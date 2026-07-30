Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Gustavo Bolívar cuestionó a Petro por la falta de contundencia frente a denuncias de Angie Rodríguez: “Siento mucho pesar”

El exdirector de Prosperidad Social señaló la respuesta insuficiente del mandatario ante los señalamientos contra Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz

Gustavo Bolívar criticó a Gustavo Petro y afirmó que al presidente saliente le falta contundencia frente a las denuncias de presunta corrupción - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia
Gustavo Bolívar criticó a Gustavo Petro y afirmó que al presidente saliente le falta contundencia frente a las denuncias de presunta corrupción - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia
Guardar

Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social, expresó una crítica directa hacia el presidente saliente Gustavo Petro tras las recientes denuncias hechas por Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, sobre la influencia y los contratos de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz en entidades estatales.

En declaraciones recogidas por Noticias Caracol, Bolívar afirmó que “le falta contundencia” al mandatario para enfrentar los casos de presunta corrupción que han golpeado a su administración.

De acuerdo con el exfuncionario, los últimos escándalos generaron un daño reputacional profundo al movimiento Pacto Histórico y a quienes, como él mismo, aseguran actuar con transparencia en la política.

PUBLICIDAD

Bolívar sostuvo que los escándalos de corrupción causaron un daño reputacional al Pacto Histórico y afectaron a quienes dicen actuar con transparencia - crédito Colprensa/Presidencia
Bolívar sostuvo que los escándalos de corrupción causaron un daño reputacional al Pacto Histórico y afectaron a quienes dicen actuar con transparencia - crédito Colprensa/Presidencia

“Siento mucho pesar por la forma en que los escándalos de corrupción causan enorme daño reputacional al Pacto Histórico y a todos sus miembros”, mencionó en el medio citado.

El exdirector de Prosperidad Social también manifestó que la situación genera “rabia” porque el desprestigio recae sobre quienes defienden causas legítimas.

Denuncias de Angie Rodríguez y el origen del caso

El episodio que detonó las críticas se remonta a una entrevista emitida por Noticias RCN, donde Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, denunció la existencia de un entramado de poder y contratos en el que estarían involucradas Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz. Rodríguez señaló que Muñoz llegó a manejar “a su antojo” la Aeronáutica Civil y que Guerrero ocupaba cargos de alta influencia sin el respaldo de los títulos profesionales requeridos.

PUBLICIDAD

Rodríguez hizo una gira de medios de comunicación entre el lunes 27 y martes 28 de julio de 2026 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
Angie Rodríguez denunció un entramado de poder y contratos que involucraría a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz en entidades estatales - crédito Catalina Olaya / Colprensa

En diálogo con Blu Radio, Rodríguez relató que la relación con el presidente Petro se deterioró cuando este insistió en nombrar a Guerrero como viceministra de Juventudes, pese a que, según la denunciante, no tenía título profesional.

“Yo le manifiesto a él que estoy en desacuerdo porque ella no tenía título profesional, a lo que él dice que yo soy mentirosa, que no era verdad, que ella sí tenía título, y que lo mío con ella era un tema de envidia”, narró Rodríguez.

Según su testimonio, la jefa de talento humano del Ministerio de Igualdad renunció por no avalar datos académicos que consideraba irregulares.

Respuesta de Bolívar y repercusiones en el Pacto Histórico

Gustavo Bolívar consideró que el presidente debió tomar una postura más firme frente a las denuncias. “Le falta contundencia en decir: hasta aquí llegaron y se tienen que ir”, sostuvo en entrevista con Noticias Caracol. El exsenador indicó que, aunque Juliana Guerrero renunció a su puesto en el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cesar, la reacción del Ejecutivo resultó insuficiente para preservar la integridad del proyecto político.

El exdirector de Prosperidad Social subrayó: “No vuelvo a defender personas, sino que voy a defender causas”, aseguró. Bolívar insistió en que los movimientos políticos no deben cerrar filas en torno a los implicados, sino en torno a los principios: “Quien robe debe responder”.

Bolívar señaló que la renuncia de Juliana Guerrero al Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cesar no bastó para proteger la integridad del proyecto político - rédito Cristian Bayona/Colprensa
Bolívar señaló que la renuncia de Juliana Guerrero al Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cesar no bastó para proteger la integridad del proyecto político - rédito Cristian Bayona/Colprensa

Procesos judiciales y contexto político

El pronunciamiento de Bolívar surge en medio de una ola de investigaciones penales y disciplinarias que afectan al gobierno de Gustavo Petro. Entre los casos más notorios destaca la investigación sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde la Fiscalía indaga sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para La Guajira y presuntos pagos de sobornos a congresistas para asegurar contratos y créditos estatales.

La Fiscalía también vinculó a Juliana Guerrero con posibles delitos como fraude procesal y falsedad en documento público, al detectar el uso de documentos académicos cuestionados para acceder a cargos oficiales. Además, se investigan presuntos cobros de comisiones e intermediaciones irregulares para direccionar contratos estatales.

Angie Rodríguez acudió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y a la Fiscalía, denunciando posibles delitos como peculado, tráfico de influencias y el desvío de $1,2 billones destinados a obras en La Mojana. El proceso involucra a otros funcionarios del círculo presidencial y ha puesto bajo escrutinio la transparencia en la administración saliente.

Temas Relacionados

Gustavo BolívarGustavo PetroPacto HistóricoCorrupciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo del 29 de julio de 2026: la carranga y el rock se toman el concurso

Los participantes llegarán con nuevas propuestas que terminarán por descrestar a los jurados y las presentadoras

‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo del 29 de julio de 2026: la carranga y el rock se toman el concurso

Investigación periodística reveló que la vocera del Gobierno de De la Espriella no es abogada, pero se presenta como tal

La administración entrante jamás presentó a Sandra Carolina Gómez Sánchez como profesional en Derecho. En comunicaciones oficiales indica que es periodista, comunicadora, productora y presentadora

Investigación periodística reveló que la vocera del Gobierno de De la Espriella no es abogada, pero se presenta como tal

Comandante de Policía de Norte de Santander narró el atentado que sufrió: “Nos emboscaron con explosivos y ametralladoras”

El ataque ocurrió el 29 de julio a las 9:40 a. m., cuando el convoy se dirigía de Cúcuta a Sardinata. La respuesta de los Comandos Jungla permitió asegurar evacuar al personal bajo fuego

Comandante de Policía de Norte de Santander narró el atentado que sufrió: “Nos emboscaron con explosivos y ametralladoras”

Marco Silva, técnico del Benfica, se refirió a la posible titularidad de Jhon Durán: el equipo disputará la clasificación en la Europa League

Jhon Jáder Durán ya demostró sus cualidades con el Benfica en un partido amistoso ante Belenenses: hizo un gol y dio una asistencia

Marco Silva, técnico del Benfica, se refirió a la posible titularidad de Jhon Durán: el equipo disputará la clasificación en la Europa League

Clásico América de Cali vs. Atlético Nacional sería reprogramado: así quedaría el nuevo horario

La Dimayor estaría por confirmar el cambio en el día y la hora del compromiso de la cuarta jornada de la Liga BetPlay en el estadio Pascual Guerrero

Clásico América de Cali vs. Atlético Nacional sería reprogramado: así quedaría el nuevo horario
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo del 29 de julio de 2026: la carranga y el rock se toman el concurso

‘Yo me llamo’ EN VIVO capítulo del 29 de julio de 2026: la carranga y el rock se toman el concurso

Carolina Cruz reveló la rutina diaria con la que mantiene el vínculo con su padre ante el avance del alzhéimer

El Concierto de la Esperanza reúne en Bogotá a leyendas del rock en español y al rap colombiano: todos los detalles

Reykon le puso fecha y lugar a su regreso a los escenarios en Colombia: todos los detalles

Tres meses después de la boda de Kika Nieto, Santimaye oficializó su matrimonio civil con Laura Guzmán

Deportes

Clásico América de Cali vs. Atlético Nacional sería reprogramado: así quedaría el nuevo horario

Clásico América de Cali vs. Atlético Nacional sería reprogramado: así quedaría el nuevo horario

Luis Díaz fue homenajeado en el partido entre Junior y Barranquilla por la Copa BetPlay 2026

Le salió competencia al G8: equipos del fútbol colombiano formaron el B7 para la discusión de los derechos de televisión

Medellín se despidió de la Copa Sudamericana con los bolsillos llenos: millonarios premios de la Conmebol

La selección Colombia no solo levantó la Copa América en 2001: Iván Ramiro Córdoba reveló millonarios premios