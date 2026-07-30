Gustavo Bolívar cuestionó a Petro por la falta de contundencia frente a denuncias de Angie Rodríguez: “Siento mucho pesar”

Gustavo Bolívar criticó a Gustavo Petro y afirmó que al presidente saliente le falta contundencia frente a las denuncias de presunta corrupción - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

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Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social, expresó una crítica directa hacia el presidente saliente Gustavo Petro tras las recientes denuncias hechas por Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, sobre la influencia y los contratos de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz en entidades estatales.

En declaraciones recogidas por Noticias Caracol, Bolívar afirmó que “le falta contundencia” al mandatario para enfrentar los casos de presunta corrupción que han golpeado a su administración.

De acuerdo con el exfuncionario, los últimos escándalos generaron un daño reputacional profundo al movimiento Pacto Histórico y a quienes, como él mismo, aseguran actuar con transparencia en la política.

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Bolívar sostuvo que los escándalos de corrupción causaron un daño reputacional al Pacto Histórico y afectaron a quienes dicen actuar con transparencia - crédito Colprensa/Presidencia

“Siento mucho pesar por la forma en que los escándalos de corrupción causan enorme daño reputacional al Pacto Histórico y a todos sus miembros”, mencionó en el medio citado.

El exdirector de Prosperidad Social también manifestó que la situación genera “rabia” porque el desprestigio recae sobre quienes defienden causas legítimas.

Denuncias de Angie Rodríguez y el origen del caso

El episodio que detonó las críticas se remonta a una entrevista emitida por Noticias RCN, donde Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, denunció la existencia de un entramado de poder y contratos en el que estarían involucradas Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz. Rodríguez señaló que Muñoz llegó a manejar “a su antojo” la Aeronáutica Civil y que Guerrero ocupaba cargos de alta influencia sin el respaldo de los títulos profesionales requeridos.

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Angie Rodríguez denunció un entramado de poder y contratos que involucraría a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz en entidades estatales - crédito Catalina Olaya / Colprensa

En diálogo con Blu Radio, Rodríguez relató que la relación con el presidente Petro se deterioró cuando este insistió en nombrar a Guerrero como viceministra de Juventudes, pese a que, según la denunciante, no tenía título profesional.

“Yo le manifiesto a él que estoy en desacuerdo porque ella no tenía título profesional, a lo que él dice que yo soy mentirosa, que no era verdad, que ella sí tenía título, y que lo mío con ella era un tema de envidia”, narró Rodríguez.

Según su testimonio, la jefa de talento humano del Ministerio de Igualdad renunció por no avalar datos académicos que consideraba irregulares.

Respuesta de Bolívar y repercusiones en el Pacto Histórico

Gustavo Bolívar consideró que el presidente debió tomar una postura más firme frente a las denuncias. “Le falta contundencia en decir: hasta aquí llegaron y se tienen que ir”, sostuvo en entrevista con Noticias Caracol. El exsenador indicó que, aunque Juliana Guerrero renunció a su puesto en el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cesar, la reacción del Ejecutivo resultó insuficiente para preservar la integridad del proyecto político.

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El exdirector de Prosperidad Social subrayó: “No vuelvo a defender personas, sino que voy a defender causas”, aseguró. Bolívar insistió en que los movimientos políticos no deben cerrar filas en torno a los implicados, sino en torno a los principios: “Quien robe debe responder”.

Bolívar señaló que la renuncia de Juliana Guerrero al Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cesar no bastó para proteger la integridad del proyecto político - rédito Cristian Bayona/Colprensa

Procesos judiciales y contexto político

El pronunciamiento de Bolívar surge en medio de una ola de investigaciones penales y disciplinarias que afectan al gobierno de Gustavo Petro. Entre los casos más notorios destaca la investigación sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde la Fiscalía indaga sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para La Guajira y presuntos pagos de sobornos a congresistas para asegurar contratos y créditos estatales.

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La Fiscalía también vinculó a Juliana Guerrero con posibles delitos como fraude procesal y falsedad en documento público, al detectar el uso de documentos académicos cuestionados para acceder a cargos oficiales. Además, se investigan presuntos cobros de comisiones e intermediaciones irregulares para direccionar contratos estatales.

Angie Rodríguez acudió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía, denunciando posibles delitos como peculado, tráfico de influencias y el desvío de $1,2 billones destinados a obras en La Mojana. El proceso involucra a otros funcionarios del círculo presidencial y ha puesto bajo escrutinio la transparencia en la administración saliente.

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