Greeicy celebra con “YAPAQUE” el primer No. 1 de su carrera en Billboard junto a Farruko y Steve Aoki

Greeicy logró con “YAPAQUE” su primera entrada en Latin Airplay y su primer No. 1 en cualquier lista de Billboard - crédito cortesía Greeicy

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YAPAQUE, la colaboración junto a Farruko con Greeicy y Steve Aoki, alcanzó la cima del Latin Airplay de Billboard con un resultado que consolida una semana de triunfos para la colaboración publicada bajo el sello Massivo/Sony Music Latin.

Según datos de Luminate recogidos por la publicación estadounidense, el tema acumuló 8,3 millones de impresiones de audiencia en la semana del 17 al 23 de julio, un incremento del 43% frente a la semana anterior, suficiente para desplazar a Dai Dai de Shakira y Burna Boy del primer lugar.

El ascenso fue veloz: YAPAQUE debutó en el puesto 43 del Latin Airplay en mayo y alcanzó la cima diez semanas después, con un salto de seis posiciones en el conteo del 1 de julio. El tema fue lanzado el 8 de mayo de 2026 y presentado en vivo por primera vez durante el set de Aoki en el Ultra Music Festival de Miami en marzo, antes de su estreno oficial.

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La canción fusiona producción electrónica con ritmos latinos y aborda el desamor desde un ángulo de resiliencia: una relación que terminó mal como punto de partida para seguir adelante. "Farruko y Greeicy, ambas leyendas. He hecho canciones con cada uno por separado, y ahora nos unimos para esta. La estrenamos en Ultra, con pura felicidad. Es un himno global del verano“, declaró Aoki al momento del lanzamiento.

Farruko, Greeicy y Steve Aoki llegaron al No. 1 de Latin Airplay con “YAPAQUE” y la canción se convirtió en la más difundida de la radio latina en Estados Unidos - crédito Sony Music

Para Farruko, el No. 1 es su decimocuarto liderato en ese chart y el primero desde Pasa-Je-Ro, a finales de 2023. Para Greeicy y Aoki, el logro tiene una dimensión distinta: ambos llegan a la cima de un ranking de Billboard por primera vez en sus carreras.

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La cantante de Cali había llegado al No. 4 en Hot Tropical Songs con Amiga mía, junto a Karol G, pero YAPAQUE le da su primer liderato en cualquier lista de la publicación. Aoki, por su parte, había alcanzado el top 20 del Latin Airplay en 2018 con Jaleo junto a Nicky Jam; ahora, en su cuarta entrada al chart, consigue el primer puesto.

El rendimiento de YAPAQUE se extiende a otros rankings: No. 1 en Latin Rhythm Airplay, No. 7 en Hot Dance/Electronic Songs y un avance de tres posiciones hasta el No. 16 en el Hot Latin Songs.

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Días atrás, la canción encontró un escenario acorde a sus cifras, cuando Aoki la sumó a su set en el escenario principal del Tomorrowland, celebrado en Bélgica y reconocido como el festival de música electrónica más poplar del mundo. Durante su presentación, Aoki convocó a Farruko y Greeicy para interpretar el tema en vivo ante miles de asistentes de distintos países. Al margen del escenario, Greeicy también compartió con figuras como Paris Hilton, presentes en el festival.

Greeicy impulsó la promoción de YAPAQUE con su actuación en Tomorrowland junto a Steve Aoki y Farruko. Tras bambalinas, la caleña coincidió con Paris Hilton - crédito cortesía Greeicy

La aparición fue parte de la primera etapa europea del Candela World Tour, una gira que incluyó paradas en Tenerife, Sevilla, Barcelona y Londres antes de la cita en el festival belga. La fusión entre la electrónica de Aoki y los sonidos urbanos latinos de sus dos colaboradores tuvo en Tomorrowland su expresión más amplia hasta ahora, ante una audiencia internacional que cantó el tema en español.

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Dos nominaciones a los Premios Juventud

Greeicy recibió dos nominaciones a los Premios Juventud 2026, incluida una por "YAPAQUE" - crédito Sony Music

Además, el impulso llega para la caleña en un momento de alta exposición para su carrera musical. El pasado martes 28 de julio, la artista recibió dos nominaciones a los Premios Juventud 2026: Mejor Dance Track, por YAPAQUE, y en la categoría Girl Power, por Amiga mía junto a Karol G. La ceremonia de premiación está programada para el 3 de septiembre de 2026 en Marbella, España, y reunirá a los artistas latinos con mayor proyección del momento.

El reconocimiento llega mientras Greeicy mantiene una agenda internacional intensa. Esta semana, la artista continúa su recorrido por Norteamérica con presentaciones en Calgary, Montreal y Toronto.

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El Candela World Tour seguirá luego por Argentina, Chile, Perú, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Además, Greeicy confirmó que acompañará a Karol G como invitada en tres fechas de su gira por Estados Unidos: Los Ángeles, Houston y Miami, entre agosto y octubre.