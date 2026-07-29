“Que lo paguen con su bolsillo”: el ‘frenazo’ de Mafe Carrascal para que los congresistas que van a la posesión en Cali no reciban viáticos

Tras la aprobación de la proposición de traslado de la posesión presidencial a Cali, el Pacto Histórico pide que los congresistas se paguen sus gastos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

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La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, radicó una proposición formal para prohibir el uso de recursos públicos en el pago de pasajes, viáticos y hospedaje de los congresistas que viajen a Cali (Valle del Cauca) a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La iniciativa de la legisladora se presentó luego de que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobara, con 117 votos a favor y 7 en contra, el traslado de la sesión legislativa del 7 de agosto al Arena USC de la capital vallecaucana.

El cambio de ciudad fue a petición del presidente electo, que descartó el Cauca por la actividad del volcán Puracé. Aunque ya tiene el visto bueno inicial, la decisión dependerá del debate en el Senado el miércoles 29 de julio; sin embargo, el ambiente es favorable, debido a que cuando se votó la opción del Cauca, el ‘sí’ se impuso con 55 votos.

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La iniciativa fue presentada después de que la Cámara aprobara el traslado de la sesión del 7 de agosto a Cali con 117 votos a favor y siete en contra - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Mafe Carrascal propone eliminar los viáticos para la posesión en Cali

Tras la votación en el Salón Elíptico, la representante Mafe Carrascal argumentó ante los medios de comunicación que el desplazamiento de la corporación no responde a una necesidad legislativa, por lo que los gastos deben ser asumidos directamente por cada parlamentario.

“Quien no asiste no tiene derecho al salario en ese día y nosotros renunciamos a ese día de salario. Pero si nosotros renunciamos a ese día de salario, esperamos también que el resto de los congresistas aporten de su propio salario para ir hasta allá, porque no es una obligación institucional que el presidente se posesione en la ciudad de Cali”, afirmó la congresista del Pacto Histórico a la salida del debate.

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La propuesta de trasladar la ceremonia fuera de Bogotá provocó que Carrascal calificara la decisión como un “capricho” y aseguró que, de llevarse a cabo, no debería ser financiada con recursos públicos: “Así que, que lo paguen con su bolsillo”.

Para Mafe Carrascal, asistir a la posesión es una decisión personal de cada congresista y no una obligación institucional que justifique el uso de recursos del Estado - crédito Mafe Carrascal/Facebook

El documento radicado por la bancada de oposición señala que la asistencia a la posesión presidencial es una decisión personal de cada representante que no compromete el trámite de las leyes ni el ejercicio del control político.

La propuesta que busca impedir el pago de pasajes y hospedaje

“El traslado, hospedaje y viáticos de los congresistas con destino a un acto protocolario no constituyen un gasto misional de la Corporación. Corresponde al Congreso de la República dar ejemplo de austeridad en el gasto, más aún tratándose de un evento que no incide en el desarrollo del periodo legislativo”, sostiene la proposición firmada por la congresista.

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El texto de la solicitud establece de manera explícita que la Dirección General Administrativa de la Cámara de Representantes debe abstenerse de girar dinero del presupuesto estatal para cubrir la logística individual de los parlamentarios que decidan asistir al evento en Cali.

El Pacto Histórico pidió que el Congreso no gire viáticos a los congresistas que vayan a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“La Cámara de Representantes, y su Unidad Administrativa, NO podrán desembolsar recursos por concepto de tiquetes, viáticos, hospedaje y demás gastos relacionados para los honorables Representantes con destino al traslado a la posesión del Presidente de la República, prevista para el 7 de agosto (sic)”, se lee en el texto del recurso.

La proposición cuenta con el respaldo y la firma de los representantes María del Mar Pizarro, Ana Erazo, Camilo Torres, Christian Palacios, Natalia Moreno y Paola D’haro, entre otros integrantes de la bancada.

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Esta postura se dio luego de que la plenaria aplastara la iniciativa del Pacto Histórico para mantener el acto tradicional en Bogotá, ya que la propuesta para quedarse en el Capitolio se hundió, abriendo paso a la opción de la capital vallecaucana.

Mafe Carrascal aseguró que quienes decidan asistir al evento deben asumir los costos de su desplazamiento con recursos propios y no con dinero del presupuesto público - crédito @MafeCarrascal/X

Tras perder esa votación inicial, varios congresistas de la colectividad se retiraron del recinto y reiteraron que no asistirán a la toma de posesión del mandatario electo el 7 de agosto, anunciando además su participación en jornadas de movilización ciudadana en distintas regiones.

Por su parte, la proposición para fijar la sesión en Cali recibió el respaldo de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional, Partido Liberal, Partido Conservador, partido de la U, así como de representantes de las curules de paz.

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