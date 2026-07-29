Senado aprobó el traslado de la sede del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella

Inicialmente, Abelardo de la Espriella quería posesionarse en una guarnición militar en Cauca - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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El Senado de la República aprobó la proposición que autoriza el traslado de la sede del Congreso de la República a Santiago de Cali, Valle del Cauca, con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026.

En total, se contabilizaron 58 votos por el “sí” y 30 votos por el “no”. La decisión del Senado se suma a la que ya había tomado la Cámara de Representantes con respecto al traslado de la sede del Legislativo a Cali, con el fin de que el mandatario electo pueda hacer su juramento ante el Congreso de la República, como establece la Constitución Política.

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Con anterioridad, el Senado había aprobado el traslado del Congreso al departamento del Cauca, para que allí se llevara a cabo la ceremonia solemne. El jefe de Estado entrante quería posesionarse en una guarnición militar, pero esa propuesta generó malestar. Así las cosas, el presidente electo desistió de esa idea y eligió a Cali como la ciudad en donde se posesionará.

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