Conductor del Chevrolet Spark azul denunció abuso de autoridad durante la inmovilización del vehículo en Cajicá: lo publicó en sus redes sociales

La Secretaría de Movilidad informó que la denuncia ciudadana permitió identificar las placas del vehículo y ubicar el automotor en Cajicá - crédito Secretaría de Movilidad

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El Chevrolet Spark azul, identificado por las autoridades como protagonista de maniobras peligrosas y episodios de alto riesgo en Bogotá, fue inmovilizado el jueves 30 de julio de 2026 en Cajicá, Cundinamarca, tras un operativo conjunto entre la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y las autoridades de tránsito del municipio.

El conductor del vehículo e implicado en conductas contrarias al Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), Edward Figueredo, publicó en sus redes sociales el momento de la inmovilización, acusando a los agentes de abuso de autoridad y señalando persecución institucional en su contra.

La investigación se inició luego de que el Spark azul fuese captado en videos virales intentando cruzar un puente peatonal en la carrera 68 con calle 26, en Bogotá, así como por diversas maniobras temerarias y por circular con las placas cubiertas.

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La Secretaría de Movilidad, liderada por María Fernanda Ortiz, confirmó que la ciudadanía fue clave para identificar el vehículo y sus placas, lo que posibilitó la ubicación e inmovilización del automotor en Cajicá.

“El propietario está compareciendo ante la Secretaría de Movilidad por invadir espacio público, maniobras peligrosas y circular por sitios prohibidos. También hemos identificado al conductor, que hoy tiene más de 35 comparendos por 24 millones de pesos”, afirmó Ortiz.

El Spark azul de placas ZIX013 fue inmovilizado por las autoridades de tránsito en Cajicá y será trasladado a patios mientras avanzan las investigaciones por las maniobras de alto riesgo registradas en Bogotá - crédito @JD_Quintero

Operativo de inmovilización y hallazgos de las autoridades

El Spark azul, de placas ZIX013, fue hallado abandonado durante la madrugada. Tras el aviso a la Policía local, se adelantó el proceso de inmovilización y se notificó al propietario en Zipaquirá. La revisión de antecedentes reveló que el vehículo acumulaba una deuda superior a $4.500.000 en multas, carecía de revisión técnico-mecánica vigente y contaba con comparendos por desobedecer señales de tránsito, circular por sitios restringidos y utilizar el automotor para un servicio no autorizado.

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El conductor, Edward Figueredo, enfrenta procesos de embargo sobre sus cuentas, incluso sobre plataformas electrónicas como Nequi, y está en curso la suspensión administrativa de su licencia de conducción por reincidencia. La Secretaría de Movilidad también envió el caso a la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos de obstrucción de la vía pública y falsedad marcaria, ya que las placas fueron cubiertas intencionalmente para evadir la identificación.

Defensa pública y acusaciones del conductor en redes sociales

Sin embargo, tras la inmovilización, Figueredo utilizó sus redes sociales para publicar videos del procedimiento, alegando que no estaba conduciendo en el momento de la intervención y que la acción de los agentes de tránsito constituyó un abuso de autoridad.

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Edward Figueredo grabó el procedimiento y cuestionó su legalidad; la Secretaría de Movilidad señala más de 35 comparendos y tramita suspensión de licencia - crédito Edward Figueredo/Redes Sociales

El video difundido muestra un intercambio con agentes de tránsito, en el que Figueredo sostiene que los policías no le solicitaron los documentos mientras el vehículo estaba en movimiento, que el carro se encontraba parqueado y que la intervención carecía de sustento legal. En su defensa, argumentó que la ley exige que el automotor esté en circulación para que se configure la infracción y acusó a los funcionarios de falsedad ideológica en documento público y abuso de autoridad.

De acuerdo con Figueredo, “yo no estaba manejando, estaba parqueado... y en ningún momento estaba en circulación. Anoche se me vino un motociclista encima y me jodió esta mierda. Pero cuando los policías llegaron, yo estaba parqueado, estaba quieto. Eso no da para inmovilización, porque el carro está quieto, no está en movimiento y pues no se configura la falta”.

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Investigación sobre la propiedad y antecedentes del vehículo

El proceso de identificación del responsable se complicó después de que Brayan Bernal Muñoz, que figura como propietario en los registros oficiales, manifestara que había vendido el carro a Figueredo hace unos cuatro meses, sin concluir el traspaso porque el comprador no había cancelado el valor total. La falta de traspaso formal permitió que las infracciones se siguieran acumulando en el historial del vehículo y dificultó la notificación de las sanciones.

En las declaraciones públicas y ante medios como Caracol Radio, Figueredo insistió en que no era el responsable del intento de cruzar el puente peatonal y que un desconocido habría tomado el control del carro. Además alegó persecución por parte de las autoridades.

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Un conductor intentó subir un Chevrolet Spark azul por la rampa de un puente peatonal en Bogotá - crédito Papo Amin/X

En sus declaraciones, el conductor afirmó: “Fue un abuso, eh, que pues en las redes se me estigmatice. Incluso he recibido muchas amenazas. Y al día de hoy, pues me quitan el carro”. Dijo también señaló que en el caso del puente, él y otros estaban montando bicicleta y que el vehículo estaba estacionado con la música encendida para evitar que se descargara la batería.

Acciones legales y administrativa en curso

La Secretaría de Movilidad reiteró que se enviaron copias del caso a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones por obstrucción de la vía pública y falsedad marcaria. Adicionalmente, se mantiene el proceso administrativo para la suspensión de la licencia de conducción de Figueredo, así como el embargo de sus cuentas y la imposición de nuevas sanciones por reincidencia.

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El caso se mantiene bajo investigación, con el vehículo inmovilizado y pendiente de las acciones judiciales y administrativas que determinen la responsabilidad definitiva de los implicados. Las autoridades recalcaron la importancia de la colaboración ciudadana y advirtieron que seguirán trabajando para que en Bogotá se cumplan todas las normas de tránsito, sin excepción para quienes pretendan eludirlas mediante maniobras peligrosas o el uso indebido de las redes sociales.