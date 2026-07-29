Viaje de James Rodríguez a Italia fue aplazado por emergencia del avión: estos son los detalles

James Rodríguez terminó el Mundial 2026 y empezó a buscar equipo porque no renovó contrato con Minnesota United - crédito FCF

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James Rodríguez aprovecha sus días libres para atender asuntos por fuera del deporte, como parte de los negocios e iniciativas que lidera o de las que es parte hace un tiempo, pues más allá de su talento, la imagen que alimentó con el paso de los años le ayudó en toda clase de negocios y proyectos.

El colombiano hace parte del torneo de fútbol aficionado Kings League, pero no pudo asistir en los últimos días porque pasó un “susto” con el avión en el que se iba a transportar.

De otro lado, James continúa con la búsqueda de un club en el segundo semestre de 2026, con opciones en Italia, aunque parece lejana, y otra en México, la cual no pasa de un rumor. El jugador también le cerró la puerta a la Liga BetPlay desde que Junior le envió una oferta y se conoció la intención de Millonarios en 2026.

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“Ese avión estaba malo”

El colombiano hace parte de la Kings League por un equipo llamado “Atlético Parceros”, del cual es uno de sus líderes junto con el streamer “Pelicanger”, incluso apareció en un encuentro entre una selección Colombia y Uzbekistán de ese certamen aficionado.

El “influencer” fue el encargado de anunciar a los seguidores del certamen la razón por la que James no asistió al evento en Italia, a donde tenía que llegar desde el 26 de julio, cuando dio inicio, y terminará el 7 de agosto.

James Rodríguez es el presidente de Atlético Parceros de la Kings League - crédito @AtlcParcerosFC/X

“Imagínense que James iba a venir, venía con ChechoRap en el vuelo, y lo que pasó es que, menos mal se dieron cuenta porque ese avión estaba malo”, fueron las palabras del streamer durante la competencia, lo que llamó la atención del público porque el jugador era una de las estrellas invitadas.

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“Pelicanger” explicó que el problema con la aeronave se descubrió a tiempo y obligó a que el viaje se reprogramara para el 30 de julio a Italia: “Un motor del avión falló justo antes de despegar y entonces cancelaron el vuelo. Lo retrasaron dos días, Checho tuvo que haber llegado desde antier”.

El jugador colombiano también fue uno de los presidentes de la selección Colombia que participó en la Kings League - crédito @kingsleague_am/X

Por el momento, no se conoce un pronunciamiento de James Rodríguez al respecto, así como una confirmación sobre las fallas en el avión que transportaría al futbolista y otros acompañantes al evento deportivo, pero por fortuna para todos, fue una situación que se resolvió de la mejor manera.

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Sin equipo otra vez

Desde 2019 el colombiano empezó su irregularidad a nivel de clubes, debido a que cambió de equipo en nueve ocasiones, pasó por tres continentes y en ninguno se consolidó por factores como la falta de adaptación, lesiones, líos con los entrenadores y pocos minutos.

En estos momentos, James Rodríguez busca su décimo club en los últimos siete años, pues Minnesota United no le renovó contrato y en julio anunció su salida luego de apenas tres meses de actividad, entre febrero y mayo de 2026, con ocho partidos, dos asistencias y poca recordación entre los aficionados.

Así ha sido la valorización de James Rodríguez en el mercado de fichajes a lo largo de su carrera - crédito Transfermarkt

Lo que sigue para el volante es encontrar un equipo en el que sume minutos, le brinde tiempo para adaptarse y mejorar su condición física, esta última le costó muchas ausencias por lesiones, molestias y situaciones en las que debió alejarse de las canchas por unas semanas.

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De otro lado, no se sabe si James volverá a la selección Colombia por el recambio generacional que iniciaría en los amistosos de septiembre y octubre, así que quedará en manos del entrenador Néstor Lorenzo esa decisión.