Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del Icbf: “Será fundamental para recuperar el rumbo”

La abogada María Carolina Restrepo asumirá las riendas del Icbf y buscará que se implementen políticas de cero tolerancia con la corrupción - crédito @carorestrepocan/IG

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a la abogada María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). De acuerdo con el mandatario entrante, pretende fortalecer a la institución, con el fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes.

A juicio del jefe de Estado electo, la próxima funcionaria de su administración cuenta con la suficiente experiencia, el mérito y el compromiso que se requiere para asumir el cargo, que actualmente tiene Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.

“Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”, precisó el mandatario electo en su cuenta de X.

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Según precisó, bajo la dirección de María Carolina Restrepo se implementarán cambios profundos en el Icbf, orientados a fortalecer la lucha contra la corrupción al interior de la entidad y de garantizar una contratación transparente. También pretende que se pongan en marcha controles rigurosos y procesos de adopción más eficientes.

“Porque el futuro de Colombia comienza con el bienestar de sus niños”, precisó.

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