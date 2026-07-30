Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Marcela Reyes relató el drama de infidelidad que presenció durante una visita a su pareja en prisión: “Chisme es chisme”

La DJ relató el tenso momento que presenció antes de entrar al penal, donde una mujer encaró a la supuesta amante de su esposo entre gritos y forcejeos

En una entrevista en La Kalle, la artista relató que una mujer enfrentó a otra por una relación con un interno, en medio de gritos, forcejeos y custodios, antes del ingreso al penal - crédito lakalle / Instagram

Guardar

Durante una reciente entrevista con La Kalle, Marcela Reyes reveló el impactante episodio de infidelidad que presenció en la fila de ingreso a la cárcel mientras visitaba a su pareja, que permanece privado de la libertad.

La reconocida DJ y empresaria ofreció detalles sobre una escena que, según describió, pone en evidencia cómo la lealtad y la traición pueden surgir en los contextos más inesperados, incluso bajo estrictos regímenes de vigilancia penitenciaria.

De acuerdo con el relato de la artista recogido por La Kalle, la escena tuvo lugar mientras aguardaba su turno para ingresar al centro penitenciario. Según explicó la DJ, fue testigo de cómo una esposa confrontó a la amante de su marido en plena fila, provocando una pelea que involucró gritos, forcejeos y acusaciones frente a otros visitantes y custodios.

PUBLICIDAD

La DJ paisa respondió a sus seguidores aspectos reveladores de su vida privada y de su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @marcelareyes/Instagram
Marcela Reyes reveló en La Kalle un episodio de infidelidad que presenció en la fila de visitas a la cárcel de su pareja - crédito @marcelareyes/Instagram

“Me tocó ver todo el show hasta con el marido, porque era del mismo patio”, aseguró Reyes en la conversación transmitida por la emisora.

La artista narró con detalle cómo la esposa, sospechando de la infidelidad, decidió acudir a la cárcel a pesar de que su esposo intentó disuadirla alegando una supuesta cancelación de las visitas.

“Mi marido me dijo que hoy habían cancelado la visita porque había como una revisión interna y algo en el corazón me dijo que no. Y me vine”, le contó la mujer a Reyes después del incidente. Al observar a la supuesta amante llegar a la fila, la situación escaló en cuestión de minutos. “Llegó, se paró lejos a mirar cuántas llegaban a la fila y va llegando ella”, relató la DJ.

PUBLICIDAD

La tensión creció hasta que se produjo el enfrentamiento. Reyes recordó que la discusión no solo incluyó palabras, sino también agresiones físicas. “Se cogieron del pelo”, dijo sobre el momento en que la esposa encaró a la otra mujer.

Al finalizar la visita, la protagonista del altercado se acercó a Reyes para compartir su versión de los hechos y confirmar sus sospechas. “Chisme es chisme”, dijo Marcela en tono jocoso al aceptar escuchar el relato.

“El que quiere ser infiel lo va a hacer donde sea”

Marcela Reyes anunció que está en Miami, y concretamente en las oficinas de la cadena Univisión - crédito @marcelareyes/Instagram
El escándalo en la cárcel incluyó gritos, forcejeos y acusaciones frente a visitantes y custodios, según el relato de Marcela Reyes - crédito @marcelareyes/Instagram

Durante la entrevista, Marcela Reyes compartió su reflexión sobre la lealtad y la infidelidad en contextos de reclusión. “Ese tabú de que porque están privados de la libertad, que allá están encerrados, esos hombres allá son peores, mi reina”, afirmó.

Añadió que, para ella, la fidelidad no depende del lugar ni de las circunstancias, sino de una decisión personal. “El que quiere ser infiel lo va a hacer donde sea”, recalcó, frase que fue destacada por los presentadores del programa.

La artista también reconoció que asistir a visitar a su pareja en la cárcel le ha permitido observar dinámicas relacionales complejas y tensiones constantes entre parejas.

“A mí me toca ver unas cosas. Esos son… el que quiere ser infiel se las organiza como sea”, sostuvo. Según Reyes, estos episodios no son poco frecuentes y suelen estar marcados por el nerviosismo, los celos y el temor a las traiciones, tanto fuera como dentro de la prisión.

La logística y los controles de las visitas

En una reciente entrevista, Marcela Reyes habló por primera vez de su relación sentimental con alias Pichi, hoy detenido en la cárcel de Cómbita - crédito @marcelareyes/Instagram y Policía Nacional
Marcela Reyes explicó que cada visita al centro penitenciario exige controles de seguridad y normas de vestimenta para pasar los detectores de metales - crédito @marcelareyes/Instagram y Policía Nacional

En la misma entrevista, Marcela Reyes describió el riguroso proceso que implica cada visita al centro penitenciario. La DJ explicó que debe cumplir estrictamente con protocolos de seguridad y normas de vestimenta para poder ingresar sin contratiempos.

“Obvio hacen muchos controles”, detalló, y señaló que evita usar prendas con botones metálicos, cierres o accesorios que puedan activar los detectores de metales. “Voy muy preparada para que eso no pase”, afirmó en La Kalle.

Las visitas, que suelen realizarse cada 15 días, están sujetas a la disponibilidad laboral de Reyes, que mantiene una agenda cargada por sus compromisos profesionales. La artista reconoció que la distancia y la rutina carcelaria presentan desafíos tanto emocionales como logísticos.

Temas Relacionados

Marcela ReyesInfidelidadCentro penitenciarioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Barranquilla FC: esto dijo Alfredo Arias sobre la derrota

El Tiburón perdió en lanzamientos desde el punto penal ante el elenco barranquillero, y su director técnico, Alfredo Arias, responsabilizó al árbitro del partido, Ferney Trujillo

Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Barranquilla FC: esto dijo Alfredo Arias sobre la derrota

El Crystal Palace resiste nueva ofensiva por Daniel Muñoz en el mercado de fichajes: se vendría millonaria oferta

Las negociaciones sobre el futuro del futbolista se mantienen en expectativa, mientras gana atención en el mercado internacional después de su participación en el Mundial 2026 con la selección Colombia

El Crystal Palace resiste nueva ofensiva por Daniel Muñoz en el mercado de fichajes: se vendría millonaria oferta

Barranquilla quiere un consulado de Estados Unidos: la petición que hizo Eduardo Verano a una misión oficial

Representantes de 16 agencias estadounidenses visitaron el Atlántico para analizar alianzas en desarrollo económico, gestión pública, urbanismo y nuevas tecnologías

Barranquilla quiere un consulado de Estados Unidos: la petición que hizo Eduardo Verano a una misión oficial

Mafe Carrascal estalló contra proyecto que busca prohibir el aborto: “¿Y no era que querían defender la Constitución? ¡Mentirosos!”

La nueva propuesta para modificar la Constitución y prohibir el aborto en Colombia abrió un nuevo enfrentamiento político en el Congreso, por lo que la representante a la Cámara recordó los otros problemas que hay en el país

Mafe Carrascal estalló contra proyecto que busca prohibir el aborto: “¿Y no era que querían defender la Constitución? ¡Mentirosos!”

Hija de la presentadora Catalina Gómez celebró su cumpleaños consolidándose como creadora de contenido

La joven se ha mostrado muy constante en sus redes sociales, donde muchos de los seguidores de su madre también aprovechan sus tips

Hija de la presentadora Catalina Gómez celebró su cumpleaños consolidándose como creadora de contenido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

Hija de la presentadora Catalina Gómez celebró su cumpleaños consolidándose como creadora de contenido

Hija de la presentadora Catalina Gómez celebró su cumpleaños consolidándose como creadora de contenido

‘Yo me llamo’ capítulo del 29 de julio de 2026: el rock y el despecho se tomaron el concurso

Carolina Cruz reveló la rutina diaria con la que mantiene el vínculo con su padre ante el avance del alzhéimer

El Concierto de la Esperanza reúne en Bogotá a leyendas del rock en español y al rap colombiano: todos los detalles

Reykon le puso fecha y lugar a su regreso a los escenarios en Colombia: todos los detalles

Deportes

Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Barranquilla FC: esto dijo Alfredo Arias sobre la derrota

Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Barranquilla FC: esto dijo Alfredo Arias sobre la derrota

El Crystal Palace resiste nueva ofensiva por Daniel Muñoz en el mercado de fichajes: se vendría millonaria oferta

Marco Silva, técnico del Benfica, se refirió a la posible titularidad de Jhon Durán: el equipo disputará la clasificación en la Europa League

Clásico América de Cali vs. Atlético Nacional sería reprogramado: así quedaría el nuevo horario

Luis Díaz fue homenajeado en el partido entre Junior y Barranquilla por la Copa BetPlay 2026