Bogotá tendrá un nuevo Monumento a los Héroes en estación clave de la Primera Línea del metro

El proyecto contempla tres grandes muros y un espacio museográfico de mil metros cuadrados para reconocer a próceres de la independencia y a integrantes de la Fuerza Pública - crédito concejal Julián Uscátegui

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Bogotá contará nuevamente con un Monumento a los Héroes tras la demolición del anterior, como parte de las obras de la primera línea del metro de Bogotá.

La nueva obra, que se ubicará en la Estación 16, sobre la calle 72, está en fase de desarrollo y busca rendir homenaje tanto a los próceres de la independencia del país como a los miembros de la fuerza pública de Colombia.

La iniciativa fue propuesta en 2024 en el Plan de Desarrollo de Bogotá y actualmente avanza a través de la Empresa Metro de Bogotá y distintas entidades distritales y nacionales. El nuevo monumento será una estructura de gran tamaño, concebida específicamente para honrar la memoria de soldados y policías que han contribuido a la historia del país.

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Proceso y justificación de la demolición del antiguo monumento

El antiguo Monumento a los Héroes fue demolido para dar paso a la construcción de la primera línea del Metro, según informó la gerencia del proyecto. La estructura, situada anteriormente en una zona estratégica de la ciudad, contenía inscripciones de batallas de la independencia y albergaba la escultura ecuestre de Simón Bolívar. Tras la demolición, la escultura fue trasladada al Parque de la Independencia, donde permanecerá hasta nueva disposición.

La estación 16 del Metro de Bogotá incluirá un espacio museográfico de mil metros cuadrados dedicado a la memoria de los héroes - crédito Metro de Bogotá

La decisión de derribar la estructura original fue adoptada como parte de los requerimientos técnicos y urbanísticos para el avance del metro. El traslado de la estatua de Bolívar y la ausencia de un espacio memorial generaron el compromiso institucional de crear un nuevo sitio de homenaje, que se materializa ahora en la Estación 16.

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Características del nuevo monumento y espacio memorial

El nuevo monumento estará compuesto por tres grandes muros donde se prevé incorporar los rostros de los próceres de la independencia, aunque los detalles finales del diseño aún están sujetos a revisión y consulta. Según el concejal Julián Uscátegui, la superficie de estos muros podría decorarse con pinturas o imágenes que representen tanto a los héroes de la independencia como a los integrantes de la Fuerza Pública.

Además del monumento, la estación incluirá un espacio museográfico de mil metros cuadrados destinado a la memoria de los héroes. Este museo albergará objetos, cuadros y documentos representativos de la labor de las instituciones militares y policiales a lo largo de los últimos doscientos años.

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El diseño del monumento prevé tres grandes muros con rostros e imágenes vinculados a los héroes de la independencia y a la Fuerza Pública - crédito Alcaldía de Bogotá

La definición de los elementos concretos que formarán parte del museo será el resultado de una concertación con el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las asociaciones de veteranos.

Para el cabildante, este proyecto busca preservar el reconocimiento a los próceres y a la Fuerza Pública, integrando memoria histórica y homenaje en un espacio de alta visibilidad y acceso ciudadano.

Participación ciudadana y acompañamiento institucional

El proceso de diseño y conceptualización del monumento ha involucrado la participación de organizaciones de veteranos, víctimas y miembros de la Fuerza Pública. Las autoridades han manifestado su intención de generar espacios de consenso para definir los aspectos iconográficos y museográficos del proyecto.

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Según Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, el avance de las obras y el desarrollo del monumento serán supervisados y comunicados en conjunto con el Concejo y las asociaciones interesadas.

La propuesta incluye la realización de reuniones de socialización y revisión de los diseños, invitando a todas las partes involucradas a aportar en la definición de los elementos que compondrán el homenaje. El objetivo es que el monumento y el museo reflejen la diversidad de experiencias y el sacrificio de los héroes de la nación, tanto del pasado como del presente.

El proyecto del nuevo Monumento a los Héroes busca homenajear a los próceres de la independencia y a la Fuerza Pública de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Integración urbana y cultural del proyecto

La ubicación del monumento en una de las estaciones principales del metro busca garantizar su integración con el entorno urbano y facilitar el acceso a los ciudadanos. El espacio no solo funcionará como un sitio de memoria, también como un centro cultural y pedagógico, abierto a la comunidad y vinculado a la vida cotidiana de la ciudad.

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El diseño contempla la posibilidad de adaptar la iconografía y los contenidos museográficos a partir de procesos participativos, asegurando que la memoria de los héroes permanezca actualizada y relevante para las nuevas generaciones. El proyecto responde a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Distrital e involucra a entidades como el Ministerio de Cultura, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpec) y la Administración distrital.