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María Claudia Tarazona reveló si quiere lanzarse a la Alcaldía de Bogotá: “Estoy lista para servirle al país”

La viuda del senador Miguel Uribe Turbay estudiará una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de La Sabana, donde recibió una beca para cursar el posgrado

Maria Claudia Tarazona aseguró que está lista para servirle a Bogotá y a Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Maria Claudia Tarazona aseguró que está lista para servirle a Bogotá y a Colombia - crédito Luisa González/Reuters
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María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, dio a conocer cuáles son los proyectos que tiene para su vida, tras haberse cumplido un año del atentado que sufrió su esposo.

De acuerdo con Tarazona, que conversó con la revista Semana al respecto, su enfoque siempre ha sido el servicio, algo que compartía con el congresista del Centro Democrático, al que acompañó en su carrera política y con quien trabajó “construyendo país”. En consecuencia, asegura estar lista para aportar desde su conocimiento y experiencia al acompañamiento de poblaciones de Colombia y Bogotá que así lo requieran.

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Según precisó, su labor de servicio ahora tiene una motivación adicional: honrar la memoria y el actuar del senador Miguel Uribe y trabajar para que el país mejore, como él lo esperaba.

“Estoy lista para servirle al país. En este momento no he tenido conversación alguna con el electo presidente Abelardo de la Espriella ni con personas de su gabinete, pero yo estoy lista a servirle a Bogotá y servirle al país y desde lo que yo pueda hacer, desde donde pueda hacer, honrando siempre la memoria de Miguel y con el firme propósito, como hizo Miguel, de transformar el dolor en servicio y en pensar que podemos tener un país mejor”, detalló.

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María Claudia Tarazona presente en homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Congreso
María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, aseguró que la vocación de servicio la compartía con su esposo - crédito suministrada a Infobae Colombia

Tarazona aclaró que, aunque afirma estar dispuesta a poner al servicio de los bogotanos su formación académica y su vocación de servicio, por ahora no está interesada en lanzarse como candidata a la Alcaldía de Bogotá, como algunas personas han especulado. Sin embargo, no descartó que en algún momento de su vida opte por trabajar en el sector público y, desde allí, poner en marcha ese servicio que asegura hace parte de sus pasiones.

“Yo estoy dispuesta a servirle a Bogotá y a mi país como lo estoy haciendo ahora desde el trabajo social y un llamado, si tengo un llamado a servir desde el sector público, pues también estaría lista para eso”, precisó al informativo citado.

En consonancia con ese objetivo que tiene de servir a Colombia y a Bogotá, dio a conocer que recibió una beca para hacer una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de La Sabana. El posgrado dura un año y medio y, de acuerdo con su explicación, la formación académica que recibirá le permitirá aprender sobre la resolución de problemáticas desde el diseño de políticas públicas.

Alejandro, hijo de María Claudia Tarazona y Miguel Uribe, visitó a su padre un mes después de estar hospitalizado - crédito @maclaudiat/Instagram
María Claudia Tarazona se ha dedicado a acompañar a su familia en el duelo, sobre todo, a su hijo Alejandro - crédito @maclaudiat/Instagram

Empiezo ahora en septiembre, con todo el entusiasmo, y prepararme para abrirle la puerta a la vida de lo que tenga para mí”, indicó Tarazona en la entrevista.

Por otro lado, la viuda de Miguel Uribe reveló a qué se ha dedicado desde que su esposo fue víctima del atentado en Bogotá (7 de junio de 2025) y desde que falleció (11 de agosto de 2025). Aseguró que sus esfuerzos se han centrado en acompañar a su familia, especialmente a sus hijos, y a definir qué va a pasar con su vida ahora que su pareja no está.

Uno de los retos más difíciles que ha tenido que afrontar es el de brindar apoyo y tranquilidad a su hijo Alejandro, que teme que tanto él como su familia sean asesinados, como pasó con Miguel Uribe.

“A estar al lado de Alejandro que, además con un tema tan complejo como este, pues la angustia de él de perder a su mamá después de perder a su papá, era algo que estaba todos los días (sic)”, explicó.

María Claudia Tarazona tiene un proyecto con Johana Bahamón - crédito Carlos Ortega/EFE
María Claudia Tarazona tiene un proyecto con Johana Bahamón - crédito Carlos Ortega/EFE

En medio de su labor de acompañamiento y de asumir el duelo, dedicó parte de su tiempo a visualizar e ir impulsando proyectos de servicio. Uno de ellos lo está desarrollando con la actriz y activista Johana Bahamón.

Estamos trabajando con la Fundación de Johana Bahamón, Segundas Oportunidades, para intervenir en una prevención del reclutamiento de niños víctimas de violencia, de instrumentalización”, explicó.

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