Tres meses después de la boda de Kika Nieto, Santimaye oficializó su matrimonio civil con Laura Guzmán

La pareja de influenciadores terminó su larga relación tras un primer matrimonio - crédito Santimaye y Kika Nieto / Instagram

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Tres meses después de la segunda boda de Kika Nieto, su exesposo, Santimaye, oficializó su relación con Laura Guzmán al casarse por lo civil, una decisión que demostró cómo los dos referentes de la vieja era de YouTube en Colombia ya rehicieron su vida sentimental tras la mediática separación que se confirmó en 2023 haciendo llorar a más de uno de sus seguidores.

Tras el escándalo por la ruptura, la popular creadora de contenido se casó por lo civil con Diego Barajas el 12 de abril de 2026 y luego celebró una ceremonia religiosa ese mismo mes, con lo que demostró que ya había dejado atrás su historia con el también cantante. Por su parte, Santimaye había anunciado su compromiso con su nueva pareja el 22 de marzo y concretó su matrimonio civil en julio, mientras espera su boda religiosa.

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La ceremonia de los jóvenes que son reconocidos por sus post relacionados con las creencias religiosas se conoció por una publicación en redes sociales el 28 de julio de 2026, en la que se muestran fotos del evento íntimo.

En las imágenes se ve a la pareja rodeada de familiares y amigos de su círculo más cercano. Laura aparece vestida de blanco y él con traje negro en un evento muy sobrio.

Santimaye compartió el momento con sus seguidores con las siguientes palabras: “Civilmente casados. Nuestro matrimonio civil fue demasiado increíble y creo que eso se nota en nuestras caras. Celebrar con nuestra familia, recibir tanto amor y dar este paso fue un momento que nunca vamos a olvidar”.

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Santimaye se casó y recibió comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, aunque otros no perdonaron el pasado - crédito santimaye / Instagram

La boda civil fue presentada como la antesala de un pacto religioso

En el mismo mensaje, el creador de contenido dejó en claro que el momento que los dos consideran decisivo todavía está pendiente: “Seguimos contando los días para el momento que realmente hemos esperado desde el principio: el día en que, delante de Dios, hagamos nuestro pacto, nos demos el ‘sí, acepto’ y, ahora sí, comencemos nuestra vida juntos”.

Y continuó la publicación de la siguiente manera: “Si así de emocionante fue este momento, no nos alcanzamos a imaginar lo que sentiremos en nuestra boda”, dijo al referirse a la futura ceremonia religiosa.

Cabe mencionar que Santimaye hizo público su nuevo compromiso matrimonial con otra serie de imágenes difundidas en sus redes sociales en las que mostró el anillo de compromiso.

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En ese momento escribió: “Hace casi 2 años empezó nuestra historia, y hoy podemos decir que Dios ha sido bueno, que ha sido fiel, y que nos ha llevado paso a paso hasta aquí. Hoy, con una felicidad extrema en el corazón puedo decirles que ‘She Said Yes’”.

La pareja resaltó lo feliz que se siente con este nuevo paso - crédito santimaye / Instagram

Su matrimonio civil volvió a conectar la boda con su relación pasada

La difusión del compromiso y luego del matrimonio civil activó comentarios de usuarios que comentaron sobre su antigua relación con Kika Nieto. Parte de la conversación digital giró alrededor del pasado de ambos, aún cuando los dos ya habían hecho pública su decisión de seguir caminos distintos.

Aunque entre los mensajes predominó un pedido para dejar atrás ese vínculo anterior, muchos no se olvidan del peso Kika Nieto y Santimaye tuvieron como pareja durante el auge de YouTube.

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Y es que ellos se casaron el 22 de septiembre de 2018 y anunciaron su separación en diciembre de 2023. La ruptura llegó después de más de 10 años de noviazgo y 5 de matrimonio.

Kika Nieto y Santiago Maye anunciaron su separación tras años de relación y las redes aún no lo olvidan - crédito @santimaye / Instagram

Cuando comunicaron el fin de la relación, los creadores de contenido descartaron la participación de terceras personas y evitaron exponer las causas. La única explicación que hicieron pública fue que la decisión se tomó para priorizar su salud mental.