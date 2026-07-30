Barranquilla quiere un consulado de Estados Unidos: la petición que hizo Eduardo Verano a una misión oficial

El gobernador Eduardo Verano planteó que Barranquilla pueda convertirse en sede de un consulado de Estados Unidos para fortalecer la relación con ese país - crédito Gobernación de Atlántico

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La relación entre el Atlántico y Estados Unidos podría tener un nuevo punto de conexión con la apertura de una sede consular en Barranquilla. Esa fue una de las propuestas que planteó el gobernador Eduardo Verano durante una reunión con una delegación estadounidense que llegó al departamento para conocer oportunidades de cooperación en diferentes sectores.

El mandatario regional consideró que contar con una representación diplomática permanente permitiría fortalecer los vínculos institucionales y facilitar la gestión de proyectos conjuntos entre el territorio y el país norteamericano. La solicitud fue presentada como una apuesta para ampliar la cooperación económica y estratégica en la región Caribe.

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La delegación estadounidense que visitó el Atlántico estuvo integrada por representantes de 16 agencias, bancos y entidades de fomento - crédito Alcaldía de Barranquilla

La visita de la delegación estadounidense reunió a representantes de 16 agencias, bancos y entidades de fomento, quienes analizaron posibles líneas de trabajo relacionadas con desarrollo económico, innovación, energías limpias, hacienda pública y planificación urbana.

“Es supremamente importante esta visita de una delegación numerosa de los Estados Unidos, a Barranquilla y lo más importante es que 16 agencias de bancos y de entidades de fomento, nos pueden permitir una interrelación con Estados Unidos”.

Durante el encuentro, Verano destacó que la presencia de funcionarios de distintas áreas abre oportunidades para impulsar iniciativas que respondan a las necesidades del departamento. Según explicó, los representantes estadounidenses llegaron con experiencia en sectores considerados prioritarios para el crecimiento regional.

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“Es algo muy ordenado desde el punto de vista de conceptos y desde el punto de vista de temas, porque vino gente que tiene que ver con Hacienda Pública, tiene que ver con también con nuevas tecnologías, con nuevas energías, con nuevos procesos y proyectos de desarrollo económico, de apoyos para lo que es nuestro desarrollo urbanístico“, manifestó el gobernador.

La llegada de la misión estadounidense fue considerada por el gobernador como una oportunidad para avanzar en una agenda de trabajo conjunta -crédito AmCham Colombia

La agenda de cooperación también contempla la participación de entidades estatales y empresas públicas estadounidenses interesadas en acompañar proyectos en diferentes áreas. Para el gobernador, esta posibilidad representa una oportunidad para establecer relaciones más directas y permanentes.

“O sea, es muy completa esta posibilidad que se vislumbra, que podemos empezar a desarrollar con Estados Unidos, porque ellos vienen con 15 empresas estatales diferentes, para que cada una de ellas asuma el manejo de los temas que nos interesa a nosotros”.

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Uno de los principales planteamientos de Verano fue que Barranquilla pueda convertirse en sede de un consulado de Estados Unidos. El gobernador aseguró que la creciente relación entre ambas partes requiere una presencia institucional cercana que facilite los procesos y permita avanzar en nuevas iniciativas.

“Una de las cosas interesantes es la insistencia nuestra en que abramos el consulado de Estados Unidos en nuestro territorio, porque es la manera más poderosa que tendríamos para una relación como la que sabemos que viene ahora con Estados Unidos, que va a requerir una constante presencia, y una permanencia, por eso es importante poder tener un consulado aquí en nuestro territorio“, afirmó.

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Sectores como infraestructura, transición energética, tecnología y gestión pública fueron identificados como áreas con potencial para la cooperación bilateral - crédito Colprensa

La propuesta busca que Barranquilla tenga un papel más relevante dentro de la relación entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con inversión, cooperación técnica y desarrollo regional. Para la administración departamental, la instalación de un consulado facilitaría el acompañamiento a proyectos que requieren articulación con entidades internacionales.

Entre los sectores identificados como posibles beneficiarios de esta cooperación están la infraestructura, el desarrollo urbano, la transición energética, la innovación tecnológica y la gestión pública. Estos ámbitos fueron señalados como áreas clave para fortalecer la competitividad del Atlántico.

La llegada de la misión estadounidense fue considerada por el gobernador como una oportunidad para avanzar en una agenda de trabajo conjunta. La presencia de representantes de diferentes entidades permitiría explorar mecanismos de apoyo y establecer nuevas rutas de colaboración.

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Con la solicitud de un consulado, el Atlántico busca consolidar una relación más cercana con Estados Unidos y posicionar a Barranquilla como un punto estratégico para la cooperación internacional en el Caribe colombiano. La propuesta ahora queda planteada ante las autoridades estadounidenses como parte de una estrategia para ampliar los vínculos diplomáticos y económicos con la región.