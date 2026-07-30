Fuerte riña entre jóvenes en Rionegro, Antioquia, terminó con un capturado y cuatro menores aprehendidos

Cuatro adolescentes fueron aprehendidos en Rionegro y deberán responder, junto con el adulto capturado, por lesiones personales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Las autoridades de Rionegro, en el oriente de Antioquia, intervinieron una riña que dejó como saldo a un adulto capturado, cuatro adolescentes aprehendidos y todos con heridas.

El episodio generó alarma entre los habitantes del sector de Villa Camila, en el barrio Mi Casita, quienes avisaron a la Policía mediante una llamada telefónica.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a cinco personas enfrentándose en plena vía pública. Según el reporte oficial, los involucrados utilizaban un arma blanca tipo machete y, presuntamente, el conflicto se originó por problemas personales.

Tras la intervención, la Policía incautó el machete y detuvo a Jhoander David Zambrano López, de 18 años. También retuvo a cuatro adolescentes, todos con lesiones que requirieron atención médica. Tanto el adulto como los menores deberán responder por el delito de lesiones personales.

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