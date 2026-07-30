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⁠Abelardo de la Espriella confirmó que no saldrá del país en sus cuatro años de gobierno: “Me quedo en las regiones”

El presidente electo reiteró que su compromiso es mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los departamentos del país

El próximo jefe de Estado sostuvo que su principal objetivo es trabajar en las regiones - crédito prensa Abelardo de la Espriella

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El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció en un evento en empalme territorial que durante su administración no tiene planes de abandonar el país.

Según dijo, los encargados de representar al país en el exterior serán el vicepresidente electo José Manuel Restrepo; el ministro de Relaciones Exteriores designado Omar Bula; y el ministro de Comercio, Industria y Turismo (CIT) designado, Mauricio Gómez Amín.

“Mientras yo estoy aquí, hay una delegación encabezada por el señor vicepresidente, el señor canciller y el ministro de Comercio, en la posesión de la señora presidente del Perú, mi querida amiga Keiko Fujimori”, indicó.

El presidente electo reiteró que su compromiso es mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los departamentos del país - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella
El presidente electo reiteró que su compromiso es mejorar la calidad de vida y el desarrollo de los departamentos del país - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella

El líder del movimiento Defensores de la Patria mencionó que su principal objetivo como próximo jefe de Estado es centrar esfuerzos en mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las regiones.

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“Yo le dije a ellos: ustedes atienden lo internacional, yo me quedo en las regiones, por eso mi compromiso es total. No voy a salir en cuatro años, para despachar desde aquí, desde cada uno de los cuarenta y siete municipios de este departamento grande de la patria”, expuso.

El ultimátum de De la Espriella a los grupos armados ilegales

Abelardo de la Espriella afirmó que no será permisivo con las actividades criminales de los grupos liderados por alias Iván Mordisco - crédito Sergio Acero/REUTERS y Ernesto Guzmán/EFE
Abelardo de la Espriella afirmó que no será permisivo con las actividades criminales de los grupos liderados por alias Iván Mordisco - crédito Sergio Acero/REUTERS y Ernesto Guzmán/EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio en Ibagué un plazo de 10 días para que se entreguen jefes de disidencias y delincuentes que operan en Tolima, y anunció traslados carcelarios y nuevos esquemas de seguridad urbana con el argumento de que la principal urgencia del departamento es frenar las extorsiones, las amenazas y el desplazamiento de familias.

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La ofensiva anunciada incluye una recompensa de $300.000.000 por información que permita ubicar y capturar a alias Chapolo encargado de extorsionar, según autoridades locales, a unos 2.500 productores y empresarios del campo en el norte del departamento.

Acompañado por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz; la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda; y los 47 mandatarios del departamento; envió un mensaje dirigió a los cabecillas de estructuras que obedecen a alias Calarcá e Iván Mordisco, además de delincuentes comunes que, dijo, amenazan y extorsionan desde las cárceles a comerciantes, transportadores y campesinos.

“Un aviso parroquial para los delincuentes, bandidos, narcoterroristas y miserables que azotan a este gran departamento: tienen 10 días para entregarse”, señaló.

La advertencia incluyó a jefes de disidencias y extorsionistas presos

Abelardo de la Espriella - Paz - Grupos armados
De la Espriella reafirmó que no negociará con los grupos armados y delincuenciales - crédito Visuales IA

Abelardo de la Espriella mencionó de manera directa a alias el Viejo, el Enfermero y Piolín, a quienes señaló como integrantes de los grupos de alias Iván Mordisco en varios municipios. También nombró a Eduardo Ortiz, alias Eduardo, a quien identificó como comandante de las disidencias de alias Calarcá, y a alias Ronald, cabecilla del Clan del Golfo.

Sobre ellos, sostuvo que “tienen las horas contadas y recibirán todo el peso de la ley”. La advertencia también alcanzó a internos señalados de extorsionar desde prisión. De la Espriella aseguró que alias Tinejo, recluido en la cárcel de Valledupar, y alias Cabeza de Hacha y Chucho Rayo, presos en la cárcel de Cómbita, serán trasladados el 8 de agosto de 2026 “a un lugar donde no entre ni siquiera la señal de la santa cruz para que no sigan cometiendo fechorías”.

El mandatario electo sostuvo que el principal problema Tolima es la inseguridad. En su intervención, afirmó que el departamento “produce solo, no necesita que le regalen nada” y que lo que requiere es “seguridad y tranquilidad para trabajar y producir”.

También anunció que Ibagué hará parte de los bloques de defensa para la seguridad urbana. La capital tolimense se sumará a Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y Cúcuta en ese esquema. De la Espriella dijo que se reunirá el 4 de agosto de 2026 en Barranquilla, Atlántico, con alcaldes y secretarios de Gobierno de esas ciudades para atender los asuntos de seguridad.

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