Reykon le puso fecha y lugar a su regreso a los escenarios en Colombia: todos los detalles

Reykon, ícono del reguetón colombiano, interrumpió su ascenso mundial en 2018 debido a graves problemas de salud y motivos familiares - crédito @reykon/Instagram

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El calendario de los conciertos en Colombia se estremeció de cara al cierre de 2026 con el anuncio del regreso a los escenarios de uno de los artistas más celebrados del género urbano en Colombia. Luego de varios años de ausencia motivados por distintas causas personales —incluida su paternidad y problemas de salud—, el artista colombiano Reykon anunció que se presentará el próximo 7 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, en el que se está anticipando como uno de sus shows más grandes de su carrera musical.

El concierto, en el que repasará su trayectoria en el urbano y los éxitos que llegaron a posicionarlo a la par de J Balvin y Maluma en los años 2010, responde a la demanda sostenida de sus seguidores y al interés de medios de comunicación que desde hace tiempo señalaban al recinto capitalino como el escenario natural para su próximo gran evento.

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“Este concierto nace de la gente. Durante mucho tiempo me preguntaron cuándo llegaría este momento y hoy puedo decir que ya es una realidad. El 7 de noviembre vamos a encontrarnos en el Movistar Arena para vivir una noche que hemos esperado juntos”, declaró Reykon en un comunicado de prensa.

Reykon anunció su regreso a los escenarios con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá el 7 de noviembre de 2026 - crédito cortesía Breakfast Live

El artista, considerado uno de los pioneros del género urbano en Colombia, prepara un espectáculo que recorrerá su evolución musical y los temas que lo consolidaron como figura del género en el país. Lejos de presentarse como un ejercicio de nostalgia, el regreso del intérprete de Señorita, Secretos e Imaginándote busca demostrar que todavía tiene mucho por decir dentro de un género que ayudó a construir.

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En entrevista con GQ México y Latinoamérica, el cantante explicó qué lo llevó a tomar la decisión de volver, y además anticipó que sería el inicio de una gira internacional en la que combinará sus canciones más reconocidas con material nuevo. “Va a pasear por las canciones de toda la vida, esas que la gente ya se sabe, y también por lo nuevo que vengo trayendo. Quiero que la gente la pase chimba, que cante, que se sienta en casa. Eso para mí ya es ganar”, describió el artista en la entrevista.

El concierto de Reykon en Colombia repasará su trayectoria en el género urbano y los éxitos que lo proyectaron en la década de 2010, peleando codo a codo con J Balvin y Maluma por los primeros lugares en las listas - crédito @reykon/Instagram

“Volví porque me quiero comer el mundo, porque me falta mucho por contar y porque tengo mucho más por ofrecer en esta carrera. Ese fue el momento correcto, cuando entendí que no era hora de quedarme quieto sino de salir a demostrarlo”, afirmó, en referencia también a una cirugía que lo alejó temporalmente de los escenarios y que llegó a afectar su voz.

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Para Reykon, pisar el Movistar Arena tiene un peso particular. “Es jugar de local, frente a mi propia gente, y después de todo lo que pasé eso tiene un peso distinto. Es como decirle a Colombia ‘aquí sigue Reykon’, que esa música que los puso a rumbear hace ocho o diez años los va a volver a poner a rumbear, porque hay Reykon para rato”, señaló.

La preventa exclusiva para clientes Movistar arranca el próximo lunes 3 de agosto a las 12:00 p. m. y se extiende hasta el 5 de agosto a las 11:59 a. m., sujeta a disponibilidad. Los seguidores registrados en el sitio noseteolvido.com podrán acceder a una preventa especial el 4 de agosto a las 12:00 p. m., también hasta el 5 de agosto a las 11:59 a. m. o hasta agotar existencias. La venta general abre el 5 de agosto a las 12:00 p. m. recibiendo todas las formas de pago a través de Tuboleta.

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Las entradas para Reykon en Bogotá tendrán precios desde $190.000 hasta $400.000, sin incluir los costos de servicio de la tiquetera - crédito cortesía Breakfast Live

Los precios en etapa de lanzamiento para el primer piso son de $350.000 en Tribuna Fan Sur y $190.000 en Platea. En el segundo piso, las localidades 202-205 y 215-218, tanto en zona regular como preferencial, tienen un valor de $250.000, mientras que las secciones 206-214 cuestan $190.000. En la etapa final, los precios suben a $400.000 en Tribuna Fan Sur, $230.000 en Platea, $280.000 en las secciones 202-205 y 215-218 —regular y preferencial— y $220.000 en las secciones 206-214. Los precios no incluyen los costos de servicio por parte de la tiquetera al momento de la transacción.

Reykon se movió entre París, Hollywood y las premieres de Netflix durante 2026

El anuncio del Movistar Arena llega en un momento de alta visibilidad internacional para Reykon, que arrancó el año con una aparición en la Paris Fashion Week de enero de 2026. El envigadeño asistió como invitado especial a varios desfiles de casas de moda reconocidas, incluido el de Amiri, y recibió elogios en redes sociales por un look renovado que anticipaba lo que él mismo describiría poco después como un renacimiento.

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Fue precisamente en esos días cuando el artista publicó en sus redes sociales el mensaje que marcó su regreso oficial a la industria musical: “No es fácil escuchar más silencios que aplausos, más duras que fe, más pasado que presente; eso duele, pero mientras todos pensaban que yo ya no estaba, yo estaba peleando conmigo, con mis miedos, con mis errores, pero no se les olvidó quién soy, no se les olvidó qué hicimos juntos, ni se les olvidó qué represento... y si alguna vez lo dudaste, tranquilo, que yo también lo hice, pero estoy de vuelta, es el renacer del Líder, porque lo verdadero nunca muere, mi socio. Solo espero el momento para volver a rugir y ese momento es ahora... viste, no se te olvidó”.

Por estos días, el artista fue el único colombiano invitado por Netflix a la premiere de 72 Hours, la nueva producción protagonizada por Kevin Hart y Marcello Hernández, donde compartió con figuras del urbano como Marko y Jay Wheeler.

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Reykon también asistió a premieres de Netflix en 2026, como 'Office Romance' y '72 Hours', coincidiendo en esta última con el actor Kevin Hart - crédito cortesía Reykon

Antes, en mayo, había sido también el único colombiano presente en la premiere mundial de Office Romance, comedia romántica de la misma plataforma con Jennifer Lopez y Brett Goldstein en los papeles principales. El evento reunió a figuras como Adam Sandler, Edward James Olmos y Betty Gilpin.

En sus historias de Instagram, Reykon relató que por un descuido estuvo a punto de fotografiarse junto a Sandler sin saberlo. “¿Usted me puede creer? Yo estaba grabando una historia y atrás estaba Adam Sandler. Y cuando yo me di cuenta que ese era Adam Sandler, ¡ya se había ido, marica!”, comentó entre risas.

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