Hombre que discutió con su pareja y su cuñada fue asesinado horas después por sicarios

Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, pues no saben si las mujeres con las que peleó tienen alguna relación con el crimen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Las autoridades investigan un nuevo homicidio en el municipio de Soledad (Atlántico), después de que un hombre, identificado como Ronal Yesid Niebles, de 26 años, fuera atacado a bala dentro de su vivienda en Villa Carmen.

De acuerdo con el diario local El Universal, el sujeto fue asesinado cerca de las 6:00 p. m. del lunes 27 de julio de 2026, y la Policía se encuentra averiguando si el crimen tiene relación con una discusión y una presunta agresión previa contra su pareja sentimental y una cuñada.

Del mismo modo, se informó que una patrulla del cuadrante llegó al lugar tras el ataque y realizó los actos urgentes hasta la llegada de los peritos forenses. Después de las primeras revisiones, las autoridades remitieron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

PUBLICIDAD

El ataque armado

Según la reconstrucción preliminar de los hechos, tres hombres armados irrumpieron en el inmueble. Uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó contra Niebles. Tras el ataque, los agresores huyeron en dirección desconocida.

Entre tanto, los vecinos intentaron auxiliar a la víctima, pero murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por las balas.

El crimen ocurrió tras una discusión previa, así que las autoridades investigan la relación - crédito Colprensa

La discusión previa que investigan las autoridades

Los miembros de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) establecieron en las indagaciones iniciales que, horas antes del homicidio, Niebles había estado compartiendo con su pareja sentimental y una cuñada. Los tres consumían bebidas alcohólicas cuando comenzó una discusión.

Las autoridades indicaron que, en medio de ese altercado, el hombre habría agredido a las dos mujeres. Después de ese episodio, salió hacia su residencia, donde más tarde ocurrió el ataque armado.

PUBLICIDAD

Los investigadores intentan aclarar los motivos y las circunstancias de esa pelea y también buscan confirmar o descartar si existe una relación entre ese hecho previo y el homicidio.

Los sicarios atacaron al sujeto en su vivienda y luego emprendieron la huida - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Antecedentes judiciales y presuntos vínculos criminales de la víctima

En la investigación, las autoridades están intentando establecer si el sujeto tiene presuntos vínculos con Los Costeños, una banda criminal que opera en Barranquilla y su área metropolitana.

También indicaron que trabajaba como conductor de un motocarro y, según esa misma línea investigativa citada por el diario local, esa actividad sería una presunta fachada, pues el sujeto fue señalado además como un ladrón de motocicletas. Sin embargo, hasta ahora, el caso sigue en etapa preliminar y el móvil del crimen no ha sido establecido.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía General de la Nación indica que Niebles tenía tres anotaciones judiciales, entre las que se encuentra un proceso por amenazas y dos por porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades están tras la pista de los asesinos para esclarecer el crimen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Responsable de un homicidio en Barranquilla fue judicializado el 21 de julio

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a Wilmer José Domínguez Núñez a un centro carcelario como presunto responsable del homicidio de un hombre en Barranquilla. Los hechos ocurrieron el 15 de agosto de 2024 en el barrio Siete de Agosto.

La Fiscalía informó que un fiscal de la Seccional Atlántico le imputó homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, aunque el procesado no aceptó su responsabilidad en los cargos.

PUBLICIDAD

Según la investigación, la víctima caminaba por el sector en el momento en el que fue interceptada por Domínguez Núñez, que se movilizaba en motocicleta y, al parecer, le disparó en varias oportunidades, ocasionándole lesiones en el tórax y una pierna. Sus familiares lo trasladaron a un centro asistencial, donde murió horas después por la gravedad de las heridas y exigieron justicia, lo que llegó años después con la captura y proceso en contra del señalado responsable.