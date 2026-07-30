Robos de bicicletas en Bogotá: revelaron cuál es el descuido más común y cómo evitar ser víctima

La campaña Sigamos Rodando busca reducir el hurto de bicicletas en Bogotá mediante estrategias de prevención, autocuidado y mayor articulación entre las autoridades y la comunidad ciclista - crédito TransMilenio

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Varios de los robos de bicicletas que se registran en Bogotá tienen un elemento en común, ocurren en momentos de descuido. De acuerdo con datos de la Policía Metropolitana, cerca del 60% de las denuncias por este delito corresponde al llamado factor oportunidad, es decir, situaciones en las que los delincuentes aprovechan que el vehículo quedó sin un candado adecuado, fue estacionado en un sitio sin vigilancia o permaneció algunos minutos sin protección.

Con ese panorama, el distrito decidió reforzar las acciones dirigidas a quienes utilizan este medio de transporte a diario. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia presentó la campaña Sigamos Rodando, una estrategia que combina prevención, promoción del autocuidado y trabajo conjunto con la comunidad ciclista para seguir reduciendo el hurto de bicicletas en la capital.

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Las autoridades recuerdan que cerca del 60 % de los robos de bicicletas en Bogotá ocurre por el denominado factor oportunidad, relacionado con descuidos de los propietarios - crédito Alcaldía de Bogotá

La iniciativa llega en un contexto en el que la bicicleta mantiene un papel protagónico en la movilidad bogotana. Cada día se realizan más de 885.000 viajes sobre este vehículo, utilizado por estudiantes, trabajadores, deportistas, domiciliarios y miles de ciudadanos que encuentran en él una alternativa para desplazarse por la ciudad.

El objetivo de la campaña es disminuir las oportunidades que aprovechan los delincuentes para cometer este delito. Para lograrlo, las autoridades buscan informar a los usuarios sobre las modalidades de robo más frecuentes, promover hábitos de prevención y fortalecer la colaboración entre los ciclistas y las entidades encargadas de la seguridad.

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La estrategia se apoya en varias acciones que ya se vienen desarrollando en Bogotá gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Metropolitana. Entre ellas figuran el aumento de la presencia institucional en corredores priorizados, el fortalecimiento de Registro Bici Bogotá, la promoción de la denuncia y diferentes actividades preventivas en sectores con mayor incidencia del delito.

En ese sentido, el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, destacó la importancia de que los ciudadanos participen activamente en estas herramientas. “Denunciar y registrar la bicicleta son acciones que fortalecen las investigaciones, facilitan la judicialización de los responsables y aumentan las probabilidades de recuperar el vehículo“, aseguró.

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Las autoridades recomiendan utilizar cicloparqueaderos vigilados y candados tipo "U", además de evitar distracciones provocadas por delincuentes que emplean modalidades como "la milenaria"- crédito archivo Álvaro Tavera / Colprensa

La estrategia cuenta con el trabajo de 98 policías, entre auxiliares y profesionales, que realizan controles y actividades preventivas en 14 localidades de Bogotá. La presencia institucional se concentra especialmente en Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar, zonas donde históricamente se ha registrado un mayor número de hurtos de bicicletas.

Otra de las herramientas clave es Registro Bici Bogotá, una plataforma que permite vincular los datos del propietario con la bicicleta. Gracias a este sistema, las autoridades pueden identificar con mayor facilidad los vehículos recuperados y gestionar su devolución a los dueños.

Según el Distrito, durante 2026 se han recuperado 810 bicicletas robadas gracias al trabajo conjunto entre el Grupo Ciclorutas de la Policía Metropolitana y Registro Bici Bogotá. Actualmente, la plataforma cuenta con 560.250 bicicletas inscritas y solo durante junio se registraron 7.330 nuevos usuarios.

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Aunque las cifras muestran una disminución del delito, las autoridades insisten en que la prevención sigue siendo determinante. El factor oportunidad continúa siendo la modalidad más utilizada por los delincuentes, por lo que recomiendan emplear cicloparqueaderos vigilados y asegurar las bicicletas con candados tipo “U”, considerados más resistentes frente a intentos de robo.

En Bogotá se realizan más de 885.000 viajes diarios en bicicleta, por lo que el Distrito reforzó las medidas para proteger a quienes usan este medio de transporte como parte de su rutina - crédito Mebog

Los organismos de seguridad también advierten sobre una modalidad conocida como “la milenaria”, en la que personas intentan distraer o desviar al ciclista de su recorrido mediante engaños para facilitar el hurto del vehículo.

A las recomendaciones se suma la importancia de adquirir bicicletas y repuestos únicamente en establecimientos de confianza que entreguen factura, ya que comprar elementos de origen ilícito puede constituir el delito de receptación. Las autoridades igualmente invitan a registrar la bicicleta en Registro Bici Bogotá y reportar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123.

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En caso de ser víctima de un robo, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea Aide, al (601) 377 9595, extensión 1137, donde recibirán orientación y acompañamiento para presentar la denuncia durante las 24 horas. Con la campaña Sigamos Rodando, el Distrito busca consolidar las acciones que permitan seguir reduciendo el hurto de bicicletas y ofrecer mayores garantías de seguridad a quienes eligen este medio de transporte para movilizarse por Bogotá.