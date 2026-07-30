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Hija de la presentadora Catalina Gómez celebró su cumpleaños consolidándose como creadora de contenido

La joven se ha mostrado muy constante en sus redes sociales, donde muchos de los seguidores de su madre también aprovechan sus tips

El evento de celebración por los 17 años de Emilia Sampedro Gómez estuvo marcado por la compañía familiar y el trabajo - crédito Emilia Sampedro Gómez / Instagram

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Emilia Sampedro Gómez, hija de Catalina Gómez, dio un paso más en su carrera digital, pues no solo celebró sus 17 años rodeada por su familia y amigos, sino que tuvo un evento organizado por una marca de ropa con la que trabajó.

La activación puso el foco de la conversación en redes sociales su perfil como creadora de contenido, pues la adolescente ha mostrado distintas facetas en las plataformas digitales que han conquistado a sus seguidores.

Y es que en el material audiovisual de la jornada, la joven no solo mostró su emoción al recibir la sorpresa familiar que inició desde el desayuno, sino que participó en una experiencia que demuestra la importancia de tener un perfil activo en las redes sociales para que las marcas se interesen en trabajar con los creadores de contenido emergentes.

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Y es que Emilia ha demostrado sus habilidades en cada uno de sus videos, al mostrarse como una persona muy creativa y con muchos intereses en la pintura, la lectura, el arte, entre otras actividades.

La joven reveló que tuvo que combinar su día de celebración con la dinámica de interacción con invitados y su trabajo, por lo que fue una jornada bastante larga y la hizo emocionar en cada momento.

Catalina Gómez y Juan Esteban Sampedro junto a sus hijos
El talento de Emilia conquista en redes - crédito @apuntesdecata/Instagram

En medio de la jornada, las velas funcionaron como actividad central para celebrar el día de cumpleaños de la hija de la presentadora de Día a Día de Caracol Televisión. La joven compartió cómo cada invitado las pintó a su gusto, una acción que los hizo “conectar” con su creatividad, tal como lo hace en sus videos.

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Al final de la noche, la celebración incluyó una fogata para compartir y cerró con una torta de cumpleaños en la que sus familiares le cantaron la típica canción para conmemorar su día.

En un mensaje publicado tras el cumpleaños en sus plataformas digitales, Emilia escribió: “Fui la más feliz del universo!!! Gracias a quienes me acompañaron en vivo y a ustedes que me acompañaron por aquí! Los quiero”, demostrando así su interés en conectar con su audiencia con cada situación que le ocurre en su vida cotidiana.

La familia vivió un momento complicado, aunque el joven logró recuperarse - crédito lucas.sampedro / Instagram
La familia es reconocida por ser muy unida - crédito lucas.sampedro / Instagram

Entre los comentarios de sus seguidores para felicitarla se encuentran algunos como: “En qué momento 17 años”, “Que bonito ver a una niña de tu edad siendo así tan tierna e inocente, feliz y larga vida para ti”, “Pensé que tenías menos edad, eres una niña muy linda” y “Tan tierna como su mamá”.

Otras reacciones fueron: “Esta niña tiene la inocencia que ya no se ve en las niñas de su edad”, “Emi preciosa, que Dios te bendiga, eres una niña de admirar, amo tu contenido, tú sí tienes bien claro que perder el tiempo no es una opción, feliz vuelta al sol, mereces todo lo bueno de la vida”, “Feliz cumpleaños Emi, Dios te bendiga... Espero hayas pasado un lindo día... Aprovecho para darte las gracias por las recomendaciones que haces por la plataforma TikTok, gracias a una de ellas, empecé a estudiar un nuevo idioma” y “Emilia es come años como la mamá”.

Catalina Gómez disfruta de sus vacaciones junto a la familia de su esposo con los que viajó a Europa
Catalina Gómez y su familia tienen atentos a los colombianos a todas sus actividades - crédito @apuntesdecata/Instagram

Cabe mencionar que Catalina Gómez es una de las presentadoras más famosas del entretenimiento en Colombia y su hija no solo es reconocida por su belleza, sino por parecerse a su mamá en su interés por temas de salud y cuidado.

La joven ha demostrado en sus plataformas digitales que su familia ocupa un lugar central en su vida personal y no solo su mamá, sino su padre Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión.

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