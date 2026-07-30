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Así sería el trabajo por horas y la reducción de impuestos en Colombia si Abelardo de la Espriella acepta nueva propuesta de los empresarios

El Consejo Gremial presentó nueve áreas estratégicas al nuevo Gobierno. Incluyen desde incentivos al emprendimiento hasta el fortalecimiento institucional y la transformación digital

El sector empresarial es clave para la generaciópn de empleo y para el PIB colombiano - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
El sector empresarial es clave para la generaciópn de empleo y para el PIB colombiano - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
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Una agenda económica para el periodo 2026 - 2030 entregó el Consejo Gremial Nacional (CGN) al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. El denominado “gremio de gremios” pidió al próximo Gobierno una hoja de ruta para los próximos cuatro años que combine sostenibilidad fiscal, estímulos a la inversión, cambios tributarios para la actividad empresarial, fortalecimiento de la seguridad, impulso a la energía y la tecnología, y medidas para promover el empleo formal. La agenda también plantea trabajo coordinado entre los sectores público y privado.

Durante el encuentro, los empresarios presentaron propuestas para afrontar los principales desafíos del país. La presidenta del CGN, Natalia Gutiérrez, dijo que la reunión dio continuidad al diálogo que habían sostenido con el hoy vicepresidente electo durante la campaña presidencial.

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La hoja de ruta se organiza en nueve ejes:

  • Seguridad.
  • Fortalecimiento institucional.
  • Crecimiento económico y competitividad.
  • Política fiscal y tributaria.
  • Infraestructura y logística.
  • Seguridad minero-energética.
  • Ordenamiento territorial.
  • Innovación y transformación digital.
  • Mercado laboral y seguridad social.
El Consejo Gremial Nacional dice que está listo para trabajar por la "patria milagro" - crédito Consejo Gremial Nacional
El Consejo Gremial Nacional dice que está listo para trabajar por la "patria milagro" - crédito Consejo Gremial Nacional

Asimismo, los empresarios expresaron la intención de actuar como aliados del gobierno entrante. Gutiérrez dijo que “estamos convencidos de que los grandes retos del país solo podrán superarse mediante el diálogo, la estabilidad institucional y políticas públicas que promuevan la inversión, la productividad y el bienestar social”.

Apuesta fiscal del sector privado

Uno de los principales planteamientos de la agenda se centra en el frente fiscal. Según el Consejo Gremial, el deterioro de las cuentas públicas limita la capacidad del Estado para financiar inversión pública productiva y reduce su margen de acción para impulsar el crecimiento.

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La propuesta plantea “un programa integral de sostenibilidad fiscal y reactivación de la inversión” con reformas al marco fiscal, contención y focalización del gasto público, además de estímulos para la inversión productiva.

Dentro de ese paquete aparece un ajuste equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) mediante recortes y congelamientos del gasto. El objetivo, según el documento, es “reducir el déficit estructural y fortalecer la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo”. El gremio sostiene que Colombia necesita estabilizar las cuentas públicas sin sacrificar inversión, competitividad ni crecimiento. En esa lógica, la disciplina fiscal aparece como una condición para mejorar la percepción de riesgo y recuperar la confianza de quienes toman decisiones de inversión.

Cambios tributarios para atraer y sostener inversión

La agenda también propone modificar la estructura tributaria para hacerla más favorable a la inversión. El Consejo Gremial Nacional plantea “ajustar la estructura tributaria para generar alivios a la actividad empresarial, fortalecer la competitividad, incentivar la inversión, facilitar la modernización productiva y promover la capitalización empresarial”.

Dentro de las medidas figura una tarifa diferencial del impuesto sobre la renta de 30% para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). En la actualidad es del 35%, la más alta del mundo. El argumento del gremio es que una misma tarifa puede afectar con mayor intensidad a las compañías de menor tamaño.

El documento añade que cualquier reforma debe ir acompañada de una revisión de beneficios y exenciones para mejorar la eficiencia del sistema. También señala que los incentivos tributarios deben orientarse a inversión, productividad y generación de empleo formal.

Inversión, crecimiento y grandes proyectos estratégicos

Por su parte, en materia de crecimiento, el Consejo Gremial advirtió que Colombia cerró 2025 con una expansión del PIB de 2,6%, impulsada principalmente por el consumo de los hogares y el gasto del Gobierno, mientras la inversión tuvo un avance limitado.

La agenda propone:

  • Fortalecer el mercado de capitales.
  • Atraer inversión extranjera con transferencia tecnológica.
  • Acelerar proyectos estratégicos.
  • Crear el Programa Colombiano de Grandes Inversiones Estratégicas (Progie), con estabilidad jurídica y fiscal, incentivos tributarios selectivos, una ventanilla única de permisos y mecanismos para atraer capital extranjero.
El Consejo Gremial pidió garantías para generar empleo - crédito Luisa González/Reuters
El Consejo Gremial pidió garantías para generar empleo - crédito Luisa González/Reuters

Gutiérrez vinculó ese esfuerzo con la necesidad de dar señales estables a quienes asignan recursos de largo plazo. “Los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, toman decisiones de largo plazo y necesitan certeza sobre las reglas del juego”, afirmó.

La dirigente gremial añadió que, a partir del 7 de agosto de 2026, el país debe demostrar que ofrece condiciones confiables para invertir, producir y generar empleo. En esa lista incluyó respeto por las instituciones, independencia de las entidades técnicas, estabilidad regulatoria y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado.

Seguridad, energía, tecnología y empleo en los primeros 100 días

La seguridad integra otro de los ejes de la propuesta. El Consejo Gremial Nacional recordó que en 2025 aumentaron los homicidios, los secuestros, la extorsión, el terrorismo y el desplazamiento, por lo que pidió fortalecer la fuerza pública y recuperar el control territorial, en especial en corredores logísticos y zonas con infraestructura crítica.

Los empresarios también propusieron combatir los delitos que afectan la actividad productiva y regular la protesta pacífica para evitar bloqueos que comprometan la prestación de servicios esenciales. A la vez, plantearon acelerar la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura, energía, transporte y logística.

El Consejo Gremial propone fortalecer el control territorial para garantizar la seguridad de Colombia - crédito @ConsejoGremial/X
El Consejo Gremial propone fortalecer el control territorial para garantizar la seguridad de Colombia - crédito @ConsejoGremial/X

En el frente minero-energético, Natalia Gutiérrez anotó que el sistema eléctrico colombiano, reconocido durante décadas por su confiabilidad, enfrenta desafíos que exigen atención inmediata. Entre las prioridades mencionó:

  • Acelerar la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión con retrasos.
  • Garantizar estabilidad regulatoria y jurídica,
  • Mejorar la coordinación entre las entidades del sector.

La dirigente también pidió convertir la planeación energética en una política de Estado para asegurar el suministro que requiere el crecimiento económico, la electrificación de la economía, el desarrollo industrial y la transformación tecnológica. Añadió que la transición energética debe preservar seguridad, confiabilidad y suficiencia, con nuevas tecnologías y respaldo de fuentes firmes como la generación hidráulica y térmica.

Por último, en innovación y mercado laboral, el gremio advirtió rezagos en cobertura 5G, inversión en investigación y desarrollo, adopción de inteligencia artificial y ciberseguridad. Para cerrar esas brechas propuso ampliar la cobertura 5G, crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad, fortalecer los datos abiertos e incentivar la inversión en innovación con beneficios tributarios.

La agenda laboral incluye:

  • Trabajo por horas con aportes proporcionales a la seguridad social.
  • Revisión de normas laborales y pensionales.
  • Reglas claras para la tercerización, con el objetivo de reducir la informalidad y promover el empleo formal.

Para Gutiérrez, los primeros 100 días del nuevo gobierno serán determinantes porque marcarán las señales iniciales para la inversión y la actividad empresarial. En ese arranque, el gremio considera necesario sostener las finanzas públicas, reforzar la seguridad física y jurídica y mantener mecanismos de diálogo técnico entre el Estado y el sector privado.

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