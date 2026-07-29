Deuda del Gobierno Nacional Central superó el 60% del PIB y llegó a $1.167 billones en junio

El saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central alcanzó los $1.167 billones con corte a junio de 2026- crédito Presidencia

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El endeudamiento del Gobierno Nacional Central mantiene una trayectoria ascendente y, con corte a junio de este año, alcanzó un nivel equivalente al 60,5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la actualización publicada por el Ministerio de Hacienda sobre el comportamiento de la deuda pública.

Las cifras muestran que el saldo total llegó a $1.167 billones, un monto superior al registrado un año atrás, cuando la deuda se ubicaba en $1.092 billones. Esto representa un incremento de 6,8% frente al mismo periodo del año anterior y confirma el aumento de las obligaciones financieras del Estado. El crecimiento del endeudamiento también se observa al comparar las cifras con el inicio de la administración actual. Desde agosto de 2022, el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central aumentó en $363 billones y alcanzó los $1.167 billones reportados para junio de 2026, según los datos oficiales.

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El Ministerio de Hacienda reportó que la deuda pública equivale al 60,5% del Producto Interno Bruto-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al revisar la composición de la deuda, el informe evidencia un mayor peso del financiamiento interno dentro de la estrategia del Gobierno. La deuda pública interna llegó a $899,7 billones en junio de este año, equivalente al 77,1% del total, mientras que doce meses atrás ascendía a $749,20 billones. Por su parte, la deuda externa pública se ubicó en $267,4 billones. Hace un año ese componente alcanzaba los $343,3 billones, por lo que los datos muestran una reducción en el saldo de las obligaciones adquiridas con acreedores internacionales.

En términos del Producto Interno Bruto, el Ministerio de Hacienda reportó que la deuda total del Gobierno Nacional Central alcanzó el 60,5% del PIB. Esa relación entre el endeudamiento y el tamaño de la economía fue analizada recientemente por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que presentó su más reciente informe durante julio.

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De acuerdo con ese documento, el resultado observado en la deuda pública del Gobierno Nacional Central respondió principalmente a la disminución de la deuda externa después del pago final del TRS y a la reducción del saldo de bonos. Esos factores incidieron en la evolución de las obligaciones del Estado durante el periodo evaluado.

El Carf advirtió que los intereses de la deuda representaron el 29,6% de los ingresos tributarios- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Pese a ese comportamiento, el Carf advirtió que las presiones fiscales siguen siendo significativas para las finanzas públicas. El organismo señaló que los intereses de la deuda representaron el 29,6% de los ingresos tributarios, una proporción que se ubicó por encima del promedio histórico observado para mayo de este año.

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El informe también revisó las condiciones de financiamiento del Gobierno y encontró señales de mejora en el comportamiento del mercado de deuda pública. Según el reporte, los Títulos de Tesorería (TES) registraron valorizaciones importantes, reflejadas en una caída promedio de 240 puntos básicos frente al máximo alcanzado durante mayo.

A ese comportamiento se sumó el avance en las colocaciones de deuda de largo plazo, que ascendieron a $3,9 billones durante el periodo analizado. Al mismo tiempo, la caja en pesos cerró en $20,1 billones, aunque permaneció por debajo del promedio histórico registrado para este indicador, de acuerdo con el informe.

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El informe oficial muestra una mayor participación del endeudamiento interno dentro de la estrategia de financiación del Gobierno- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Las cifras oficiales muestran que el saldo de la deuda aumentó cerca de $75 billones frente al mismo mes del año pasado. Ese incremento consolida la tendencia de crecimiento que ha venido registrando el endeudamiento del Gobierno Nacional Central durante los últimos años y refleja el comportamiento reciente de las obligaciones.

El Ministerio de Hacienda expuso que la evolución de la deuda refleja el mayor volumen de financiamiento requerido por el Gobierno en los últimos años. Aunque la estrategia de financiación ha dado una mayor participación al endeudamiento interno, el saldo total de las obligaciones continuó aumentando hasta superar el 60% del Producto Interno Bruto y alcanzar los $1.167 billones reportados con corte a junio de 2026.

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