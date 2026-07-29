Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debutó como modelo en Colombiamoda 2026

Daniela Ospina compartió videos del espacio que tuvo su hija en uno de los eventos de moda más grandes del país - crédito Salomé Rodríguez y Daniela Ospina / Instagram

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Salomé Rodríguez debutó en Colombiamoda 2026 el miércoles 29 de julio, cuando abrió una de las pasarelas más importantes de la jornada y se convirtió en una de las figuras centrales del evento por la trayectoria de sus padres y la forma en cómo se ha abierto su propio camino.

Se trata de Game On de Offcorss que se realizó en Plaza Mayor, en Medellín, dentro de la programación oficial de la popular feria organizada por Inexmoda.

La joven fue elegida para abrir el desfile como imagen principal de una propuesta dirigida a niños y adolescentes y estuvo acompañada por Daniela Ospina, que celebró con ella este nuevo paso en su vida.

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La adolescente abrió el desfile Game On de OFFCORSS en Plaza Mayor, Medellín, e inicia su camino como modelo - crédito Salomé Rodríguez / Instagram

La participación de Salomé en la pasarela

La marca había anunciado días antes su participación como uno de los momentos centrales de la colección. También promovió oficialmente la colaboración bajo el nombre “Offcorss x Salomé Rodríguez Ospina”.

En la pasarela, Salomé recorrió el escenario con uno de los atuendos de Game On. Por su parte, Offcorss indicó que su incorporación buscó celebrar momentos que se convierten en recuerdos importantes durante la adolescencia.

En medio del evento, la joven fue aplaudida por los asistentes y al terminar recibió unas flores que demostraron el cariño de sus allegados que la acompañan en cada una de sus facetas.

A sus 13 años, Salomé ha demostrado interés en la escritura, el modelaje, el voleibol y el baile - crédito salomerodriguezospi / Instagram

La proyección pública de Salomé, más allá de la moda

Aunque gran parte de su reconocimiento público proviene de su vínculo familiar, Salomé ha construido una presencia propia en redes sociales. Allí ha mostrado afinidad por el baile, el deporte, la creación de contenido y proyectos ligados al entretenimiento.

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Y es que la joven es reconocida por sus populares bailes en la plataforma TikTok, en los que aparece con sus familiares, amigos y hasta la novia de su papá, la modelo y creadora de contenido colombiana Luisa María Duque, con la que grabó uno de los videos más virales de su cuenta durante la participación de su padre en la selección Colombia en medio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Así, está claro que su debut en Colombiamoda se suma a otras experiencias dentro de la vida pública. La aparición también coincide con un momento de mayor presencia de nuevas generaciones en campañas publicitarias y plataformas digitales.

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Su primer libro cautivó a sus seguidores - crédito salomerodriguezospi / Penguin Libros

Cabe mencionar que la hija de los famosos también ha contado en diferentes oportunidades que entre sus intereses está la escritura. Esa faceta tomó forma con la publicación de su primer libro Las aventuras de Sami en Costarena, que fue publicado a inicios de 2026.

“Sami tiene 12 años, un perro llamado Romeo, una prima heroína llamada Clara y un pequeño (gran) problema: cree que tiene que ser perfecta. Entre el ballet, el voleibol, las tareas y las expectativas ajenas, Sami intenta no fallar nunca… hasta que descubre algo importante: no tiene que llegar a todo ni hacerlo perfecto. Equivocarse también está permitido. Y cuando llega el día de la esperada presentación de ballet, aparece la gran pregunta: ¿podrá Sami superar sus miedos y creer en sí misma?”, indica la descripción del libro con el que pueden identificarse fácilmente los adolescentes.

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La adolescente presentó ese proyecto como un trabajo vinculado con su imaginación y con cómo se sentía con su vida en ese momento, lo que también la llevó a tener gran reconocimiento por parte de los internautas.