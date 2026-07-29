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Carlos Antonio Vélez expuso los puntos clave de la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor sobre el reparto de derechos de televisión: “No hubo sangre”

La división entre el denominado G8, que reúne a los clubes grandes, y el grupo de equipos pequeños continuará en espacios de discusión; mientras tanto, el cronograma para analizar nuevas propuestas comerciales sigue vigente

El periodista publicó la lista de mejores equipos colombianos en la historia según una investigación realizada por unos periodistas - crédito Jesús Aviles / Infobae
Carlos Antonio Vélez en la actualidad hace parte de la nómina del canal dueño de los derechos de TV - crédito Jesús Avilés/ Infobae
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“No hubo sangre”. Con esta frase, el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez resumió la Asamblea Extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) por los derechos de televisión de la Liga y Torneo BetPlay, en una jornada en la que los 36 clubes del rentado criollo estaban convocados para discutir y empezar a definir un nuevo modelo de repartición de los recursos; frente a la inconformidad del denominado G8.

El veterano comentarista, que trabaja para el actual canal dueño de los derechos, Win Sports, sostuvo que la reunión transcurrió con respeto, sin una ruptura inmediata, y que la discusión sobre la repartición seguirá en análisis por grupos para llevar opciones a una futura asamblea. A su vez, afirmó que el error fue hacer público el tema fuera de ese escenario y agregó que, en esa discusión, el canal que hoy es propietario “nada tiene que ver”.

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Carlos Antonio Vélez y los detalles de la asamblea de la Dimayor
El comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez dijo que hubo un diálogo cordial entre los presidentes de os 36 clubes del fútbol colombiano - crédito @velezfutbol/x

“No hubo sangre. Me cuentan que todo se dijo y se debatió con respeto. Ambas partes expusieron sus deseos, opiniones y aspiraciones. Ningún irrespeto y cundió la sensatez”, remarcó Vélez. “Admiten que el error fue hacer público el tema cuando solo en la asamblea es en donde estos asuntos terminan”, agregó el comunicador, que acto seguido una importante precisión frente a otro de los puntos que se trataron en este encuentro extraordinario.

“Quedó claro que nadie puede hablar de derechos de imagen y temas similares porque estos pertenecen a la entidad (Dimayor) y no a los clubes”, destacó Vélez, que dijo tener información privilegiada de una fuente que se reactivó frente a esta controversia y dio a conocer detalles de lo que sucedió entre los dignatarios del FPC.

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Final FPC Atlético Nacional vs. Junior
El 31 de diciembre de 2026 expirará el actual contrato firmado con Win Sports, para la transmisión de los partidos del fútbol colombiano - crédito @nacionaloficial/X

¿Qué decidió la asamblea sobre los derechos de televisión?

La Asamblea Extraordinaria, según el pronunciamiento del ente rector, determinó que la propuesta sobre un cambio inmediato en el modelo de repartición de ingresos por televisión seguirá en discusión. La revisión quedó aplazada para una discusión conjunta entre los 36 clubes afiliados una vez termine la evaluación de las ofertas audiovisuales del ciclo 2027-2030 y, para tal fin, se fijó el 3 de agosto para concluir la evaluación de propuestas.

En la discusión uno de los puntos prioritarios pasa por conocer cuánto pagará el nuevo operador audiovisual en los mercados local e internacional y, después de eso, los clubes debatirán qué porcentajes y qué fórmulas usarán para repartir el dinero. “Por si acaso, en el tema de la repartición nada tiene que ver Win Sports… punto final por hoy”, puntualizó Vélez, que se sumó a lo que había adelantado Andrea Guerrero, presidenta del canal.

El G8 exige una mejor repartición de los ingresos por TV en el fútbol colombiano
El G8, compuesto por Atlético Nacional, Millonarios, América, Junior, Cali, Santa Fe, DIM y Once Caldas, exige una mejor repartición de los ingresos por TV en el fútbol colombiano - crédito Infobae Colombia

Lo que sí es claro es que el G8, integrado por Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Junior de Barranquilla, Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Once Caldas, exige reemplazar el esquema de distribución equitativa por otro que tenga en cuenta la inversión, el mérito deportivo y la audiencia. El modelo actual reparte la mayor parte de los recursos entre los 36 clubes y el único diferencial se apoya en la ficha Clase A.

En lo que respecta a los clubes grandes, uno de los argumentos más sólidos está enfocado en que el sistema vigente no refleja su peso en el negocio, pues afirmaron recibir cerca de USD1.000.000 al año y consideran baja esa cifra frente a otros mercados. En contraste, los equipos de menor volumen de hinchada y los de la segunda división han defendido el reparto actual, pues los ingresos resultan claves para sostener su operación y proyectos.

La discusión seguirá abierta hasta que termine la revisión de las ofertas para el contrato que sucederá al contrato actual. Contrario a lo que afirmó Vélez, el G8 ha hecho énfasis en que no cederá sus derechos intangibles y de imagen para el próximo contrato si no hay una reforma del esquema, por lo que si no aparece un acuerdo, queda abierta la posibilidad de una comercialización individual de los derechos por parte de las escuadras más poderosas.

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