de la violencia.

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La emboscada contra la Policía ocurrió el 29 de julio en el sector de El Banano, zona rural de El Zulia, en una vía marcada por la presencia de grupos armados - crédito Oro Noticias/X

Operativos de seguridad y reacciones institucionales

En respuesta a los atentados, la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Cúcuta reforzaron la vigilancia terrestre y aérea en los corredores fronterizos. El coronel Libardo Ojeda, comandante metropolitano, aseguró que se incrementaron los patrullajes y se desplegaron operativos para proteger la movilidad y prevenir nuevas acciones criminales.

Las autoridades mantienen bajo seguimiento la posible llegada de más integrantes de grupos armados ilegales a la región, donde se preparan dispositivos especiales ante la próxima posesión del presidente electo Abelardo De la Espriella.

El coronel Bernal afirmó que el intento de atentado buscó “generar pánico y zozobra entre la población”, pero insistió en que la institución se mantiene alerta y comprometida con la protección de la ciudadanía y el restablecimiento del orden en la zona.

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