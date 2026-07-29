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Hallaron un cuerpo desmembrado y abandonado en la vía a Sabanilla, Puerto Colombia: la víctima es un joven de 19 años

Los investigadores establecieron de manera preliminar que la víctima correspondería a Andrés Felipe Cueto Vaca, reportado como desaparecido desde el 19 de julio de 2026

Las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado es de Andrés Felipe Cueto Vaca - crédito @hernandolozano/X
Las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado es de Andrés Felipe Cueto Vaca - crédito @hernandolozano/X
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El hallazgo de restos humanos en cuatro sacos ocultos entre la maleza en Puerto Colombia abrió una investigación que apunta de manera preliminar a Andrés Felipe Cueto Vaca, un joven de 19 años reportado como desaparecido desde el 19 de julio de 2026, y puso el foco en cuánto tiempo permaneció el cuerpo en una zona apartada junto a la vía hacia Sabanilla.

Las autoridades tienen como primer dato que los restos llevaban más de 24 horas en el lugar. Testimonios recogidos durante las diligencias indican que los sacos habrían estado cerca de cinco días entre la vegetación, un lapso que ahora deberá ser contrastado con análisis forenses para establecer la fecha aproximada de muerte.

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La tarde del martes 28 de julio de 2026, entre las 4:00 p. m. y las 4:40 p. m., unidades de la Policía Metropolitana y funcionarios de Policía Judicial llegaron al sitio tras recibir reportes de vecinos por un olor fétido que salía del área enmontada, a un costado de la carretera que conduce al corregimiento de Sabanilla. Al realizar la revisión de la zona encontraron varios sacos escondidos entre la maleza con restos humanos de un hombre desmembrado.

El procedimiento quedó luego en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que asumió las diligencias judiciales y la inspección forense. Según la información reunida en las primeras horas del caso, el cuerpo estaba repartido en cuatro sacos abandonados a pocos metros de la vía.

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La identificación preliminar apunta a un joven desaparecido desde el 19 de julio de 2026

El joven de 19 años fue reportado como desaparecido el 19 de julio de 2026 - crédito @hernandolozano/X
El joven de 19 años fue reportado como desaparecido el 19 de julio de 2026 - crédito @hernandolozano/X

Los investigadores establecieron de manera preliminar que la víctima correspondería a Andrés Felipe Cueto Vaca, de 19 años, residente en Barranquilla. El joven había sido reportado como desaparecido desde el 19 de julio de 2026, después de que sus familiares acudieran a la Unidad de Desaparecidos del CTI para denunciar que no tenían noticias sobre su paradero.

Esa denuncia activó mecanismos de búsqueda y la difusión de una circular con sus datos. Durante varios días no hubo información sobre su ubicación, por lo que la identificación de los restos pasó a ser uno de los objetivos centrales de la investigación.

Fuentes vinculadas al caso señalaron a El Tiempo que el cuerpo presentaba múltiples cortes en distintas partes anatómicas. Esa condición obligó a los peritos a desarrollar labores de inspección para avanzar en la identificación y en la reconstrucción de los movimientos del joven antes de su desaparición.

La falta de cámaras complica la reconstrucción de lo ocurrido

Las autoridades recapturaron a cinco fugados de El Espinal y siete personas siguen prófugas en el Tolima - crédito Policía Tolima
Unidades de la Policía Metropolitana y funcionarios de Policía Judicial llegaron al sitio tras recibir reportes de vecinos por un olor fétido que salía del área enmontada, a un costado de la carretera que conduce al corregimiento de Sabanilla- crédito Policía Tolima

Uno de los puntos que revisan las autoridades es el tiempo que los sacos permanecieron sin ser descubiertos. Habitantes del sector dijeron en las entrevistas judiciales que habían visto los bultos desde días atrás y que el olor en la zona se había vuelto cada vez más fuerte hasta llevar a la revisión del área.

La ausencia de sistemas de videovigilancia en ese tramo es una de las primeras dificultades para esclarecer el caso. Sin cámaras, los investigadores tienen menos herramientas para identificar vehículos o personas que hayan ingresado al sector para abandonar los sacos.

En medio de las pesquisas apareció además un antecedente familiar que está siendo verificado por las autoridades. Kevin Yecid Cueto Vaca, hermano de Andrés Felipe, fue hallado muerto en enero de 2026 en circunstancias que también dejaron interrogantes.

Tres agentes del CTI con trajes blancos y tapabocas introducen un cadáver cubierto en una camilla al compartimiento trasero de un vehículo oficial blanco.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía explicó que el cuerpo presentaba múltiples cortes en distintas partes anatómicas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En ese momento, las autoridades informaron que Kevin tenía anotaciones judiciales y había sido capturado antes por distintos casos de hurto. Por ahora no existe información oficial que establezca una relación entre ambos hechos, pero los investigadores revisan los antecedentes y el entorno de la víctima dentro del proceso de reconstrucción del caso.

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