“Esto es demasiado bananero”: oposición se burló de la sede presidencial de De la Espriella que se está construyendo en Barranquilla

La nueva sede presidencial que se adecúa en Barranquilla ha generado críticas por su diseño, que sectores de oposición comparan con una imitación de la Casa Blanca de Estados Unidos - crédito @EsmeHernandezSi/X - Reuters

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Sectores de la oposición cuestionaron la edificación de una sede presidencial en las instalaciones del Batallón Paraíso, ubicado en el norte de Barranquilla, desde donde despachará el presidente electo Abelardo de la Espriella —lejos de la tradicional Casa de Nariño—. Las críticas se centran en el diseño de la estructura en materiales livianos como drywall, la estética de la obra y el costo de su construcción a pocos días de la transición de mando.

En el complejo militar trabajan cerca de 400 personas para adaptar los espacios de una antigua base. Según reportes preliminares, los trabajos registran un avance aproximado del 80% a solo 8 días de la posesión presidencial.

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La obra busca replicar elementos arquitectónicos similares a los de la Casa Blanca de Estados Unidos, aspecto que generó reacciones en redes sociales por parte de legisladores de bancadas opositoras al mandatario electo de la extrema derecha.

Frente al avance de las obras de infraestructura en el departamento del Atlántico, líderes del Pacto Histórico expresaron sus objeciones sobre el impacto estético y el costo de la nueva sede ejecutiva.

La nueva sede presidencial de Abelardo de la Espriella que se construye en el Batallón Paraíso de Barranquilla generó críticas de sectores opositores - crédito @Minutojuniorist/X

Así reaccionó la oposición a la obra de la nueva sede presidencial

“¡Esto es demasiado bananero! El afán de romper con las tradiciones democráticas de Abelardo de la Espriella pone en evidencia su muy peligrosa frivolidad. Se manda adecuar un batallón militar para que sea su palacete de utilería, como si no hubiera nada más importante”, sostuvo Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) del Gobierno de Gustavo Petro.

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Carrillo agregó que el traslado del centro de operaciones fuera de Bogotá altera el ejercicio institucional en el país: “Lo que busca al gobernar fuera de la capital es permanecer a espaldas del control político, encarnado en el Congreso, vecino natural del presidente. Muy grave que insista en gobernar con los militares y no con las instituciones civiles”.

El dirigente publicó imágenes del avance de la obra y aprovechó para cuestionar la forma en que Abelardo de la Espriella ha impulsado el proceso de descentralización y señaló: “Si su intención fuera descentralizar, hablaría de una propuesta seria de federalismo; si le importaran las regiones, despacharía desde Inírida, no desde Barranquilla, la ciudad más puppy de Colombia".

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Carlos Carrillo cuestionó la construcción de la nueva sede presidencial en Barranquilla y aseguró que el proyecto refleja una “frivolidad” del Gobierno entrante frente a las prioridades del Estado - crédito @CarlosCarrilloA/X

Por su parte, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Mafe Carrascal calificó la construcción como un desacierto institucional y cuestionó especialmente el diseño que se dio a la obra, al considerar que busca replicar la apariencia del palacio presidencial que actualmente ocupa Donald Trump.

“Seremos el hazmerreír del mundo por 4 años. Aquí la versión de la Casa Blanca en drywall para que el megalómano Abelardo teletrabaje desde Barranquilla. Estarán orgullosos sus votantes”, afirmó la congresista en su cuenta en X.

Mafe Carrascal criticó el diseño de la nueva oficina presidencial y comparó la obra con una versión de la Casa Blanca - crédito @MafeCarrascal/X

La exsenadora Gloria Flórez, presidenta del partido Colombia Humana, solicitó explicaciones sobre el origen de los recursos utilizados para adaptar las instalaciones en la base militar: “Prometieron austeridad y la primera obra del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella es construir una sede presidencial en drywall.

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“Fuera de lo poco estético que esto se ve, ¿de dónde sale la plata? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánta plata sacarán del bolsillo de los colombianos?”, posteó la excongresista.

La presidenta de Colombia Humana, Gloria Flórez, pidió explicaciones sobre los recursos destinados a la adecuación de la sede presidencial y cuestionó la promesa de austeridad del nuevo Gobierno - crédito @GloriaFlorezSI/X

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández puso en duda la coherencia entre el discurso de austeridad promovido durante la campaña presidencial y las decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno.

La congresista recordó que Abelardo de la Espriella prometió encabezar ‘el gobierno más austero de la historia’, pero consideró que proyectos como la nueva infraestructura administrativa y los costos derivados del traslado del Congreso a Cali para la posesión presidencial contradicen ese compromiso. Según señaló, desde la oposición ya habían advertido que este tipo de decisiones terminarían ocurriendo.

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“Prometieron recortar el Estado un 40%, pero lo primero que hacen es abrir una nueva sede presidencial en Barranquilla con plata de los colombianos. La austeridad quedó solo en el discurso”, la autora de la Ley No más Olé en X.

La senadora Esmeralda Hernández señaló que la nueva infraestructura contradice el discurso de austeridad promovido durante la campaña de Abelardo de la Espriella y pidió revisar el gasto público - crédito @EsmeHernandezSi/X

Además, el representante a la Cámara Santiago Osorio cuestionó la coherencia entre el discurso de austeridad del próximo Gobierno y los gastos asociados a la nueva sede administrativa en Barranquilla, por lo que por medio de un video publicado en X señaló: “Este señor viene hablando desde su campaña de un principio para el Estado llamado austeridad, que es el recorte en el gasto”.

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Osorio señaló que, mientras se anuncian medidas como la reducción de embajadas y consulados, avanzan proyectos que, según él, implican millonarias inversiones: “Habla de una posesión que nos va a costar más de catorce mil millones de pesos y para satisfacer sus ínfulas de emperador, tiene a más de cuatrocientos obreros en Barranquilla trabajando día y noche”.

El congresista también criticó que la descentralización se enfoque únicamente en el traslado de oficinas y no en fortalecer a las regiones: “La descentralización es darle plata y poder real a los gobernantes regionales, y eso se hace a través de la ley de competencias”.

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Mientras el país escucha sobre recortes y austeridad, Abelardo de la Espriella invierte en una lujosa sede de gobierno en Barranquilla, denunció Santiago Osorio - crédito @osoriosantiago/X

El proyecto de la sede en Barranquilla forma parte de la estrategia anunciada por la administración entrante para operar de manera itinerante en las regiones, mientras que la Casa de Nariño en Bogotá mantendrá funciones protocolares y la Cancillería servirá como punto de despacho alterno en la capital.