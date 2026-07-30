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Mujeres con estudios de posgrado en Bogotá reciben salarios inferiores a los de los hombres con igual nivel educativo

Los reportes de la Secretaría Distrital de la Mujer indican que la disparidad se mantiene en todos los niveles de educación, incluso con títulos universitarios

Dos escritorios contiguos en una oficina moderna. Un hombre con abrigo se retira; una mujer trabaja con papeles apilados y una computadora frente a una ventana.
La directora del OMEG, Ana María Buriticá, dijo que la Alcaldía Mayor trabaja en fortalecimiento de capacidades y formación en centros de inclusión digital, tras medir diferencias de por lo menos 20 % por sexo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Las mujeres en Bogotá continúan enfrentando una brecha salarial de al menos 20% respecto a los hombres, incluso cuando cuentan con formación universitaria o de posgrado.

Así lo confirman los datos más recientes del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (Omeg) de la Secretaría Distrital de la Mujer, que revelan que la educación incrementa las oportunidades laborales y mejora los ingresos, pero no elimina la desigualdad salarial por género.

La investigación del Omeg evidencia que la diferencia en los ingresos persiste en todos los niveles educativos, aunque se observan avances y retrocesos dependiendo del grado de formación. Las cifras muestran que, pese a que la brecha se ha reducido en ciertos niveles, como el universitario, todavía existen diferencias significativas en el mercado laboral de la ciudad.

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Las mujeres sin escolaridad en Bogotá reciben ingresos muy por debajo de los hombres, aunque la brecha salarial bajó del 55% en 2021 al 44% en 2025 - crédito Secretaría de Desarollo Económico
Las mujeres sin escolaridad en Bogotá reciben ingresos muy por debajo de los hombres, aunque la brecha salarial bajó del 55% en 2021 al 44% en 2025 - crédito Secretaría de Desarollo Económico

En el nivel educativo más bajo —sin escolaridad— la brecha salarial es la más pronunciada. En 2021, las mujeres sin acceso a la educación formal recibían, en promedio, $550.502 pesos mensuales, mientras que los hombres alcanzaban $854.464 pesos.

Dicha disparidad representaba una diferencia salarial favorable a los hombres del 55%. Para 2025, la brecha disminuyó a 44%, pero la distancia sigue siendo amplia: las mujeres sin estudios perciben $854.741 pesos, en contraste con $1.228.005 para los hombres. A pesar de la reducción de once puntos porcentuales en cinco años, la desigualdad sigue siendo marcada.

La educación universitaria y de posgrado no elimina la brecha salarial

Incluso entre personas con formación universitaria y de posgrado, las mujeres no logran igualar los ingresos de sus pares masculinos. La brecha para quienes cuentan con título universitario se redujo diez puntos porcentuales entre 2021 y 2025: pasó del 35% al 25%.

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La tasa de desempleo juvenil en Bogotá bajó al 15,4%, con casi 30.000 jóvenes que lograron encontrar trabajo entre marzo y mayo de 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La brecha salarial en formación técnica profesional y tecnológica fue la menor registrada en 2025, con una diferencia del 20% entre mujeres y hombres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el Omeg, en 2021 las mujeres con diploma universitario tenían ingresos promedio de $2.757.073 pesos mensuales, frente a $3.721.719 de los hombres. Para 2025, el ingreso promedio de las mujeres aumentó a $3.649.000 y el de los hombres a $4.560.277.

En el caso de la educación técnica profesional y tecnológica, la desigualdad salarial es la menor registrada en 2025, con una diferencia del 20%. Las mujeres con este nivel de formación obtienen en promedio $1.966.985 pesos, mientras que los hombres reciben $2.351.786 pesos.

Por su parte, la brecha para quienes accedieron a posgrados se ubica en el 24%. Una mujer con estudios de posgrado percibe en promedio $7.184.626 pesos mensuales, frente a $8.906.130 para un hombre con el mismo nivel.

Estos datos permiten afirmar que la brecha salarial de género persiste en todos los niveles educativos, y que la educación, aunque contribuye a mejorar la posición de las mujeres en el mercado laboral, no es suficiente para garantizar igualdad de ingresos con los hombres.

Las mujeres con posgrado en Bogotá también enfrentan desigualdad salarial, con ingresos promedio inferiores a los de los hombres con el mismo nivel educativo - crédito Secretaría de Desarollo Económico
Las mujeres con posgrado en Bogotá también enfrentan desigualdad salarial, con ingresos promedio inferiores a los de los hombres con el mismo nivel educativo - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Retrocesos en ciertos niveles educativos y causas estructurales

El análisis del Omeg señaló que en los niveles de básica primaria y secundaria, la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha incrementado en los últimos cinco años. En 2021, las mujeres con primaria básica ganaban en promedio $758.926 pesos y los hombres $1.034.811, lo que suponía una diferencia del 36%. Para 2025, la brecha aumentó al 39%. En la básica secundaria, el incremento fue de 30% a 31% en el mismo periodo.

La directora del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría de la Mujer, Ana María Buriticá, comentó: “En todos los niveles educativos la brecha es de por lo menos el 20% entre hombres y mujeres. La brecha salarial más alta está en los niveles educativos más bajos. En el nivel universitario hay una mejora del 10% entre los datos de 2021 y 2025″.

Buriticá concluyó que con dicha información “la Secretaría Distrital de la Mujer y la Alcaldía Mayor de Bogotá trabaja en el fortalecimiento de capacidades para las mujeres, con estrategias de autonomía económica y formación en centros de inclusión digital que buscan reducir esas brechas”.

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