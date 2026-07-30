Mafe Carrascal estalló contra proyecto que busca prohibir el aborto: “¿Y no era que querían defender la Constitución? ¡Mentirosos!”

Mafe Carrascal cuestionó el proyecto para prohibir el aborto y señaló que el debate ocurre mientras persisten altos índices de violencia contra las mujeres en Colombia - crédito @MafeCarrascal/X

Guardar

La congresista Mafe Carrascal, integrante del Pacto Histórico, expresó su rechazo a la iniciativa de reforma constitucional presentada en el Congreso para prohibir el aborto, con el fin de ‘retroceder’ la autorización de la Corte Constitucional de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.

La propuesta, presentada por el Partido Conservador, Salvación Nacional y la bancada provida, pretende modificar el artículo 11 de la Constitución, que dice: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte” para declarar que la vida debe protegerse desde el momento de la fecundación.

Frente a esta iniciativa, Mafe Carrascal sostuvo que la mejor forma de defender la Constitución es respetando las decisiones de la Corte Constitucional y garantizando los derechos de las mujeres.

PUBLICIDAD

La congresista recordó que en el país sigue vigente la Sentencia C-055 de 2022, la cual despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.

Mafe Carrascal cuestionó la iniciativa presentada en el Congreso para modificar la Constitución y prohibir el aborto - crédito Colprensa

“Las mujeres no vamos a retroceder”, afirmó la congresista

Mafe Carrascal rechazó el proyecto de reforma constitucional que busca prohibir el aborto en Colombia. A través de un video publicado en su cuenta de X, cuestionó a los sectores que impulsan la iniciativa en el Congreso.

“Otra vez el mismo libreto: dicen que defienden la vida, cuando lo que buscan es volver a prohibir el aborto, controlar nuestros cuerpos y limitar nuestra autonomía. ¿Y no era que querían defender la Constitución? ¡Mentirosos!”, afirmó la congresista.

PUBLICIDAD

Además, señaló que la Constitución también se defiende respetando las decisiones de la Corte Constitucional y los derechos fundamentales de las mujeres.

Carrascal advirtió que se opondrá a cualquier intento de revertir los avances en materia de derechos reproductivos: “No vamos a permitir que conviertan nuestros derechos en moneda de cambio para sus batallas culturales. Las mujeres no vamos a retroceder. La autonomía, la libertad y la igualdad no se negocian”.

Mafe Carrascal rechazó el proyecto de acto legislativo que busca prohibir el aborto en Colombia mediante una reforma a la Constitución - crédito @MafeCarrascal/X

Junto con su publicación, Carrascal compartió un video en el que cuestionó que el Congreso impulse una iniciativa para prohibir el aborto en medio de los problemas que, según dijo, siguen afectando a las mujeres en el país.

PUBLICIDAD

La congresista aseguró que existen otras prioridades en materia de derechos y salud pública: “Mientras Colombia sigue teniendo cifras alarmantes de violencia contra las mujeres, mientras miles enfrentan barreras para acceder a la salud sexual y reproductiva, mientras niñas continúan siendo víctimas de violencia sexual, una bancada integrada en su inmensa mayoría por hombres decidió que su prioridad es volver a prohibir el aborto”.

La representante explicó que limitar este servicio de salud no detiene los procedimientos, sino que empuja a las mujeres a la clandestinidad.

Según la legisladora, las medidas restrictivas terminan afectando en mayor medida a la población con menores ingresos económicos, la cual no tiene la opción de viajar a otros lugares para acceder a una atención médica segura.

PUBLICIDAD

La reforma constitucional que pretende prohibir el aborto en Colombia provocó el rechazo de las luchas feministas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Mafe Carrascal cuestionó los argumentos de la bancada provida

“Prohibir el aborto nunca ha impedido que exista. Lo que sí impide es que sea seguro. La criminalización no elimina los abortos; lo que sí aumenta es la clandestinidad, profundiza las desigualdades y pone en mayor riesgo la integridad de las mujeres más vulnerables”, indicó Carrascal en su video.

Carrascal recordó que el representante David Cote, del Centro Democrático, explicó que el proyecto de acto legislativo busca reformar el artículo 11 de la Constitución Política para redefinir la protección del derecho a la vida desde la concepción.

“Lamentablemente, algunas organizaciones, acudiendo al litigio estratégico y una Corte Constitucional que lamentablemente terminó legislando y tomando la decisión por 50 millones de colombianos, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de manera total y mantuvo las tres causales hasta los nueve meses de gestación”, señaló el líder uribista durante la radicación del proyecto.

PUBLICIDAD

El congresista David Cote informó que presentó un proyecto de acto legislativo que busca establecer expresamente la protección de la vida desde la fecundación - crédito @DavidGerardoC/X

En respuesta a estas declaraciones, Carrascal reiteró que la sentencia judicial de 2022 no obliga a nadie a abortar, sino que ofrece garantías de salud, autonomía e igualdad. La representante afirmó además que proteger la vida implica asegurar alimentación, educación, salud y apoyo a las madres en situación de vulnerabilidad.

“Ninguna mujer va a ser criminalizada por decidir sobre su proyecto de vida y de eso nos vamos a encargar desde la bancada de oposición del Pacto Histórico. Las mujeres no somos ciudadanas de segunda categoría, somos la mitad de la población y en esa medida exigimos ser tratadas como sujetos de derechos”, señaló Mafe Carrascal.

PUBLICIDAD

Al tratarse de un proyecto de acto legislativo para reformar la Carta Magna, la propuesta necesita superar un total de ocho debates legislativos en el Congreso antes de convertirse en ley.