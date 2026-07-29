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Omar Pérez estuvo a punto de no llegar al fútbol colombiano: hizo una atrevida propuesta para asegurar su puesto en Junior

El recordado volante argentino relató cómo fueron las negociaciones que lo llevaron al cuadro rojiblanco en 2004

El exfutbolista relató cómo se produjo su llegada al fútbol colombiano en 2004 - crédito @elcamerino/Instagram

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Omar Pérez fue uno de los extranjeros de mayor impacto en el fútbol colombiano en la historia reciente. Tras debutar como profesional en Boca Juniors cuando el club pasaba su mejor momento histórico, al volante argentino le costó hacerse un puesto como titular, y una lesión de rodilla le terminó de truncar la posibilidad de consagrarse en el Xeneize.

Tras un paso fallido por Banfield, Pérez recaló en la liga colombiana gracias al Junior de Barranquilla, en 2004. Sin embargo, eso estuvo a punto de no suceder.

Así lo reveló el hoy exjugador en el pódcast El Camerino, donde recordó su carrera en el rentado nacional. Según compartió, antes de firmar con el cuadro Tiburón era consciente de un problema de salud que podía hacer dudar a los clubes de firmarlo, por lo que fijó su atención en esta oferta.

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Omar Pérez reveló que la artrosis que sifría en la rodilla derecha casi frustra su llegada al Junior de Barranquilla en 2004 - crédito @chipakero/Instagram
Omar Pérez reveló que la artrosis que sifría en la rodilla derecha casi frustra su llegada al Junior de Barranquilla en 2004 - crédito @chipakero/Instagram

“A mí me llegó un contrato en donde supuestamente no me hacían estudios. Llegaba acá directamente a entrenar y a jugar... y mentiras. Llegué acá y me hicieron seis horas de estudios”, relató Pérez.

El diagnóstico luego de pasar por varios hospitales confirmó lo que él ya sabía: tenía artrosis en la rodilla derecha desde los 16 años, y fue determinante en la lesión que lo alejó de Boca Juniors, y ahora lo dejaba en la cuerda floja, incluso antes de que siquiera pateara un balón.

Sentado frente a Antonio Char, el entrenador Miguel Ángel “Zurdo” López, junto a su abogado recibió la noticia de que el acuerdo no prosperaría. El campeonato ya iba por la tercera fecha y no quedaban libros de pase disponibles en todo el continente. Si no se resolvía esta situación, la consecuencia era inevitable: pasaría seis meses sin jugar.

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“El abogado se estaba sacando los mocos y no sabía qué hacer”, recordó Pérez con humor en El Camerino, al describir la parálisis de su representante legal ante la situación. Ni el club ni su equipo asesor tenían certeza de cuántos partidos podría disputar un jugador con esa patología. La incertidumbre era mutua.

“Ellos tampoco se la querían jugar. Ellos no tenían la certeza de que eran dos o tres partidos o 100. Pero hicieron lo que debían”, reconoció.

El debut de Omar Pérez con Junior llegó en la sexta fecha y su aporte fue clave en el título del Torneo Finalización 2004 - crédito Colprensa
El debut de Omar Pérez con Junior llegó en la sexta fecha y su aporte fue clave en el título del Torneo Finalización 2004 - crédito Colprensa

Fue entonces cuando Pérez tomó la iniciativa. Sin mediadores ni negociaciones prolongadas, propuso una fórmula en cuestión de segundos: cobrar por partido jugado, con una base fija para subsistir. “Me nació y les dije ‘Mirá, si ustedes no confían, páguenme por partido jugado, pero me dan una base para poder vivir’. Y así fue”, les dijo el argentino a los directivos del Junior.

Pese a las dudas iniciales, Junior lo contrató, realizó su debut en la fecha seis y desde entonces fue inamovible, al punto que fue clave para que Junior se coronara campeón del Torneo Finalización de 2004 en una dramática serie ante Atlético Nacional con victoria en la ida por 3-0 en Barranquilla, y derrota por 5-2 en Medellín que obligó a la definición por penaltis donde el Tiburón se coronó campeón.

“El contrato por partido jugado terminó siendo mucho más de lo que me habían ofrecido”, reveló.

El excapitán de Independiente Santa Fe disputará su partido de despedida en El Campín. Foto: Colprensa
Luego de Junior, Omar Pérez pasó por Medellín e Independiente Santa Fe. En el cuadro Cardenal se transformó en uno de sus ídolos históricos - crédito Colprensa

Pérez acumuló 33 partidos y 15 goles con el club barranquillero. Su paso por Junior fue el punto de partida de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol colombiano, con 482 partidos oficiales, 86 goles y 95 asistencias a lo largo de más de 19 años de trayectoria profesional. Independiente Medellín y, sobre todo, Independiente Santa Fe, disfrutarían de su talento en los años posteriores, llegando a ser uno de los ídolos históricos del León capitalino tras coronarse campeón de la liga en tres ocasiones, así como de la Copa Sudamericana de 2016.

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