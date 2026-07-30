Por la muerte de María Camila Potosí en Calli, capturaron a cinco personas que estarían implicadas en el crimen y la desaparición de su bebé

A la joven de 21 años la sustrajeron la bebé de ocho meses que estaba esperando - créditos red social Facebook | TuBarco/Facebook

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La Fiscalía General de la Nación informó la mañana del miércoles 30 de julio de 2026 que, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó órdenes de captura contra cinco personas presuntamente vinculadas al homicidio de María Camila Potosí, la joven de 21 años cuyo cuerpo fue localizado con signos de violencia el pasado 16 de julio en Cali, Valle del Cauca.

Las capturas se realizaron durante diligencias de allanamiento y registro en las ciudades de Cali y Tuluá, donde las autoridades incautaron teléfonos celulares y una motocicleta posiblemente relacionadas con el caso.

Según los detalles que se han conocido por parte del ente investigador, a los hoy detenidos se les incautaron varios celulares y una motocicleta, y serán presentados ante jueces de control de garantías en las próximas horas para su judicialización y para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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Por medio de un mensaje en su cuenta de X, el alcalde de Cali Alejandro Eder brindó detalles del operativo, y se confirmó por parte de la Policía Metropolitana que el consejo de seguridad que se desarrollará en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez (Emavi) se brindará el informe oficial a medios de comunicación.

“Fueron capturados cinco presuntos implicados en el crimen de María Camila Potosí, caso que nos conmovió como ciudad y como país. Ninguna mujer debería ser víctima de la violencia y ningún crimen como este puede ser normalizado o quedar en la impunidad. Lo dijimos desde el primer día y lo estamos cumpliendo: no vamos a descansar hasta que todos los responsables respondan ante la justicia”, señala la primera parte de la publicación que realizó el mandatario local.

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El alcalde de Cali Alejandro Eder confirmó las capturas la mañana del miércoles 30 de julio de 2026 vía X - crédito @alejoeder/X

El alcalde de Cali precisó que “estas capturas representan un avance importante en la búsqueda de justicia para María Camila, una joven de 21 años que esperaba un hijo, y para su familia”.

Al final, el gobernante felicitó a la Fiscalía y a la Policía Nacional “por el trabajo investigativo que condujo a este resultado, fruto de la articulación entre las instituciones”.

“En Cali seguiremos trabajando de manera coordinada con la Fuerza Pública y la Fiscalía para esclarecer plenamente este caso. Aquí no hay lugar para quienes atentan contra la vida, la dignidad de las mujeres y la niñez” concluyó Eder.

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El anuncio se dio luego de que la Alcaldía de Cali instaló un Puesto de Mando Unificado en la estación de Policía Meléndez dos días antes para intensificar la búsqueda de la bebé extraída del vientre de María Camila Potosí, cuyo cuerpo se encontró cerca del río Meléndez.

La operación incluye brigadas en terminales de transporte, centros comerciales y barrios del sur de la ciudad, mientras la recompensa por información que permita ubicar a los responsables llegó a $200 millones.

La operación rastrillo en zonas aledañas al río Meléndez reúne a la Policía, la Defensa Civil, la Cruz Roja, Gestión del Riesgo, Casa Matria y secretarías distritales - crédito Alcaldía Cali

El dispositivo articula a la Policía, la Defensa Civil, la Cruz Roja, Gestión del Riesgo, Casa Matria y varias secretarías distritales en los sectores aledaños al afluente.

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La búsqueda se concentra en el sur de Cali y en el entorno del río Meléndez

Las brigadas se concentran en barrios como Polvorines, Meléndez y Alto de Santa Elena, donde las autoridades realizan perifoneo y entregan volantes puerta a puerta para difundir la recompensa.

La administración distrital sostuvo que el monitoreo de la operación es permanente desde la estación de Policía Meléndez.

El secretario de Seguridad y Justicia Jorge Alexander Moreno explicó que las nuevas medidas fueron definidas tras una sesión reciente de la Mesa de Inteligencia.

“Por instrucciones del señor alcalde, Alejandro Eder, luego de la más reciente sesión de la Mesa de Inteligencia, se definieron nuevas acciones operativas para acelerar el esclarecimiento del caso. Todos los esfuerzos institucionales están puestos en poder recopilar información o pruebas que permitan darle celeridad a la investigación”, dijo el funcionario.

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La mujer estaba esperando un bebé y tenia ocho meses de gestación - crédito TuBarco/Facebook | red social Facebook

Las autoridades insistieron en que cualquier colaboración será recibida de forma confidencial. Para ello mantienen habilitadas las líneas 314 2846098 y 314 3606293.

Según se pudo conocer, el jueves 16 de julio María Camila salió temprano para confirmar una cita médica, pero nunca regresó a su hogar.