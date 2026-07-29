El Metropolitano tendrá una nueva cara y Luis Díaz fue testigo de la sorpresa con 74.000 luces led

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, anunció la inclusión de 74 mil luces LED, en la remodelación del Estadio Supermetro junto con Luis Díaz-crédito @AlejandroChar/X

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Las noches de Barranquilla tendrán un nuevo protagonista cuando concluya la renovación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La transformación incluirá una fachada completamente iluminada que cambiará de apariencia mediante un sistema de luces led capaz de proyectar distintos efectos visuales para acompañar eventos deportivos y espectáculos.

El anuncio fue hecho por el alcalde Alejandro Char durante un recorrido por las obras de modernización del escenario, visita en la que estuvo acompañado por el futbolista de la selección Colombia y Bayern Múnich, Luis Díaz. Allí reveló uno de los detalles que, según explicó, se mantuvo en reserva hasta ahora.

Alejandro Char y Luis Díaz recorrieron las obras de modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla.- crédito @AlejandroChar/X

La nueva imagen del estadio contará con 74.000 luces led programables. Gracias a ese sistema será posible proyectar colores, figuras, imágenes, letras, mensajes especiales y animaciones, lo que permitirá modificar el aspecto de la fachada de manera digital durante las noches. A través de su cuenta en X, el mandatario compartió una recreación del resultado esperado una vez entren en funcionamiento las luminarias instaladas sobre el exterior del escenario deportivo. El proyecto busca convertir al Metropolitano en un referente visual para la ciudad.

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“¡Con 74.000 luces led, así lucirá de noche la fachada del supermetro! Un estadio que será un espectáculo de día y también brillará de noche. Su fachada cobrará vida con más de 74 mil luces led, que nos permitirá proyectar de manera computarizada, colores, imágenes, figuras y mensajes especiales”, escribió el mandatario.

Durante el recorrido, Char explicó que la idea permaneció en reserva mientras avanzaban las obras. “Esta es la sorpresa para Barranquilla, y es la fachada del Metro, porque la fachada es Junior. Entonces, la gente recomendó la rojiblanca, por supuesto, pero además de los colores rojo y blanco, va a estar iluminada para que sea una fachada que se viva de noche y de día. O sea, que esto nadie lo sabía”, afirmó.

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El sistema de iluminación permitirá personalizar la fachada del estadio con efectos visuales para eventos deportivos, conciertos y espectáculos-crédito @AlejandroChar/X

El sistema de iluminación será instalado entre las láminas que recubren la estructura exterior del estadio. Esa tecnología permitirá adaptar la apariencia de la fachada de acuerdo con el tipo de evento que se realice, mediante efectos visuales controlados de forma computarizada. La iluminación hace parte del proceso de remodelación del Metropolitano Roberto Meléndez, una obra con la que Barranquilla busca consolidarse como sede de competencias deportivas, conciertos y espectáculos internacionales.

La administración distrital considera que las adecuaciones permitirán elevar el nivel del escenario para recibir eventos de gran formato. Dentro del proyecto también está prevista la ampliación de la capacidad del estadio. El objetivo es pasar de un aforo de 43.000 a 65.000 espectadores, además de intervenir diferentes espacios para ajustarlos a estándares internacionales.

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Para el alcalde, la renovación pretende convertir el escenario en un símbolo para la ciudad y para el país. “Así como él llena de orgullo a nuestro país en cada cancha que pisa, queremos que el supermetro también sea un orgullo para todos los barranquilleros y para Colombia: un estadio a la altura de los grandes escenarios, listo para recibir eventos de talla mundial”, expresó Char durante la visita.

Las nuevas tribunas del estadio Metropolitano irán hasta un punto cercano a los límites del campo de juego - crédito @AlejandroChar/X

Luis Díaz, invitado al recorrido, conoció de primera mano los avances de la remodelación y destacó el resultado que tendrá el proyecto cuando finalicen las obras. El delantero valoró especialmente el impacto que las mejoras representarán para quienes asistan al estadio y para los jugadores que compitan allí. “Este estadio va a quedar muy bonito, va a ser muy disfrutable, la verdad. Va a ser una experiencia muy bonita, tanto para la gente como para los jugadores. Te quedó hermoso, te felicito, estás haciendo una cosa increíble”, manifestó el guajiro.

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Con la incorporación del nuevo sistema de iluminación, la ampliación del aforo y la modernización de diferentes áreas, el Metropolitano Roberto Meléndez busca proyectar una imagen renovada que acompañe la apuesta de Barranquilla por fortalecer su capacidad para albergar eventos deportivos y culturales de alcance internacional. La fachada iluminada será uno de los elementos más visibles de esa transformación y permitirá que el escenario tenga una identidad diferente tanto durante el día como en las noches.