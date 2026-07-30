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Medellín se despidió de la Copa Sudamericana con los bolsillos llenos: millonarios premios de la Conmebol

El Poderoso fue eliminado por Vasco da Gama, que lo venció por 1-0 en la vuelta y lo dejó sin ninguna opción de torneo internacional por lo que queda de la temporada 2026

Independiente Medellín
Independiente Medellín fue eliminado en los playoffs de la Copa Sudamericana, pero con un enorme premio por haber disputado antes la Copa Libertadores - crédito Colprensa
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Independiente Medellín fue eliminado de la Copa Sudamericana por Vasco da Gama con marcador global de 3-2.

Sin embargo, el Poderoso se fue feliz porque terminó con una fortuna en premios de la Conmebol, gracias a que venía de la Copa Libertadores y los participantes de ambos certámenes reciben un incentivo no solo por participar, sino por avanzar de ronda, sea cual sea la instancia.

De esta manera, al Poderoso solo le queda la Liga BetPlay y la Copa Colombia, en esta última conoció que Deportivo Pasto será su rival en los octavos de final, una serie que está proyectada para agosto y el objetivo es pasar de ronda para entrar en la pelea por el trofeo y volver a la Copa Sudamericana.

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¿Cuánto dinero ganó Medellín?

En los últimos años, uno de los hechos que más se le ha resaltado a la Conmebol es la repartición de dinero para todas las escuadras que disputan los torneos internacionales que realiza en la temporada, con el objetivo de incentivar la participación, mejora de las plantillas y crecer como instituciones.

En el caso del Medellín, se ganó un total de 3,28 millones de dólares por jugar la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, apareció en cuatro instancias distintas y se despidió por todo lo alto gracias al dinero conseguido para mantener la plantilla y cubrir todos los gastos del club.

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Independiente Medellín
Medellín se despide de los torneos de la Conmebol con más de tres millones de dólares en premios - crédito Colprensa

De ese dinero, solo 500.000 dólares eran parte de la Copa Sudamericana, pues los logró solo por participar en los playoffs, a los que llegó por terminar en la tercera posición de la fase de grupos de la Copa Libertadores, competencia en la que sí sumó una buena cantidad de dinero.

En la Libertadores, Medellín obtuvo USD $2.780.000, los cuales se dividieron en 500.000 dólares en segunda fase previa, 600.000 dólares por la tercera ronda de clasificación, un millón de dólares por la instancia de grupos y 680.000 dólares por las dos victorias sobre Cusco, pues cada triunfo, considerado como “mérito deportivo”, daba 340.000 dólares.

Medellín disputó tres fases de la Copa Libertadores, en las que sumó casi tres millones de dólares - crédito Luisa González/REUTERS
Medellín disputó tres fases de la Copa Libertadores, en las que sumó casi tres millones de dólares - crédito Luisa González/REUTERS

De esta manera, el Poderoso se convierte en el segundo equipo colombiano con el mayor premio de la Conmebol en 2026, por detrás del Deportes Tolima que lleva 4.030.000 dólares, cifra que puede aumentar en caso de eliminar a Independiente del Valle en octavos de la Libertadores.

Así fue la eliminación en Brasil

Independiente Medellín perdió 1-0 ante Vasco da Gama en Río de Janeiro y quedó eliminado de los playoffs de la Copa Sudamericana, en el primer traspié del ciclo del técnico Luis Amaranto Perea.

En una primera parte con pocas llegadas, el DIM tuvo aproximaciones con remates desviados de Agustín Martegani y Juan Córdoba, mientras que el primer tiro a puerta del encuentro llegó cerca del descanso, con un intento de Ramon Rique controlado por Éder Chaux. En el complemento, el equipo colombiano rozó el gol con un cabezazo de Jeison Medina que pasó apenas afuera.

A 15 minutos del final, el VAR revisó una jugada por posible penal para el conjunto brasileño por un brazo abierto de Kevin Mantilla, pero la acción se anuló por una mano previa de Jair cuando Esneyder Mena buscaba enviar un centro. Tras la revisión, se cobró tiro libre a favor del Poderoso en campo rival.

Deportivo Independiente Medellín iguala a dos goles con Vasco Da Gama en la Copa Sudamericana 2026 - crédito DIM
Deportivo Independiente Medellín perdió por 1-0 ante Vasco Da Gama en la Copa Sudamericana 2026 - crédito DIM

El partido se encaminaba a los penales hasta que, a los 85’, Paulo Henrique desbordó por la derecha y lanzó un centro a media altura. Thiago Mendes definió dentro del área y venció al arquero Éder Chaux para sellar el resultado en el estadio São Januário.

Con la clasificación, Vasco avanzó a octavos de final y enfrentará a Olimpia de Paraguay. Medellín volverá a enfocarse en la Liga BetPlay: el sábado 1 de agosto jugará contra Deportivo Cali por la segunda jornada, tras debutar con triunfo 3-2 ante el Pasto en Itagüí.

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