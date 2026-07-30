Le salió competencia al G8: equipos del fútbol colombiano formaron el B7 para la discusión de los derechos de televisión

El presidente del ente rector del fútbol profesional colombiano expresó la intención de que la Liga BetPlay pueda ser consumida con facilidad por los aficionados al balompié en el país, acorde con las tendencias digitales - crédito Dimayor

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La discusión por el futuro de los derechos de televisión del fútbol colombiano sumó un nuevo capítulo. Luego de que el denominado G8, conformado por ocho de los clubes tradicionales del país, hiciera pública su intención de modificar la distribución de los ingresos audiovisuales, ahora apareció un bloque que busca defender una posición completamente distinta. Se trata del denominado B7, un grupo integrado por Llaneros, Leones, Bogotá FC, Real Santander, Orsomarso, Tigres y Real Cundinamarca, según reveló Caracol Radio.

De acuerdo con la información entregada por la cadena radial, este grupo cuenta con el acompañamiento de un abogado español, quien actúa como vocero en las conversaciones relacionadas con el nuevo modelo de reparto económico que deberá definirse antes de la firma del próximo contrato de televisión. No reveló el nombre de ese profesional.

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En la imagen aparecen de izquierda a derecha: Tulio Gómez, de América de Cali; Alejandro Char, de Junior de Barranquilla; y Enrique Camacho de Millonarios - crédito Alejandro Char/Dimayor

División en el fútbol profesional colombiano

La aparición del B7 evidencia que el debate dentro de la Dimayor ya no solo enfrenta al G8 con el resto de los clubes, sino que ahora existen diferentes sectores con intereses particulares sobre cómo debe repartirse el dinero que genera el fútbol profesional colombiano.

Uno de los principales puntos de desacuerdo del B7 es el sistema que divide a los clubes entre equipos tipo A y tipo B. Actualmente, varios equipos considerados tradicionales mantienen la categoría tipo A aunque jueguen en el Torneo BetPlay, situación que les permite recibir una porción superior de los ingresos provenientes de los derechos de televisión.

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La Dimayor convocó una asamblea extraordinaria este miércoles 29 de julio para discutir la distribución del dinero por derechos de televisión entre los clubes afiliados-crédito @alexisnoticias/X

Según explicó Caracol Radio, el B7 sostiene que esa clasificación perdió sentido y que la distribución debería hacerse únicamente de acuerdo con la categoría deportiva. Es decir, los clubes que compiten en la Liga BetPlay deberían recibir los recursos correspondientes a la primera división y los que participan en el Torneo BetPlay los de segunda, sin importar su historia o tradición.

En ese sentido, consideran que equipos históricos como Deportes Quindío o Cortuluá no deberían conservar beneficios especiales únicamente por pertenecer al grupo de instituciones catalogadas como tipo A si actualmente disputan la segunda división.

Bucaramanga se une a los ocho grandes para pedir cambios en la distribución de ingresos por los derechos de televisión en el fútbol colombiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reparto económico también divide a los clubes

Otro de los argumentos del B7 apunta directamente a la distribución de los recursos. Según lo expuesto por Caracol Radio, cerca del 90 % de los ingresos por televisión termina en los clubes tipo A, mientras que el restante 10 % se reparte entre los equipos tipo B. Además, los integrantes del grupo consideran injusto que algunas instituciones de la segunda división reciban cerca de un millón de dólares al año gracias a una clasificación histórica y no por la categoría en la que participan.

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A esa discusión también se suma otro tema deportivo. El B7 es partidario del regreso del descenso directo, una medida que consideran necesaria para fortalecer la competencia tanto en la Liga BetPlay como en el Torneo BetPlay.

Mientras tanto, el G8 mantiene una postura diferente. Los ocho clubes, Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior y Once Caldas, han insistido en que el problema no es quitarles recursos a los demás equipos, sino modificar la forma en que se distribuirán los ingresos adicionales que se obtengan con el próximo contrato audiovisual.

Su propuesta contempla que el 50% del dinero se entregue en partes iguales a todos los clubes afiliados y que el otro 50% se distribuya con base en criterios como el mérito deportivo, el rendimiento y otros indicadores que serían definidos posteriormente. Según el abogado Joe Bonilla, representante del G8, ese modelo busca garantizar una base económica para todos mientras se premia la competitividad.

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En medio de esta disputa también existen clubes que no hacen parte oficialmente de ninguno de los dos bloques. Equipos como Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga comparten la idea de revisar la redistribución de los nuevos ingresos, aunque mantienen posiciones propias dentro de la discusión. Incluso, el propietario del Tolima hace parte de la comisión de mercadeo de la Dimayor, lo que lo ubica en un papel relevante dentro de las negociaciones.