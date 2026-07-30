Hija del senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno acusó a su exesposo, uno de los aliados de Trump, de violencia doméstica

El escándalo dentro del Partido Republicano protagonizado por Bernie Moreno, su hija y Max Miller podría desestabilizar al colectivo político - crédito Reuters/AFPI

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La denuncia de abuso intrafamiliar que enfrenta a Emily Moreno, hija del congresista estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno, con su exesposo, Max Miller, representante republicano, amenaza con convertirse en un problema electoral.

El caso inquieta a la Casa Blanca y al partido por la posibilidad de perder un escaño clave para sostener su mayoría en la Cámara de Representantes.

Según The New York Times, la preocupación no se limita al conflicto judicial en Ohio. El diario sostuvo, a partir de expedientes, entrevistas y documentos del proceso, que dirigentes de la Casa Blanca y estrategas republicanos ven en el escándalo un riesgo serio para la reelección de Miller en un distrito que hasta hace poco parecía seguro.

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La publicación añadió que sondeos internos republicanos y encuestas elaboradas por los demócratas muestran una competencia mucho más cerrada de lo previsto. Ese cuadro abrió incluso una discusión interna sobre si todavía existe margen para reemplazar al congresista como candidato antes del cierre oficial de inscripciones.

Las acusaciones de Emily Moreno incluyen violencia física y un arma de fuego

Emily Moreno enfrenta desde hace meses un litigio judicial en los tribunales de Ohio con Max Miller, representante republicano - crédito AFPI

Tras un divorcio que derivó en una extensa disputa por la custodia de la hija de ambos y en demandas cruzadas, Emily Moreno acusó a Miller de abuso doméstico. De acuerdo con los documentos judiciales citados por el diario, ella sostiene que durante el matrimonio sufrió episodios reiterados de violencia física y psicológica.

Entre las acusaciones, afirmó que el congresista le arrojó agua hirviendo de un sartén sobre el pecho y el abdomen, que la empujó contra una pared y le golpeó la cabeza. En otro episodio, dijo que le apuntó con un arma de fuego. También aseguró que Miller le fracturó la clavícula a la niña de dos años.

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La denuncia incluye además una frase que, según Moreno, pronunció la menor en una ocasión: “Papá te mata”. Hasta ahora, ninguna de esas acusaciones fue probada judicialmente.

El congresista negó las acusaciones - crédito Gaelen Morse/Reuters

Sin embargo, Miller rechazó de manera categórica todos los señalamientos. El congresista sostiene que su exesposa tiene problemas de salud mental, la acusa de acosarlo, de presentar denuncias falsas ante las autoridades y de intentar destruir su carrera política.

También promovió una demanda por difamación. Sobre la lesión de la menor, afirmó que se debió a una conducta imprudente de su exesposa y no a un episodio de violencia. Los abogados de Emily Moreno niegan esas afirmaciones. Su posición es que Miller intenta desacreditar a su clienta para restarle credibilidad a las denuncia, conforme a la reconstrucción del diario.

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La cercanía de Miller con Donald Trump agrava el impacto político del caso

Max Miller es un político cercano a Donald Trump - crédito Gaelen Morse/Reuters

El peso político del congresista Max Miller, explica parte de la inquietud republicana. Durante el primer gobierno de Donald Trump, Miller integró su círculo más cercano como responsable de la avanzada presidencial y luego fue impulsado por el propio mandatario estadounidense para buscar un escaño en la Cámara de Representantes.

Trump lo respaldó cuando desafió al entonces congresista Anthony González, uno de los 10 republicanos que votaron a favor del segundo juicio político contra el presidente tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Esa relación lo convirtió en una figura con fuerte identificación con el trumpismo dentro del partido.

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La cercanía personal también se trasladó a su vida privada. Miller se casó en 2022 con Emily Moreno en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, en una ceremonia a la que asistieron el mandatario y aliados como Richard Grenell y Kellyanne Conway.

Dos años después, el matrimonio terminó en divorcio y dio paso a una disputa judicial que no dejó de escalar. Citado por The New York Times, Miller rechaza la idea de que su candidatura esté en riesgo y asegura que ganará la elección con comodidad.