Marta Lucía Ramírez reaccionó a la designación de la nueva embajadora de Israel en Colombia y pidió retomar ”cuanto antes” la agenda diplomática

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez ponderó de manera positiva la designación de Vivian Aisen como nueva embajadora de Israel en Colombia - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

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A través de sus redes sociales, la exvicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez expresó su satisfacción por el anuncio de Vivien Aisen como nueva embajadora de Israel en Colombia, en medio del restablecimiento de las relaciones entre ambos países, que durante los últimos dos años estuvieron suspendidas tras la decisión del saliente presidente, Gustavo Petro.

Ramírez, que ejerció como canciller durante la recta final del Gobierno de Iván Duque Márquez, calificó la designación como una “excelente noticia” y pidió retomar cuanto antes la agenda diplomática entre las dos naciones. La también exministra de Defensa también cuestionó la ruptura de esos vínculos por parte de Petro y la manera en la que se registró la salida de Colombia Gali Dagan, que ejercía como embajador israelí.

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Con este mensaje en X, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez dio a conocer su reacción frente a la designación de la nueva embajadora de Israel en Colombia - crédito @mluciaramirez/X

“Excelente noticia la designación de Vivian Aisen como nueva embajadora de Israel en Colombia y retomar cuanto antes la recuperación de agenda diplomática que absurdamente fracturó G. Petro sacando a empellones a Gali Dagan y a esa misión diplomática”, expresó la exvicepresidenta en el perfil de X. De esta manera, aplaudió la iniciativa binacional de restablecer las relaciones, que han estado suspendidas desde mayo de 2024.

¿Quién es Vivian Aisen y qué dijo sobre su designación?

A través de X, Aisen confirmó que será la próxima embajadora de Israel en Colombia. La funcionaria fue embajadora de Israel en Macedonia del Norte antes de esta designación, que representa un nuevo paso en el restablecimiento pleno de relaciones entre Colombia e Israel, luego del encuentro entre el canciller designado del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Omar Bula, con su homólogo de Israel, Gideon Sa’ar,

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Ella es Vivian Aisen, la nueva embajadora de Israel en Colombia, como parte del restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales - crédito @VivianAisen/X

“Me siento profundamente orgullosa y honrada de haber sido aprobada por el Gobierno de Israel para servir como Embajadora de Israel en Colombia”, indicó Aisen, que señaló que la relación bilateral atraviesa una etapa particular. “Vivimos un momento muy especial en las relaciones entre nuestros dos países. Estoy convencida de que trabajaremos juntos por la prosperidad de nuestras naciones y el bienestar de nuestros pueblos”, agregó la mujer.

Más adelante, expresó su expectativa por asumir el cargo en Colombia. “¡Estoy ansiosa y emocionada ante la perspectiva de asumir próximamente mis funciones y representar a Israel en Colombia! (sic)”, afirmó la diplomática, que recibió felicitaciones por parte de su antecesor, que sostuvo que su gestión puede llevar la relación entre ambos países a “nuevas alturas” y con ello recuperar el periodo de inactividad durante la gestión Petro.

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El pasado 15 de julio, el canciller designado del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Omar Bula, se reunió en Washington con su homólogo de Israel, Gideon Sa'ar, en el primer paso del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y este país - crédito @gidonsaar/X

¿Cómo avanza el restablecimiento de relaciones entre Colombia e Israel?

El restablecimiento de los vínculos tomó forma con una reunión en Washington entre Bula y Sa’ar en la que trazaron una hoja de ruta para la reanudación plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas. “Me alegró reunirme en Washington con Omar Bula, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Esbozamos una hoja de ruta detallada para la reanudación plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre los países”.

Entre los consensos mencionados figuran la supresión del requisito de visado para ciudadanos de ambos países y la apertura de una embajada colombiana en Jerusalén. Esta normalización diplomática está prevista para formalizarse el 7 de agosto, cuando asumirá la nueva administración y entre en plena vigencia el nuevo Gobierno, pese a que ha venido adelantándose a la fecha de inicio con una serie de importantes anuncios en materia política y comercial.

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Un episodio en el rompimiento de relaciones entre Colombia e Israel, durante la administración Petro, fue la salida del entonces embajador Dagan, que dejó el cargo y salió del país el 20 de junio de 2024, dentro del plazo fijado hasta el 30 de junio por el jefe de Estado. Su salida ocurrió después del rompimiento oficial de relaciones diplomáticas entre los dos países por diferencias relacionadas con el conflicto en Gaza.