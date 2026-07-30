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El 21% de los CAI móviles de Bogotá está fuera de servicio: crisis de vehículos policiales preocupa al Concejo Distrital

La denuncia la hizo la cabildante Diana Diago tras conocer, por una respuesta de la Secretaría Distrital de Seguridad, que cuatro de los 19 vehículos no están disponibles y reducen la reacción policial

Cuatro de los 19 CAI móviles de Bogotá no están operativos, según información oficial obtenida mediante derecho de petición - crédito Alcaldía de Bogotá
Cuatro de los 19 CAI móviles de Bogotá no están operativos, según información oficial obtenida mediante derecho de petición - crédito Alcaldía de Bogotá
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La concejala Diana Diago denunció que el 21% de los CAI móviles de Bogotá se encuentra fuera de servicio en un momento en que los indicadores de inseguridad aumentan en la ciudad.

Según información oficial obtenida mediante derecho de petición, de los 19 CAI móviles con los que cuenta la capital, cuatro no están operativos, limitando la capacidad de reacción de la Policía y dejando zonas críticas sin respaldo institucional.

CAI móviles inactivos y localidades afectadas

La respuesta entregada por la Secretaría Distrital de Seguridad detalla que un CAI móvil asignado a Engativá y el único disponible en Puente Aranda permanecen pendientes de documentación, mientras que otro en Tunjuelito y uno asignado a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) están fuera de servicio. En consecuencia, cuatro vehículos que deberían reforzar la presencia policial en las calles hoy no pueden cumplir esa función.

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La situación es especialmente grave en Puente Aranda, donde el único CAI móvil permanece fuera de operación por trámites administrativos. Esta localidad enfrenta un aumento significativo en delitos de alto impacto: lesiones personales subieron 36,2%, la violencia intrafamiliar creció 17,1%, los delitos sexuales aumentaron 9,3%, la extorsión subió 6,57% y los secuestros pasaron de 0 a 2 casos. Los homicidios se mantienen en 17, igual que el año anterior.

Los CAI móviles asignados a Engativá, Puente Aranda, Tunjuelito y la Policía Metropolitana de Bogotá presentan problemas de documentación o están fuera de servicio - crédito Alcaldía de Bogotá
Los CAI móviles asignados a Engativá, Puente Aranda, Tunjuelito y la Policía Metropolitana de Bogotá presentan problemas de documentación o están fuera de servicio - crédito Alcaldía de Bogotá

“Es inadmisible que una localidad como Puente Aranda, donde permanentemente se registran problemas de seguridad, haya quedado sin su único CAI móvil por razones administrativas. Mientras los delincuentes actúan, la administración mantiene inmovilizados los vehículos que deberían proteger a los ciudadanos”, afirmó Diago.

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CAI móviles: herramienta clave y fallas de gestión

Los CAI móviles son considerados una de las principales herramientas de reacción de la Policía Nacional, ya que su capacidad de traslado permite reforzar rápidamente sectores con mayores problemas de seguridad y atender emergencias de manera flexible. La concejal Diago subrayó que cada unidad fuera de operación reduce la posibilidad de redistribuir el pie de fuerza según las necesidades de la ciudad y limita la respuesta inmediata ante hechos delictivos.

El 21,05% de la flota disponible —cuatro de diecinueve vehículos— no puede operar, una cifra que la cabildante califica de alarmante. Además, parte de los vehículos permanece inmovilizada no por fallas mecánicas, sino por trámites de documentación. “Es inaceptable que herramientas fundamentales para combatir la delincuencia estén inmovilizadas por falta de gestión y por trámites administrativos que debieron resolverse oportunamente”, indicó Diana Diago.

El proyecto impulsado por la concejal Diana Diago obliga a la Alcaldía a garantizar áreas seguras y gratuitas para madres lactantes en estaciones y terminales - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá
Diana Diago afirmó que los CAI móviles son una herramienta clave para la reacción de la Policía y que su inactividad limita la respuesta ante el delito en Bogotá - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

La concejal también recordó que esta situación se suma a una denuncia previa sobre el deterioro del parque automotor policial: 585 vehículos destinados a tareas de vigilancia y reacción policial permanecen fuera de operación, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría Distrital de Seguridad.

Crisis en el parque automotor policial de Bogotá

Los datos oficiales muestran que Bogotá cuenta con 4.549 vehículos registrados para la seguridad ciudadana, de los cuales 585 no están operativos. De estos, 294 permanecen pendientes de documentación, 262 están fuera de servicio y 29 fueron reportados por siniestro.

La situación afecta principalmente a las motocicletas de la Policía, con 328 unidades fuera de operación, lo que equivale al 56% del total de vehículos inoperativos. El resto corresponde a automóviles, paneles, camionetas, buses, microbuses y otras unidades esenciales para la labor policial.

El ranking de las dependencias con más vehículos fuera de servicio lo lidera la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, con 51 vehículos no operativos (48 fuera de servicio y 3 por siniestro). Le siguen la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) con 34, el Grupo Fuerza Disponible con 31, el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá con 19 y la Estación de Policía de Bosa con 17. En otras estaciones clave como Kennedy, San Cristóbal, Suba y Rafael Uribe Uribe, también se registran varios vehículos fuera de operación.

Los CAI móviles asignados a Engativá, Puente Aranda, Tunjuelito y la Policía Metropolitana de Bogotá presentan problemas de documentación o están fuera de servicio - crédito Alcaldía de Bogotá
Los CAI móviles asignados a Engativá, Puente Aranda, Tunjuelito y la Policía Metropolitana de Bogotá presentan problemas de documentación o están fuera de servicio - crédito Alcaldía de Bogotá

La concejal Diago enfatizó que la falta de disponibilidad del parque automotor afecta a unidades estratégicas encargadas de combatir la delincuencia en la capital.

“Es inaceptable que dependencias tan importantes como la Sijin, Inteligencia, el Grupo Fuerza Disponible o el propio Comando de la Policía tengan una parte importante de su parque automotor fuera de operación. Esto afecta directamente la capacidad de reacción frente al delito y demuestra una grave falta de gestión por parte de la Administración Distrital”, señaló.

Diago recordó que en febrero de 2025 denunció que 1.055 vehículos entregados en comodato a la Policía de Bogotá estaban fuera de servicio, evidencia del deterioro progresivo del parque automotor destinado a garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La cabildante concluyó: “Los bogotanos pagan impuestos para tener una ciudad segura, no para que los vehículos destinados a combatir el crimen permanezcan fuera de operación por falta de mantenimiento, trámites administrativos o mala gestión. Mientras la administración insiste en decir que Bogotá camina segura, la realidad demuestra que ni siquiera ha logrado mantener disponibles los vehículos que respaldan la labor de la fuerza pública”.

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