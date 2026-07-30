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Luis Díaz fue homenajeado en el partido entre Junior y Barranquilla por la Copa BetPlay 2026

Barranquilla FC eliminó al Junior de Barranquilla luego de ganarle en la definición desde el punto penal en el estadio Romelio Martínez

En la previa del partido ante Barranquilla Fútbol Club, Luis Díaz saludó a los jugadores del Junior. Yimmi Chará, Luis Fernando Muriel y Jesús Rivas, algunos de los futbolistas con los que se vio - crédito Junior

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Luis Díaz volvió a encontrarse con una parte fundamental de su historia como futbolista. El extremo del Bayern Múnich y de la selección Colombia fue el invitado especial en la previa del compromiso entre Junior y Barranquilla FC, correspondiente al partido de vuelta de la Fase 1B de la Copa BetPlay Dimayor 2026.

En el estadio Romelio Martínez, el guajiro recibió un homenaje por parte del club en el que debutó como profesional y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

El atacante, que se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Barranquilla antes de incorporarse a la disciplina del Bayern Múnich para la nueva temporada, hizo una pausa en su descanso para asistir al compromiso entre los dos equipos colombianos en los que jugó antes de dar el salto al fútbol europeo. Su presencia despertó una gran expectativa entre los aficionados que asistieron al escenario deportivo.

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Barranquilla FC eliminó a Junior de la Copa BetPlay 2026 en los dieciseisavos de final - crédito Barranquilla Fútbol Club
Barranquilla FC eliminó a Junior de la Copa BetPlay 2026 en los dieciseisavos de final - crédito Barranquilla Fútbol Club

La opinión de Luis Díaz sobre el Junior de Barranquilla

Estuve viendo el partido de ida, estuvo emocionante. Voy a hacerle el apoyo a los dos y que gane el mejor. Tuve la oportunidad de jugar grandes partidos acá. Junior siempre hace un papel interesante, tiene una plantilla increíble, siempre quiere ganar”, dijo el extremo en entrevista con Win Sports.

Antes de que comenzara el encuentro, los directivos del Barranquilla FC invitaron a Luis Díaz al centro del campo para rendirle un reconocimiento por su trayectoria y por representar al club en la élite del fútbol internacional. El momento estuvo acompañado por los aplausos de los asistentes, quienes ovacionaron al futbolista mientras recibía una camiseta oficial del Barranquilla FC.

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El presidente de la institución, Ernesto Herrera Díazgranados, fue el encargado de entregarle la camiseta marcada con el número 32, un detalle con el que el equipo recordó el paso del atacante por la institución que le abrió las puertas del profesionalismo. El homenaje también sirvió para destacar el crecimiento deportivo de un jugador que hoy es una de las principales figuras del fútbol colombiano.

Luis Díaz, leyenda de Barranquilla F.C., y el dueño del club, Ernesto Herrera Díazgranados, en la previa del partido ante Junior - crédito Barranquilla FC
Luis Díaz, leyenda de Barranquilla F.C., y el dueño del club, Ernesto Herrera Díazgranados, en la previa del partido ante Junior - crédito Barranquilla FC

Luis Díaz en el Barranquilla Fútbol Club

La historia de Luis Díaz con Barranquilla FC comenzó en 2017. Después de llamar la atención por su rendimiento en la Copa América Indígena, el club decidió incorporarlo a su proyecto deportivo. Allí disputó sus primeros partidos como profesional en la segunda división del fútbol colombiano, donde sus actuaciones despertaron rápidamente el interés del Junior de Barranquilla.

Su ascenso fue inmediato. Tras consolidarse en Barranquilla FC, pasó al Junior, equipo con el que conquistó títulos y se convirtió en una de las figuras del campeonato colombiano. Ese rendimiento le permitió ser transferido al Porto de Portugal, donde continuó su evolución hasta convertirse en uno de los extremos más destacados del continente europeo. Posteriormente fichó por el Liverpool y, en este mercado de pases, fue presentado como nuevo jugador del Bayern Múnich.

El saque de honor de Luis Díaz, en la previa del partido entre Barranquilla y Junior, con el arquero Sebastián Hernández - crédito Junior
El saque de honor de Luis Díaz, en la previa del partido entre Barranquilla y Junior, con el arquero Sebastián Hernández - crédito Junior

El saque de honor de Luis Díaz

El reconocimiento no terminó con la entrega de la camiseta. Luis Díaz también fue el encargado de realizar el tradicional saque de honor antes del inicio del partido entre Junior y Barranquilla FC. Con una sonrisa, saludó a los aficionados presentes y pateó el balón desde el círculo central, un gesto que fue recibido con una nueva ovación por parte del público que llenó el Romelio Martínez.

Además, el extremo colombiano posó junto a los jugadores de Junior y Barranquilla FC, así como con el cuerpo arbitral encargado de impartir justicia en el compromiso, dejando una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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