Honorio Henríquez dijo que el Congreso no pagará estadías de los legisladores para posesión de De la Espriella en Cali: “Lo único son los tiquetes”

Honorio Henríquez afirmó que el Congreso solo cubrirá traslados y garantizó austeridad en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @SenadoGOVCo/X - REUTERS

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Por primera vez en la historia reciente de Colombia, el Congreso de la República sesionará fuera de Bogotá para la ceremonia de posesión presidencial.

La decisión, tomada este miércoles 29 de julio de 2026 por la Plenaria del Senado, establece que Cali, capital del Valle del Cauca, será el escenario del acto protocolario en el que Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto de 2026.

La iniciativa fue impulsada por el senador Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, quien consiguió 58 votos a favor y 30 en contra.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó que el traslado del Congreso responde a una decisión institucional y que la corporación solo cubrirá los gastos de transporte de los legisladores.

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Honorio Henríquez ejercerá como presidente del Congreso 2026-2027, en representación del partido Centro Democrático - crédito @honohenriquez/X

“El Congreso no va a pagar estadías”, sostuvo en forma categórica. También dejó claro que la única responsabilidad financiera del órgano legislativo será el costo de los desplazamientos hacia la nueva sede de la sesión.

“Acuérdense que el Congreso lo único que surte son los tiquetes para poder desplazarnos a las regiones y cumplir con las sesiones”, remarcó Henríquez, quien insistió en que no se financiarán alojamientos bajo ninguna circunstancia.

La proposición de trasladar la sesión plenaria contó con el respaldo de la Cámara de Representantes, que avaló la medida en la jornada previa. De este modo, ambas cámaras del Congreso colombiano se preparan para sesionar en Cali en un evento de alto interés público y con relevancia nacional e internacional.

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Durante el debate legislativo, se discutieron aspectos relacionados con la seguridad, la logística y la pertinencia de la decisión. Algunos congresistas consideraron la posibilidad de realizar la ceremonia en una instalación militar, aunque esta alternativa fue descartada tras los análisis correspondientes.

Henríquez puntualizó que la decisión se ajustó a lo dispuesto por la ley y que la corporación ha actuado conforme a la autorización recibida. “El Congreso cumplió con la autorización para que el mandatario electo se posesione en la ciudad de Cali”, expresó.

Honorio Henríquez asegura que la posesión en Cali no generará sobrecostos para el Congreso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre los aspectos logísticos, el presidente del Senado informó que el área administrativa de la entidad se encontraba evaluando los detalles relacionados con el presupuesto y la organización del evento.

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“Hay un presupuesto establecido y ahí miraremos. Yo no le puedo decir en este momento cómo va a ser, porque está en revisión del área administrativa. Me pasarán el informe de mañana o pasado mañana y procederemos de conformidad, ahorrándole lo máximo que podamos al Senado de la República y a los colombianos”, explicó el senador.

El presidente del Congreso subrayó que la presencia de los senadores en la ceremonia de posesión es obligatoria, afirmando que los senadores que no asistan a esa sesión en la que el Congreso en pleno toma el juramento al nuevo Presidente de la República ”tienen falla”, en referencia a la obligación legal y ética de los parlamentarios de asistir a uno de los actos institucionales más importantes del país.

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En materia de seguridad, el presidente del Senado hizo un llamado explícito a las autoridades encargadas de la protección de los asistentes.

“Tienen que garantizarnos la seguridad, y para eso están el Ejército, la Policía y demás organismos de inteligencia que deben garantizarla, no solo para nosotros, para todos los visitantes que vienen de distintos países del mundo”, manifestó Henríquez, quien recalcó la magnitud del evento y la presencia de delegaciones internacionales.

Honorio Henríquez enfatizó control del gasto en el traslado del Congreso para la investidura presidencial - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Este es el recinto donde será la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella tendrá lugar el 7 de agosto en el Arena USC, ubicado en la Universidad Santiago de Cali. El recinto fue elegido por su infraestructura avanzada, capacidad para 2.600 asistentes y tecnología de última generación.

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El rector Carlos Andrés Pérez señaló: “El Arena USC ofrece espacios insonorizados, tres niveles, zonas VIP y dos pisos subterráneos de parqueaderos para más de 1.100 vehículos”.

El escenario también dispone de una plazoleta con pantalla gigante y áreas para delegaciones internacionales. El Teatro Jorge Isaacs quedó como alternativa de respaldo para la ceremonia.