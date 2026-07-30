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Carolina Cruz reveló la rutina diaria con la que mantiene el vínculo con su padre ante el avance del alzhéimer

Entre llamadas y palabras de fe, la familia de la presentadora busca sostener la felicidad tras una de las pruebas más difíciles que han tenido que enfrentar

La presentadora se ha mostrado muy cercana a su padre - crédito @carolinacruzosorio/Instagram
La presentadora se ha mostrado muy cercana a su padre - crédito @carolinacruzosorio/Instagram
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La presentadora Carolina Cruz volvió a convertir a su padre en el centro de sus publicaciones en la red social Instagram, en la que actualizó su estado de salud tras los constantes cuestionamientos de sus seguidores, que están muy atentos a su evolución, teniendo en cuenta el cariño que la famosa expresa por él en cada aparición.

En la actualización que realizó el 29 de julio de 2026, una de las conductoras más famosas del programa matutino Día a Día contó que la enfermedad de Iván Cruz ha avanzado, aunque él todavía reconoce a su familia.

Y es que la presentadora reveló que su padre padece alzhéimer y que el cuadro ha progresado. Sin embargo, ha sido enfática en afirmar que la familia mantiene la esperanza de seguir compartiendo tiempo con él, por lo que están atentos a todas las recomendaciones médicas.

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Carolina Cruz se refiere al progreso del alzhéimer de su padre y la importancia del acompañamiento - crédito @carolinacruzosorio/Instagram
Carolina Cruz se refiere al progreso del alzhéimer de su padre y la importancia del acompañamiento - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora compartió varias fotos junto a su padre en la red social de Meta y acompañó las imágenes con mensajes sobre un proceso familiar que, según expuso, ha sido difícil.

Las imágenes fueron compartidas después de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores que no dudaron en cuestionarla sobre la enfermedad que padece su ser querido: “Mi papá tiene Alzheimer, está avanzando, pero tengo mucha fe y confianza, que en el tiempo de Dios, podremos disfrutarlo y hacernos muy felices”.

Los comentarios de sus seguidores son de apoyo - crédito @carolinacruzosorio/Instagram
Los comentarios de sus seguidores son de apoyo - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

En otra respuesta a sus seguidores, la presentadora abordó una pregunta que decía: “¿Tu papá está bien de salud? Estás viajando mucho”. Allí escribió: “Él es un roble, tiene Alzheimer, todavía nos reconoce y se goza los días con esa sonrisa divina!! Seguiré viajando cada vez más”, refiriéndose a que continuará desarrollando su vida con normalidad, pues tiene compromisos de trabajo y personales.

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La famosa asegura que hizo del proceso parte de su vida - crédito @carolinacruzosorio/Instagram
La famosa asegura que hizo del proceso parte de su vida - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

En la dinámica, Carolina Cruz también afirmó que su padre vive en Manizales y que afrontan el proceso con amor, fe y contacto diario, pues temen a que pueda olvidarlos.

La famosa presentadora insistió que el avance del alzhéimer no ha acabado con la actitud de su padre ante la vida, lo que los motiva a enfrentar este proceso tan complejo.

Tanto las imágenes como los textos que compartió en la red social se convirtieron en ejemplo de cómo la famosa decidió hacer visible este proceso familiar para aquellos seguidores que estén pasando por una situación similar, debido a que sus mensajes giraron alrededor de la esperanza y de la posibilidad de seguir compartiendo tiempo con él.

La fe hace parte del proceso que vive la famosa con su familia - crédito @carolinacruzosorio/Instagram
La fe hace parte del proceso que vive la famosa con su familia - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Cómo acompaña Carolina Cruz la enfermedad de su padre

Al responder dónde vive su padre, Carolina Cruz contestó: “En Manizales”, aunque mostró en varias de las stories que mantiene videollamadas diarias con él como parte del acompañamiento familiar.

Al responder a otra de las preguntas sobre cómo sobrelleva la enfermedad de su padre, respondió: “Con mucho amor y fe”, esa respuesta fue realizada en una imagen en la que mostraba varias velas a la Virgen de Guadalupe.

La actualización a través de las plataformas digitales dejó expuesta la rutina familiar para mantener la cercanía y el apoyo pese al avance del alzhéimer.

Las videollamadas hacen parte de la cotidianidad - crédito @carolinacruzosorio/Instagram
Las videollamadas hacen parte de la cotidianidad - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Cabe mencionar que en una actualización anterior que realizó la famosa se refirió a la importancia de estar presente con los seres queridos en todo momento: “El lenguaje del amor. Te amamos, papi, hemos estado y estaremos siempre a tu lado; así tengamos que recordarte a cada segundo que somos tus hijos, lo haremos con más amor y paciencia, escucharemos tus historias una y mil veces más. Te amo”.

Además agregó: “Si te preguntan si tienes hijos y dices que no, está bien, papi… yo les cuento a todos por ti que somos tus hijos”.

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