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Investigación periodística reveló que la vocera del Gobierno de De la Espriella no es abogada, pero se presenta como tal

La administración entrante jamás presentó a Sandra Carolina Gómez Sánchez como profesional en Derecho. En comunicaciones oficiales indica que es periodista, comunicadora, productora y presentadora

Sandra Carolina Gómez será vocera del Gobierno de De la Espriella junto con Miller Soto - crédito @carogomezsn/X
Sandra Carolina Gómez será vocera del Gobierno de De la Espriella junto con Miller Soto - crédito @carogomezsn/X
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La Unidad Investigativa de la Revista Raya indagó sobre la formación académica y trayectoria profesional de Sandra Carolina Gómez Sánchez, vocera designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el informativo, en la “hoja de vida pública” de la próxima funcionaria se indica que es profesional en Derecho; sin embargo, según documentos a los que tuvo acceso, Gómez Sánchez se matriculó a la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, estudió durante ocho años, pero no obtuvo el título profesional que la acredita como abogada.

“El director de la oficina de admisiones y registro académico certifica que Sandra Carolina Gómez Sánchez estuvo matriculada en la Universidad desde el tercer periodo de 2014 hasta el tercer periodo académico de 2021, adscrito al programa de Derecho y no ha obtenido el título correspondiente. Su estado en la Universidad es inactiva”, se lee en un documento que recibió el medio directamente de la Pontificia Universidad Javeriana.

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Adicionalmente, la revista reveló que Gómez Sánchez no ha presentado las pruebas Ecaes (Saber Pro), un examen de Estado que es requisito para graduarse como profesional, técnico o tecnólogo en Colombia. Por su parte, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura confirmó al medio de comunicación citado que la vocera designada no está inscrita como abogada.

- crédito Pontificia Universidad Javeriana
La Pontificia Universidad Javeriana confirmór que la vocera designada no ha obtenido el título como abogada - crédito Pontificia Universidad Javeriana

El informativo citado indicó también que Gómez Sánchez figura como “abogada por profesión” y “periodista por vocación” en Substack (plataforma en la que se puede crear, enviar y monetizar boletines informativos, así como artículos y otro tipo de contenido). Y, de acuerdo con información pública que la vocera entrante tiene en su perfil de LinkedIn, trabajó como asesora en el Ministerio del Interior (profesional independiente) entre 2015 y 2018, pese a no contar con el título de profesional en Derecho. Desarrolló su trabajo en las siguientes direcciones y viceministerios:

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  • Dirección de Consulta Previa
  • Dirección de Participación, Democracia y Acción Comunal
  • Viceministerio para la Participación.

La revista verificó esa vinculación laboral en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y en el Directorio de Servidores Públicos (Secop) y no halló registros que comprueben su contratación. Asimismo, aseguró haber consultado con fuentes del Ministerio del Interior que corroboraron que “no existe un historial de vinculación laboral” de la próxima vocera en dicha cartera.

De acuerdo con el informativo, en más de una oportunidad buscó a Gómez Sánchez para indagar sobre su formación académica, pero la funcionaria designada no respondió.

El nombramiento de la vocera por parte de De la Espriella: no figura como abogada

Cuando el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella designó a Gómez Sánchez como vocera, en ningún momento la presentó como abogada. De acuerdo con el comunicado que emitió en su momento Defensores de la Patria y con el documento oficial –compartido por el equipo de prensa del mandatario electo– en el que se expone la trayectoria de la funcionaria entrante, su trabajo se ha centrado en ser periodista.

Periodista, comunicadora, productora y presentadora, con una amplia trayectoria en medios de comunicación, quienes ejercerán la vocería institucional”, se lee en el comunicado oficial.

En sus redes sociales, la próxima vocera del Gobierno celebró su nombramiento, junto con el de Miller Soto Solano, que también ocupará ese cargo.

Sandra Carolina Gómez, vocera el Gobierno electo de De la Espriella, celebró su designación - crédito @carogomezsn/X
Sandra Carolina Gómez, vocera el Gobierno electo de De la Espriella, celebró su designación - crédito @carogomezsn/X

“En la Era del Tigre @ABDELAESPRIELLA, la vocería del Gobierno de Colombia estará al servicio de los ciudadanos, de los medios de comunicación y aliados digitales para hacer una relación transparente, respetuosa, directa, fluida y honesta. Gracias por la confianza en nosotros señor Presidente. Firmes por la Democracia. Firmes por la Patria”, escribió Gómez Sánchez en su cuenta de X.

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