Expresidente del Congreso rechazó posesión virtual de Wadith Manzur como senador y recordó escándalo de Aída Merlano: “Para tenerlo presente”

El expresidente del Congreso Ernesto Macías se pronunció sobre el caso de Wadith Manzur y lo comparó con el de la excongresista Aida Merlano - crédito Colprensa

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La solicitud del electo senador del partido Conservador Wadith Manzur de posesionarse en su curul, pese a estar preso por su presunta participación en el megaescándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) alimentó una fuerte discusión en la escena política, en la que intervino, entre otros, un extitular del Congreso, el exsenador Ernesto Macías Tovar, que expresó su rechazo a esta intención.

La controversia surgió porque mientras el Legislativo estudia si un congresista detenido puede jurar el cargo de forma virtual o desde un centro de reclusión, el extitular de la corporación recordó que esta es una discusión que ya se ha dado. Por eso, trajo a colación lo sucedido en la legislatura 2018-2019, cuando se negó una petición similar de Aída Merlano porque, según sostuvo, la ley exige un requisito fundamental.

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El senador electo Wadith Manzur no ha podido posesionarse como congresista para el periodo legislativo 2026-2030, debido a que continúa preso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó que la petición ya está en estudio y que la revisión quedó en manos de la Secretaría General. “El secretario general está estudiando el tema. No es fácil. Él nos solicitó que nos trasladásemos allá y aquí jurídicamente están revisando el tema para proceder conforme a la Constitución Política y la ley. Él pidió que lo posesionáramos y el secretario está estudiando el tema”, dijo.

En este caso existe interés de resolver este embrollo jurídico de forma expedida, toda vez que la Ley Quinta de 1992, que rige el funcionamiento del Congreso, fija un límite de ocho días para que un parlamentario se posesione tras la instalación del Congreso, salvo fuerza mayor debidamente acreditada. Ese plazo pesa sobre el caso de Manzur, elegido senador por Córdoba para el periodo 2026-2030 con más de 134.000 votos.

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Ernesto Macías fue presidente del Congreso entre 2018 y 2019 - crédito suministrada a Infobae Colombia

No obstante, el joven senador permanece privado de la libertad desde marzo de este año por orden de la Corte Suprema de Justicia, al ser uno de los señalados de protagonizar el multimillonario desfalco al interior de la Ungrd. Cabe destacar que antes del acto de instalación, que se llevó a cabo el 20 de julio, su defensa pidió autorización para que saliera temporalmente de su lugar de reclusión, pero este recurso fue negado.

Ernesto Macías invocó el precedente de Merlano: ¿Qué se decidió en ese entonces?

En un mensaje publicado en X, el exsenador rememoró una decisión adoptada durante su paso por la presidencia del Congreso. “Para tenerlo presente: en 2018, Aída Merlano, por intermedio de sus abogados, solicitó posesionarse en la cárcel El Buen Pastor. Aún no había sido condenada. Nuestra respuesta fue negativa. Según la ley: la posesión de los congresistas debe realizarse en el Capitolio Nacional”, expresó.

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El expresidente del Congreso Ernesto Macías recordó escándalo de Aída Merlano, que intentó posesionarse sin éxito en 2018 como senadora - crédito @ernestomaciast/X

Este no es un detalle menor, pues este sería un caso que serviría de precedente para tomar una decisión de fondo en el caso que involucra al senador cordobés, que pidió que se efectúe una posesión virtual o, en su defecto, el traslado del acto de juramento al lugar de reclusión; un escenario que para Macías sería aún más improbable, pues el estar privado de la libertad lo llevaría a perder sus derechos políticos.

La situación de Manzur está sujeta a la decisión de la Corte Suprema, que ordenó su captura en marzo de 2026 al considerar que existen elementos de prueba que lo vincularían con el caso de corrupción de la unidad: un megacaso por el que también están presos los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, acusados de haber recibido coimas para votar en favor del Gobierno.

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En lo que respecta a Merlano, a diferencia del implicado en este escándalo, señalado de favorecerse con una feria de contratos, la mujer no se posesionó el 20 de julio de 2018 debido a que estaba detenida por orden del alto tribunal; lo anterior, tras hallarse pruebas de compra de votos y corrupción al sufragante en su sede de campaña en Barranquilla, conocida en ese entonces como la ‘Casa Blanca’.