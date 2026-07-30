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‘Fico’ Gutiérrez enciende las alarmas y denuncia supuesto intento de Petro por quedarse con Comfenalco Antioquia: “Cumpla la Constitución”

El alcalde de Medellín abrió una nueva disputa con el Gobierno saliente tras denunciar que el Ejecutivo estaría buscando quedarse con el control de la caja de compensación familiar mediante cambios en su junta directiva y administración

- crédito Andrea Puentes/Presidencia - @FicoGutierrez/X
El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, presentó una acción judicial contra el Gobierno Petro por el caso de Comfenalco Antioquia - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @FicoGutierrez/X
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El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, denunció que el presidente Gustavo Petro busca tomar el control de la caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia antes de finalizar su mandato. De acuerdo con el mandatario local, la intención del Gobierno nacional es incidir en la conformación de la junta directiva y en la designación de la gerencia de la entidad.

Fico Gutiérrez hizo pública la denuncia a través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, en el que anunció el inicio de acciones judiciales conjuntas para frenar las decisiones administrativas adoptadas por el Ejecutivo: “Petro se quiere tomar a COMFENALCO Antioquia antes de irse, para dejar atornillada la junta directiva y el gerente. No lo vamos a permitir (sic)”.

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El gobernante de la capital antioqueña señaló que la actuación se interpuso de forma coordinada entre las instituciones locales, el empresariado y sectores de la ciudadanía del departamento: “Desde la Alcaldía, junto con la Gobernación, el sector empresarial y cientos de ciudadanos, acudimos a la Justicia. Ya presentamos una tutela con medida cautelar para defender a COMFENALCO (sic)”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que el Gobierno de Gustavo Petro estaría buscando influir en la conformación de la junta directiva y la gerencia de Comfenalco Antioquia - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que el Gobierno de Gustavo Petro estaría buscando influir en la conformación de la junta directiva y la gerencia de Comfenalco Antioquia - crédito @FicoGutierrez/X

En su pronunciamiento, el alcalde de Medellín hizo un llamado expreso a los integrantes del gabinete ministerial e instó a los organismos de control a mantener la vigilancia sobre las decisiones tomadas por las superintendencias.

“Esperamos que la Procuraduría continúe ejerciendo una vigilancia estricta. Nadie está por encima de la ley. Al presidente Petro podrá no importarle violar la ley, pero a sus ministros y funcionarios les hago un llamado: no se presten para actuaciones ilegales. Cumplan la Constitución y la ley”, concluyó Fico en su post.

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La tutela que busca frenar cambios en la junta directiva

Junto a la publicación, el alcalde compartió la acción judicial presentada por la Alcaldía de Medellín, con la que se busca proteger de manera provisional los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la seguridad social, mientras la jurisdicción contencioso-administrativa estudia de fondo el caso.

El recurso solicita suspender los efectos de la Resolución 0563 de 2026, expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante la cual se dio inicio al proceso de levantamiento de la intervención sobre Comfenalco Antioquia.

La tutela presentada por la Alcaldía busca proteger los derechos al debido proceso administrativo y a la seguridad social mientras la jurisdicción contencioso-administrativa analiza el caso - crédito @FicoGutierrez/X
La tutela presentada por la Alcaldía busca proteger los derechos al debido proceso administrativo y a la seguridad social mientras la jurisdicción contencioso-administrativa analiza el caso - crédito @FicoGutierrez/X

En el texto de la tutela, los accionistas piden dejar sin efectos la convocatoria a la asamblea general de afiliados programada para elegir a los representantes de los empleadores en el Consejo Directivo. La solicitud sostiene que la medida de la Superintendencia incurre en irregularidades de procedimiento respecto a los reglamentos vigentes.

“Solicito al señor juez ordenar al agente especial dejar sin efectos la convocatoria a Asamblea General de Afiliados de COMFENALCO ANTIOQUIA para la elección de los representantes de los empleadores al Consejo Directivo, así como abstenerse de adelantar cualquier actuación tendiente a la conformación de dicho órgano”, señala el documento radicado ante el despacho judicial.

Procuraduría vigila la transición de la caja de compensación

La controversia jurídica surge luego de que la Superintendencia de Subsidio Familiar decidiera levantar la medida de intervención administrativa total instaurada desde finales del año 2023 sobre la caja de compensación. La entidad gubernamental justificó la decisión en los informes presentados por la organización, los cuales mostraron mejoras en la operación financiera e institucional.

Según las cifras presentadas durante el proceso de fiscalización, Comfenalco Antioquia registró un incremento del 9,1% en sus ingresos, un indicador Ebitda de $40.440 millones, un margen operacional positivo y una disminución en sus obligaciones financieras. De igual forma, la caja reportó la vinculación laboral de más de 43.000 personas en plazas de empleo formal dentro del departamento.

La Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó la intervención de la caja de compensación Comfenalco Antioquia por un periodo de 12 meses - crédito Comfenalco Antioquia/ comfenalcoantioquia.com.co
La disputa surgió después de que la Superintendencia decidiera finalizar la intervención administrativa total que mantenía sobre Comfenalco Antioquia desde finales de 2023 - crédito Comfenalco Antioquia/ comfenalcoantioquia.com.co

El fin de la intervención implica la restitución del gobierno corporativo a la entidad y el inicio de la elección de los miembros del Consejo Directivo, órgano encargado de nombrar la administración general de la caja de compensación. No obstante, el proceso de transición es objeto de un seguimiento preventivo por parte de la Procuraduría General de la Nación.

El organismo de control requirió la entrega de las actas, documentos y soportes jurídicos que justificaron el fin de la medida cautelar, con el fin de revisar el cumplimiento de las exigencias legales antes de consolidar la nueva estructura directiva de Comfenalco Antioquia.

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