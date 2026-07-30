Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Fuerte riña entre jóvenes en Rionegro, Antioquia, terminó con un capturado y cuatro menores aprehendidos

La Policía atendió un reporte ciudadano por un enfrentamiento en vía pública con arma blanca, resultaron lesionados cinco implicados

Manos de un hombre con esposas de metal colocadas detrás de su espalda. Viste una chaqueta oscura.
Cuatro adolescentes fueron aprehendidos en Rionegro y deberán responder, junto con el adulto capturado, por lesiones personales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Las autoridades de Rionegro, en el oriente de Antioquia, intervinieron una riña que dejó como saldo a un adulto capturado, cuatro adolescentes aprehendidos y todos con heridas.

El episodio generó alarma entre los habitantes del sector de Villa Camila, en el barrio Mi Casita, quienes avisaron a la Policía mediante una llamada telefónica.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a cinco personas enfrentándose en plena vía pública. Según el reporte oficial, los involucrados utilizaban un arma blanca tipo machete y, presuntamente, el conflicto se originó por problemas personales.

Tras la intervención, la Policía incautó el machete y detuvo a Jhoander David Zambrano López, de 18 años. También retuvo a cuatro adolescentes, todos con lesiones que requirieron atención médica. Tanto el adulto como los menores deberán responder por el delito de lesiones personales.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Riña menores de edadRionegroAntioquiaArma blancaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así reaccionó la prensa brasileña tras la clasificación de Vasco da Gama y la eliminación de Medellín de la Sudamericana: “Fue superior”

El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea estuvo cerca de llevar la definición del clasificado a los octavos de final a los tiros del punto penal, pero el volante Thiago Mendes apagó los sueños del “Poderoso de la Montaña” a nivel continental

Así reaccionó la prensa brasileña tras la clasificación de Vasco da Gama y la eliminación de Medellín de la Sudamericana: “Fue superior”

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el gobierno electo anunció una revisión y ampliación de alianzas con El Salvador

Ambos gobiernos ya han desarrollado una hoja de ruta tras la reunión del vicepresidente electo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado y la ministra de Economía de El Salvador

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el gobierno electo anunció una revisión y ampliación de alianzas con El Salvador

Esta podría ser la sanción de la FIFA a la selección Colombia en caso de no respaldar a Gianni Infantino en su plan de privatizar el Mundial

El conflicto por la nueva filial comercial pone presión internacional sobre las federaciones sudamericanas, mientras entidades europeas critican la gobernanza y se negocian incentivos millonarios en juego

Esta podría ser la sanción de la FIFA a la selección Colombia en caso de no respaldar a Gianni Infantino en su plan de privatizar el Mundial

El ministro Antonio Sanguino entregó nuevas pruebas a la Corte Suprema por denuncia contra Lina María Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo

El material anexado reúne publicaciones en redes sociales, videos y comentarios divulgados tras los hechos, y quedó en manos de la Sala de Instrucción, que debe resolver si inicia un proceso formal penal

El ministro Antonio Sanguino entregó nuevas pruebas a la Corte Suprema por denuncia contra Lina María Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 30 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 30 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

Michelle Char criticó los péptidos y las influenciadoras que los están promocionando por las redes sociales: “¿Qué les pasa?"

Michelle Char criticó los péptidos y las influenciadoras que los están promocionando por las redes sociales: “¿Qué les pasa?"

Karol G anunció su nuevo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: fecha de estreno y la portada del disco

⁠Sebastián Villalobos, participante de ‘MasterChef Celebrity’, respondió acusaciones de trampa de reconocida emisora: “Minimizar mis esfuerzos”

Marcela Reyes relató el drama de infidelidad que presenció durante una visita a su pareja en prisión: “Chisme es chisme”

Hija de la presentadora Catalina Gómez celebró su cumpleaños consolidándose como creadora de contenido

Deportes

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda de hoy, 30 de julio

Así fue la fuerte discusión entre Luis Amaranto Perea, técnico de Medellín, y un futbolista en la eliminación ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana

La Liga BetPlay supera a la MLS en ranking mundial: es uno de los mejores torneos

Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Barranquilla FC: esto dijo Alfredo Arias sobre la derrota