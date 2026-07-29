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El Concierto de la Esperanza reúne en Bogotá a leyendas del rock en español y al rap colombiano: todos los detalles

La Plaza de Bolívar recibirá el próximo 1 de agosto una maratón de música gratuita desde las 11:00 a. m., con figuras colombianas e internacionales de la cumbia, el hip hop, el rock en español y la salsa

La Plaza de Bolívar de Bogotá recibirá el Concierto de la Esperanza VII este sábado 1 de agosto con entrada gratuita desde las 11:00 a. m. - crédito cortesía Diego Báez
La Plaza de Bolívar de Bogotá recibirá el Concierto de la Esperanza VII este sábado 1 de agosto con entrada gratuita desde las 11:00 a. m. - crédito cortesía Diego Báez
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La Plaza de Bolívar de Bogotá acogerá este sábado 1 de agosto el Concierto de la Esperanza VII, una jornada musical gratuita con artistas nacionales e internacionales que arranca a partir de las 11:00 a. m.

El evento, que se celebrará bajo el lema “Un latido por la vida”, presenta una alineación de artistas nacionales e internacionales correspondientes a distintos géneros y generaciones.

Entre los colombianos destaca la cantante Adriana Lucía, con más de dos décadas de carrera en las que acumula nominaciones al Latin Grammy Latino gracias a su propuesta que fusiona el pop con el porro, el vallenato, la cumbia y otros ritmos tradicionales del Caribe colombiano. En su repertorio figuran canciones como Quiero que te quedes, Llegaste tú, Enamórate como yo, Vete, Porro hecho en Colombia y Te lo digo en cumbia.

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Adriana Lucía participará en el Concierto de la Esperanza con su repertorio de pop, porro, vallenato y cumbia del Caribe colombiano - crédito cortesía Diego Báez
Adriana Lucía participará en el Concierto de la Esperanza con su repertorio de pop, porro, vallenato y cumbia del Caribe colombiano - crédito cortesía Diego Báez

Otra de las agrupaciones invitadas será Los Gaiteros de San Jacinto, ensamble de cumbia y gaita folclórica colombiana con origen en el municipio de San Jacinto, Bolívar, que data de los años 40. Reconocidos como el grupo de gaitas más importante del país, realizaron su primera gira internacional en 1958 por China, Japón, Rusia y varios países europeos, y se presentaron en los Juegos Olímpicos Culturales de México en 1968.

En 2007 ganaron el Grammy Latino al Mejor Álbum Folclórico con Un fuego de sangre pura, editado por Smithsonian Folkways. Interpretarán clásicos como La pollera colorá, Fuego de cumbia, Los sabanales, La piragua, La maestranza y El pescador, canciones que reflejan la riqueza musical del Caribe colombiano.

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Los Gaiteros de San Jacinto llevarán a la Plaza de Bolívar su cumbia y gaita folclórica, respaldadas por una trayectoria iniciada en los años 40 - crédito cortesía Diego Báez
Los Gaiteros de San Jacinto llevarán a la Plaza de Bolívar su cumbia y gaita folclórica, respaldadas por una trayectoria iniciada en los años 40 - crédito cortesía Diego Báez

Desde el Pacífico colombiano estará Herencia de Timbiquí, agrupación nacida en el año 2000 que reúne a músicos afrodescendientes oriundos del municipio de Timbiquí, en el Cauca. Su propuesta fusiona la marimba de chonta, los cununos y el bombo con elementos del jazz, el funk y el rock, y los llevó a ser la primera agrupación en llevar una marimba de chonta al Festival de Jazz de Montreux (Suiza, 2010). Han recibido la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar (2013) y múltiples galardones, avalados gracias a la popularidad de temas como Te invito, Negrito, Coca por coco, Mi Buenaventura, Lo que siento y Amanecé.

Herencia de Timbiquí representará al Pacífico colombiano con una fusión de marimba de chonta, cununos y bombo con jazz, funk y rock - crédito cortesía Diego Báez
Herencia de Timbiquí representará al Pacífico colombiano con una fusión de marimba de chonta, cununos y bombo con jazz, funk y rock - crédito cortesía Diego Báez

Dos exponentes del rap capitalino estarán presentes en el Concierto de la Esperanza. Por un lado está Realidad Mental, nombre artístico de Óscar Alejandro Corredor Zabala, rapero bogotano criado en el barrio Suba que comenzó su carrera en la escena underground del hip hop hacia 2013. Con más de seis álbumes publicados, es reconocido por sus letras crudas y conscientes, que abordan la vida barrial, la desigualdad social y la salud mental.

A este se sumará Penyair, nombre artístico de José David Pineda, nacido en Tunja y criado en Suba, Bogotá, quien inició su carrera en 2012 cantando en el TransMilenio y las calles de la ciudad. Su álbum La Ley del Todo (2022) lo consolidó como una de las voces más influyentes del hip hop colombiano: su sencillo Nada acumula más de 30 millones de reproducciones, un hito para el rap nacional independiente.

En lo que se refiere a la cuota internacional, uno de los actos más destacados juntará varios exponentes de los años dorados del rock en español. En la Plaza de Bolívar coincidirán en tarima Sabo Romo, cofundador de Caifanes, integrante de Jaguares y productor de artistas como Aleks Syntek, Moenia y Ely Guerra; Rosa Adame, voz emblemática de La Lupita, banda mexicana fundada en 1991 que se dio a conocer masivamente en 1992 con su álbum debut Pa’ servir a ud., cuyos sencillos Contrabando y traición y Paquita disco fueron de los primeros videoclips transmitidos por MTV Latino; Galo Ochoa (Galo 8ª), miembro fundador de Cuca, banda de hard rock reconocida por su irreverencia y de notable impacto a inicios de los años 90 gracias a su LP La revolución de los blátidos; y Rex Caravello, guitarrista, compositor y productor reconocido por su proyecto de leyendas del rock Masters & Sinners, y exmiembro de La Unión.

Orishas completa el cartel con su propuesta de hip hop fusionado con el son, la rumba y el guaguancó - crédito cortesía Diego Báez
Orishas completa el cartel con su propuesta de hip hop fusionado con el son, la rumba y el guaguancó - crédito cortesía Diego Báez

El cartel lo completa Orishas, agrupación cubana de hip hop formada en París en 1999 por Yotuel Romero, Roldán González, Ruzzo Medina y Flaco-Pro, que con su álbum debut A lo cubano (2000), ganó reconocimiento internacional por fusionar el rap con el son, la rumba y el guaguancó. Tras una separación de siete años entre 2009 y 2016, retomaron la actividad con grabaciones realizadas en Cuba por primera vez, que desembocaron en el álbum Gourmet (2018). En el escenario de la Plaza de Bolívar sonarán canciones como A lo cubano, Represent, 537 C.U.B.A., Mujer, o Hay un son.

Por último estarán Los Hermanos Lebrón, uno de los nombres emblemáticos de la salsa, especialmente con su producción Salsa y control (1970), al incorporar la influencia del doo-wop, el soul y el rhythm and blues en sus arreglos vocales para seis voces. Con más de seis décadas de trayectoria, los hermanos José, Ángel, Carlos y Frankie Lebrón siguen activos en escenarios de América Latina y Estados Unidos.

Para quienes no puedan asistir a la Plaza de Bolívar, el concierto se transmitirá en vivo por el canal Señal Colombia, las 74 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, la emisora Radiónica y la plataforma de streaming RTVCPlay.

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