Gerente de Lili Pink reveló la realidad de la compañía tras la intervención del Estado: “Somos un caso de éxito”

Sebastián Ulchurhabló con Infobae Colombia sobre los retos de la empresa tras haber sido intervenida por el Estado - crédito Visuales IA

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El 27 de abril de 2026, la Fiscalía General de la Nación intervino la cadena de ropa femenina Lili Pink en una operación simultánea que abarcó 59 ciudades y municipios de 25 departamentos como parte de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando en el que las autoridades identificaron movimientos superiores a 730.000 millones de pesos a través de una red de importadoras y comercializadoras.

Tras el operativo, se confirmó que los bienes quedaron bajo administración provisional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), permitiendo que las tiendas continuaran operando mientras avanzaba el proceso judicial.

En la gerencia de Lili Pink fue designado Sebastián Ulchur, que en diálogo con Infobae Colombia reveló cómo se encuentra la compañía tres meses después de la intervención.

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Sebastián Ulchur es el gerente de Lili Pink desde que se registró la intervención por parte de la Fiscalía - crédito Suministrada a Infobae

Ulchur narró cómo asumió el reto de tomar la empresa tras los operativos y con los ojos de la sociedad colombiana puestos en las tiendas.

“Fue duro porque me entregan la empresa, no encuentro a nadie, todos estaban en home office. Fue un desafío ponerme en contacto con todos, pero a partir de ese momento hemos compaginado superbién y objetivamente hemos tenido un fin común que ha sido sacar adelante la compañía, preservar esas casi 2.500 personas, de las cuales el 80% son mujeres. Muchos aliados comerciales terminaron sus contratos, pero ya volvieron a estar con nosotros y estamos operativos al 100%”.

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Como uno de los primeros balances, el gerente de Lili Pink aseguró que está seguro de que la empresa es viable y podrá seguir operando a largo plazo.

“Acá hay una empresa, hay un modelo de negocio existente, rentable, posible y financieramente viable. Aquí podemos surtir a las casi 550 tiendas, así como a los diferentes canales de comercialización. Somos un caso de éxito”.

Tras la intervención, la nueva administración ha logrado mantener el trabajo de los más de 2.000 empleados de la marca - crédito Lili Pink

Sobre la imagen que tienen los colombianos de la marca tras el escándalo nacional, Ulchur reafirmó que en este momento puede asegurar que se trata de una empresa legal.

“Todo es con transparencia, mostrarles en qué consiste un proceso de extinción de dominio, en el que la garantía es el mismo Estado. La SAE me da independencia y autonomía y lo estamos haciendo acompañados de profesionales excepcionales que han hecho que esto sea posible. La compañía es completamente viable”.

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El gerente explicó que una de las claves para que la compañía pueda mantenerse es poder asegurar el abastecimiento para la temporada decembrina, que es la mejor del año para la marca.

“Este tipo de empresas tiene una particularidad y es que son dependientes de temporada. Es decir, durante todo el año sobreviven, se genera un margen de rentabilidad, pero la verdadera rentabilidad se obtiene de diciembre. Vamos bien, estamos operativos, sacando las cosas adelante y logrando el abastecimiento necesario para la temporada”.

El gerente de Lili Pink afirmó que diciembre será clave para el futuro de la empresa - crédito Lili Pink

Por último, explicó que es pertinente aclarar que Lili Pink no está vinculada a una investigación, sino que son los exdirigentes de la empresa los que están afrontando el proceso legal que encabeza la Fiscalía.

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“Para que la gente lo entienda, la empresa está 100% apartada del proceso. Nosotros no hacemos parte del proceso; el Estado está administrando y dándole tranquilidad al público para que se mantengan los empleos y el modelo de negocio. Es importante que se sepa que somos legales, que tenemos toda la trazabilidad de la adquisición, la factura, las declaraciones de importación y que, en ese sentido, mi objetivo es darle tranquilidad al público de que todos los productos son legalmente importados”.

Lili Pink informó que, tras tres meses de la intervención, su operación comercial mantiene la normalidad en más de 500 tiendas en el país. La empresa aseguró el pago puntual de nómina a sus 2.238 colaboradores directos y el cumplimiento de compromisos con proveedores, sosteniendo más de 5.000 empleos.

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En el balance se destacaron los avances en la normalización de medios de pago electrónicos, permitiendo a sus clientas retomar compras y opciones de financiación. El proceso de estabilización se desarrolló con acompañamiento de la SAE y bajo criterios de transparencia.