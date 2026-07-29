Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Polémica por el retiro de fiscales en Medellín que estaban vinculados a casos de los cabecillas de bandas delincuenciales

La concejala Claudia Carrasquilla pidió que se explique por qué se registraron los cambios antes de que concluyan los procesos que estos funcionarios estaban liderando

Guardar

A pesar de que Gustavo Petro afirmó que continuarán las conversaciones de paz con los líderes de estructuras armadas y delincuenciales en Antioquia, el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, reveló que durante su administración se impulsará un nuevo modelo para combatir a los ilegales.

Como muestra del compromiso que adquirió, De la Espriella anunció que Medellín, capital de Antioquia, será sede del Escudo de las Américas, iniciativa liderada por Estados Unidos que busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Además de lo que representa la alianza que busca fortalecer a las autoridades con coordinaciones militares en varios países, el anuncio del presidente electo ha hecho que se especule sobre lo que pasará con la Paz Urbana.

PUBLICIDAD

Paz Urbana - Denuncia
La concejala pidió que la Fiscalía explique por qué se registraron los cambios - crédito Visuales IA

Mientras los voceros de los grupos criminales de la región afirmaron que están dispuestos a negociar con el nuevo Gobierno, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla denunció que fiscales encargados de casos en los que se vincula a varios de los voceros de la Paz Urbana han sido trasladados antes de que termine el Gobierno Petro.

En su cuenta de X, Carrasquilla mencionó que han sido movidos siete fiscales a otras direcciones del Gaula, dejando sin posibilidad de que estos entreguen un balance de su trabajo en los casos a la nueva administración.

“Hoy quiero hacer una denuncia para la fiscal general de la Nación (Luz Adriana Camargo), porque resulta que cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció que en Medellín funcionará el Escudo de las Américas, que es esa ayuda que vamos a recibir del Gobierno americano y de otras naciones para la persecución contra el crimen organizado, se le dio por emitir una directriz donde supuestamente, justificando el famoso concurso que se lleva a cabo en la Fiscalía General de la Nación, sacaron siete fiscales experimentados y que venían adelantando las investigaciones contra los cabecillas de las estructuras criminales en la ciudad de Medellín, como son los GDO y los Gdco”, escribió Carrasquilla.

PUBLICIDAD

Claudia Carrasquilla en X
La cabildante realizó la denuncia en redes sociales - crédito Claudia Carrasquilla en X /X

La concejala Carrasquilla hizo un llamado al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y al Ministerio de Defensa para que se formulen estrategias en los primeros 100 días de gestión con el fin de enfrentar el crimen, considerando que ya no están los fiscales que lideraban las investigaciones más delicadas.

Muchas de las estructuras que estaban en el radar de esos fiscales están relacionadas con las conversaciones de paz que venían avanzando con el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro”, señaló la cabildante antioqueña.

La concejala advirtió que actualmente existen más de 600 capturas represadas vinculadas a investigaciones sobre crimen organizado en Medellín, y argumentó que para gestionar ese volumen de trabajo se requiere personal con experiencia y conocimiento profundo de los casos.

“Fueron movidos (los fiscales) para supuestamente una nueva dirección del Gaula, con cero carga, y la carga que tenían ellos, que era tan importante, donde hay más de 600 capturas represadas, fue entregada a cuatro fiscales, que a su vez tienen a su carga otras regiones diferentes de Antioquia, no pudiendo cumplir, como se necesita, con la lucha contra el crimen organizado”, aseguró Carrasquilla.

Claudia Carrasquilla - Denuncia
La cabildante pidió que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto tras la posesión - crédito @claudiacarrasq/X

Carrasquilla remarcó la gravedad de la situación, asegurando que, con su experiencia como exfiscal, puede afirmar que la redistribución de casos podría afectar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

Por último, recordó que no es la primera vez que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, enfrenta cuestionamientos por decisiones asociadas a la lucha contra el crimen en Medellín, puesto que en enero de 2026 la funcionaria fue objeto de debate público tras la suspensión de órdenes de captura contra voceros de estructuras armadas en el Valle de Aburrá.

Temas Relacionados

FiscalíaMedellínClaudia CarrasquillaTrasladosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congresistas del Pacto Histórico renunciarán a un día de salario por no asistir a la posesión de De la Espriella: “No haré parte del show”

El representante Daniel Briceño recordó que deben presentar excusas válidas para no presentarse a la sesión. De lo contrario, no se les pagará debido a una inasistencia injustificada

Congresistas del Pacto Histórico renunciarán a un día de salario por no asistir a la posesión de De la Espriella: “No haré parte del show”

Senadora Sara Castellanos se unió al rechazo contra video “humorístico” de ‘Macafolla’ y ‘Lalis’: “Indignación selectiva”

La congresista cristiana aseguró que el polémico video, protagonizado por la comediante María Camila Fonseca y la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán, fue “una burla” a los menores reclutados forzosamente por los grupos armados

Senadora Sara Castellanos se unió al rechazo contra video “humorístico” de ‘Macafolla’ y ‘Lalis’: “Indignación selectiva”

Beto Coral e Iván Cepeda tuvieron emotivo encuentro en el Congreso en el regreso del activista al país: “Nadie tiene que reprocharte nada”

La escena entre el activista y el senador se produjo pocos días después de que Coral aterrizó en Bogotá, tras firmar su salida voluntaria de Estados Unidos y renunciar de forma definitiva a su proceso de asilo político

Beto Coral e Iván Cepeda tuvieron emotivo encuentro en el Congreso en el regreso del activista al país: “Nadie tiene que reprocharte nada”

Nelson Velásquez está en la mira por la denuncia de un empresario: “Ya nos desgastamos tratando de solucionar esto”

Un empresario asegura que pagó por adelantado dos conciertos que nunca se realizaron, mientras el mánager del artista respondió

Nelson Velásquez está en la mira por la denuncia de un empresario: “Ya nos desgastamos tratando de solucionar esto”

Cali activó un dispositivo especial de seguridad para la posesión de De la Espriella: Alcaldía anunció plan coordinado con la Gobernación y la fuerza pública

La Administración distrital, en cabeza del alcalde Alejandro Éder, instalará un Puesto de Mando Unificado para dirigir logística y vigilancia antes, durante y después de la ceremonia, con participación del Gobierno entrante y entidades nacionales

Cali activó un dispositivo especial de seguridad para la posesión de De la Espriella: Alcaldía anunció plan coordinado con la Gobernación y la fuerza pública
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

ENTRETENIMIENTO

Nelson Velásquez está en la mira por la denuncia de un empresario: “Ya nos desgastamos tratando de solucionar esto”

Nelson Velásquez está en la mira por la denuncia de un empresario: “Ya nos desgastamos tratando de solucionar esto”

Paola Turbay contó que fue víctima de los ladrones en Europa: “Nos robaron absolutamente todo”

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Esposa de Yeison Jiménez lloró desconsolada al escuchar las canciones del artista en su más reciente homenaje

Beéle, Karol G, Ovy On The Drums y Shakira encabezan las nominaciones colombianas en los Premios Juventud 2026

Deportes

Faustino Asprilla respondió a las declaraciones de Alberto Suárez sobre Jhon Jader Durán: “No se le puede contar un secreto, ni siquiera con tragos”

Faustino Asprilla respondió a las declaraciones de Alberto Suárez sobre Jhon Jader Durán: “No se le puede contar un secreto, ni siquiera con tragos”

Advierten a los ocho grandes por pedir cambios en los derechos de televisión “a mano armada y empujones”

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”

Así comenzó la relación entre Lucas González y Alexis Henríquez para llegar a Atlético Nacional: “Me sacó de una clase”

Cúcuta Deportivo descartó cualquier amaño ante Once Caldas, pero los hinchas no le creen: “El escudo para lavar plata”