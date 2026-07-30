Marcela Reyes relató el drama de infidelidad que presenció durante una visita a su pareja en prisión: “Chisme es chisme”

En una entrevista en La Kalle, la artista relató que una mujer enfrentó a otra por una relación con un interno, en medio de gritos, forcejeos y custodios, antes del ingreso al penal - crédito lakalle / Instagram

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Durante una reciente entrevista con La Kalle, Marcela Reyes reveló el impactante episodio de infidelidad que presenció en la fila de ingreso a la cárcel mientras visitaba a su pareja, que permanece privado de la libertad.

La reconocida DJ y empresaria ofreció detalles sobre una escena que, según describió, pone en evidencia cómo la lealtad y la traición pueden surgir en los contextos más inesperados, incluso bajo estrictos regímenes de vigilancia penitenciaria.

De acuerdo con el relato de la artista recogido por La Kalle, la escena tuvo lugar mientras aguardaba su turno para ingresar al centro penitenciario. Según explicó la DJ, fue testigo de cómo una esposa confrontó a la amante de su marido en plena fila, provocando una pelea que involucró gritos, forcejeos y acusaciones frente a otros visitantes y custodios.

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Marcela Reyes reveló en La Kalle un episodio de infidelidad que presenció en la fila de visitas a la cárcel de su pareja - crédito @marcelareyes/Instagram

“Me tocó ver todo el show hasta con el marido, porque era del mismo patio”, aseguró Reyes en la conversación transmitida por la emisora.

La artista narró con detalle cómo la esposa, sospechando de la infidelidad, decidió acudir a la cárcel a pesar de que su esposo intentó disuadirla alegando una supuesta cancelación de las visitas.

“Mi marido me dijo que hoy habían cancelado la visita porque había como una revisión interna y algo en el corazón me dijo que no. Y me vine”, le contó la mujer a Reyes después del incidente. Al observar a la supuesta amante llegar a la fila, la situación escaló en cuestión de minutos. “Llegó, se paró lejos a mirar cuántas llegaban a la fila y va llegando ella”, relató la DJ.

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La tensión creció hasta que se produjo el enfrentamiento. Reyes recordó que la discusión no solo incluyó palabras, sino también agresiones físicas. “Se cogieron del pelo”, dijo sobre el momento en que la esposa encaró a la otra mujer.

Al finalizar la visita, la protagonista del altercado se acercó a Reyes para compartir su versión de los hechos y confirmar sus sospechas. “Chisme es chisme”, dijo Marcela en tono jocoso al aceptar escuchar el relato.

“El que quiere ser infiel lo va a hacer donde sea”

El escándalo en la cárcel incluyó gritos, forcejeos y acusaciones frente a visitantes y custodios, según el relato de Marcela Reyes - crédito @marcelareyes/Instagram

Durante la entrevista, Marcela Reyes compartió su reflexión sobre la lealtad y la infidelidad en contextos de reclusión. “Ese tabú de que porque están privados de la libertad, que allá están encerrados, esos hombres allá son peores, mi reina”, afirmó.

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Añadió que, para ella, la fidelidad no depende del lugar ni de las circunstancias, sino de una decisión personal. “El que quiere ser infiel lo va a hacer donde sea”, recalcó, frase que fue destacada por los presentadores del programa.

La artista también reconoció que asistir a visitar a su pareja en la cárcel le ha permitido observar dinámicas relacionales complejas y tensiones constantes entre parejas.

“A mí me toca ver unas cosas. Esos son… el que quiere ser infiel se las organiza como sea”, sostuvo. Según Reyes, estos episodios no son poco frecuentes y suelen estar marcados por el nerviosismo, los celos y el temor a las traiciones, tanto fuera como dentro de la prisión.

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La logística y los controles de las visitas

Marcela Reyes explicó que cada visita al centro penitenciario exige controles de seguridad y normas de vestimenta para pasar los detectores de metales - crédito @marcelareyes/Instagram y Policía Nacional

En la misma entrevista, Marcela Reyes describió el riguroso proceso que implica cada visita al centro penitenciario. La DJ explicó que debe cumplir estrictamente con protocolos de seguridad y normas de vestimenta para poder ingresar sin contratiempos.

“Obvio hacen muchos controles”, detalló, y señaló que evita usar prendas con botones metálicos, cierres o accesorios que puedan activar los detectores de metales. “Voy muy preparada para que eso no pase”, afirmó en La Kalle.

Las visitas, que suelen realizarse cada 15 días, están sujetas a la disponibilidad laboral de Reyes, que mantiene una agenda cargada por sus compromisos profesionales. La artista reconoció que la distancia y la rutina carcelaria presentan desafíos tanto emocionales como logísticos.

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